ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаИмператор Пауло приговорил «Порту»: Дибала перевернул игру и вывел «Рому» в 1/8 финала Лиги Европы Килиан МбаппеЛига чемпионов. Хет-трик Мбаппе, катастрофа итальянских клубов и результативность «ПСЖ» Дмитрий БиволНокаут от Бивола, поражение Дюбуа и еще 4 нестандартных ставки на турнир в Эр-Рияде
    Все новости спорта

    «Попугаям» сразу придется несладко

    «Алавес» — «Эспаньол»: Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Примера, 22 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Алавес Прогнозы на Эспаньол Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Эспаньол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Крал
    22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Эспаньол». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 22 Февраля 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 16:00 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Славные» окопались в зоне вылета. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алавес» всего на один зачетный пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот отличилась команда 28 забитыми мячами в 24 матчах Примеры.

    Алавес — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Славные» на выезде не уступили «Леганесу» (3:3).

    А вот до того команда уступила «Хетафе» (0:1). Да и поединок с «Барселоной» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Алавес» забил 7 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Томас Конечны — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Славные» переживают очевидный кризис жанра. Команда не может победить 4 матча кряду.

    Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алавес» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Славные» явно намерены добыть долгожданную победу.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Попугаи» всеми силами бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Эспаньол» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 24 поединках.

  • Мбаппе разорвал «Сити» на Бернабеу. Хет-трик Килиана — и «Реал» в 1/8 финала
  • Мадридский клуб катком прошелся по команде Гвардиолы и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Попугаи» не уступили «Атлетику» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Реал Сосьедада» (1:2). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился минимальным успехом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Хосе Грагера — травмирован.

    Состояние команды: «Попугаи» ныне пребывают в неплохих кондициях. Вот только атака команды явно не блещет результативностью.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Эспаньол» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются заметные сложности.

    «Попугаи» не так давно сенсационно переиграли «Реал». Да и в кадровом плане у команды нынче фактически полная идиллия.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Каталонцы способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Эспаньол» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

    • «Алавес» не побеждает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: «Алавес» явно постарается воспользоваться фактором своего поля, и наверняка сразу понесется в атаку.

    Номинальные гости нестабильны, к тому же имеют заметные сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Алавеса» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.63

    Читайте также

    «Алавес» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 22.02.2025. Прогнозы на футбол. «Попугаям» сразу придется несладко
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры