22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Эспаньол». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» окопались в зоне вылета. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Алавес» всего на один зачетный пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот отличилась команда 28 забитыми мячами в 24 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Славные» на выезде не уступили «Леганесу» (3:3).

А вот до того команда уступила «Хетафе» (0:1). Да и поединок с «Барселоной» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Алавес» забил 7 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Томас Конечны — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Славные» переживают очевидный кризис жанра. Команда не может победить 4 матча кряду.

Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алавес» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Славные» явно намерены добыть долгожданную победу.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» всеми силами бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Эспаньол» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Попугаи» не уступили «Атлетику» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Реал Сосьедада» (1:2). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился минимальным успехом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Хосе Грагера — травмирован.

Состояние команды: «Попугаи» ныне пребывают в неплохих кондициях. Вот только атака команды явно не блещет результативностью.

При этом «Эспаньол» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются заметные сложности.

«Попугаи» не так давно сенсационно переиграли «Реал». Да и в кадровом плане у команды нынче фактически полная идиллия.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Каталонцы способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Эспаньол» не побеждал в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

«Алавес» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: «Алавес» явно постарается воспользоваться фактором своего поля, и наверняка сразу понесется в атаку.

Номинальные гости нестабильны, к тому же имеют заметные сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Алавеса» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.63