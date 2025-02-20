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    Удержит ли «Викингур» преимущество в один мяч?

    «Панатинаикос» — «Викингур»: Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 20 февраля 2025 года

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    «Викингур» — «Серкль Брюгге»
    «Панатинаикос» сыграет против «Викингура» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Панатинаикос

  • Афины
    •  Панатинаикос 23:00 Викингур Р

    Викингур Р

  • Рейкьявик
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    «Панатинаикос»

    Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занял итоговое 13 место с активом в 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

    Последние матчи: «Панатинаикос» потерпел фиаско в первой игре против «Викингура» (1:2).

    Не сыграют: В лазарете греческого клуба находятся Виллиан Арао, Анастасиос Бакасетас, Тин Едвай, Эрик Палмер-Браун, Хордур Магнуссон и Факундо Пеллистри.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Греции «Панатинаикос» занимает 3 место, набрав 46 очков. В 23 туре Суперлиги участник Лиги конференций переиграл команду «Волос» (2:1).

    «Викингур»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Лиги конференций «Викингур» занял 19 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Эта позиция позволила исландскому коллективу пробиться в плей-офф еврокубка.

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    • Последние матчи: «Викингур» сделал серьёзный шаг, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала Лиги конференций. Исландцы в первом матче дуэли с «Панатинаикосом» одержали победу со счётом 2:1.

    Не сыграют: Под вопросом участие исландского защитника Роберта Торкельссона.

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    Состояние команды: 7 апреля стартует новый сезон в чемпионате Исландии. В 1 туре «Викингур» на своем поле примет «Вестманнаэйяр».

    Статистика для ставок

    • «Панатинаикос» занял 13 место в Лиге конференций

    • «Викингур» занял 19 место в Лиге конференций

    • «Викингур» в первом матче 1/16 финал выиграл у «Панатинаикоса» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.40, а победа «Викингура» — в 17.00.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.07.

    «Панатинаикос» — «Викингур»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. Удержит ли «Викингур» преимущество в один мяч?
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