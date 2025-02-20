Панатинаикос
Викингур Р
«Панатинаикос»
Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занял итоговое 13 место с активом в 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.
Последние матчи: «Панатинаикос» потерпел фиаско в первой игре против «Викингура» (1:2).
Не сыграют: В лазарете греческого клуба находятся Виллиан Арао, Анастасиос Бакасетас, Тин Едвай, Эрик Палмер-Браун, Хордур Магнуссон и Факундо Пеллистри.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В чемпионате Греции «Панатинаикос» занимает 3 место, набрав 46 очков. В 23 туре Суперлиги участник Лиги конференций переиграл команду «Волос» (2:1).
«Викингур»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Лиги конференций «Викингур» занял 19 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Эта позиция позволила исландскому коллективу пробиться в плей-офф еврокубка.
Последние матчи: «Викингур» сделал серьёзный шаг, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала Лиги конференций. Исландцы в первом матче дуэли с «Панатинаикосом» одержали победу со счётом 2:1.
Не сыграют: Под вопросом участие исландского защитника Роберта Торкельссона.
Состояние команды: 7 апреля стартует новый сезон в чемпионате Исландии. В 1 туре «Викингур» на своем поле примет «Вестманнаэйяр».
Статистика для ставок
- «Панатинаикос» занял 13 место в Лиге конференций
- «Викингур» занял 19 место в Лиге конференций
- «Викингур» в первом матче 1/16 финал выиграл у «Панатинаикоса» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.40, а победа «Викингура» — в 17.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 2.15.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.07.