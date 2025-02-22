Алавес
Эспаньол
«Алавес»
Турнирное положение: «Славные» окопались в зоне вылета. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Алавес» всего на один зачетный пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот отличилась команда 28 забитыми мячами в 24 матчах Примеры.
Алавес — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Славные» на выезде не уступили «Леганесу» (3:3).
А вот до того команда уступила «Хетафе» (0:1). Да и поединок с «Барселоной» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Алавес» забил 7 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Томас Конечны — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Славные» переживают очевидный кризис жанра. Команда не может победить 4 матча кряду.
Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алавес» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Славные» явно намерены добыть долгожданную победу.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» всеми силами бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Эспаньол» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 24 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Попугаи» не уступили «Атлетику» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Реал Сосьедада» (1:2). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился минимальным успехом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Хосе Грагера — травмирован.
Состояние команды: «Попугаи» ныне пребывают в неплохих кондициях. Вот только атака команды явно не блещет результативностью.
При этом «Эспаньол» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются заметные сложности.
«Попугаи» не так давно сенсационно переиграли «Реал». Да и в кадровом плане у команды нынче фактически полная идиллия.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Каталонцы способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Эспаньол» не побеждал в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч
- «Алавес» не побеждает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.
- 3.00Аль-Наср — Аль-Иттифак: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.40Лестер — Брентфорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Алавес» явно постарается воспользоваться фактором своего поля, и наверняка сразу понесется в атаку.
Номинальные гости нестабильны, к тому же имеют заметные сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Алавеса» в 1 тайме за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.63