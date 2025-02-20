«Панатинаикос» сыграет против «Викингура» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занял итоговое 13 место с активом в 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Последние матчи: «Панатинаикос» потерпел фиаско в первой игре против «Викингура» (1:2).

Не сыграют: В лазарете греческого клуба находятся Виллиан Арао, Анастасиос Бакасетас, Тин Едвай, Эрик Палмер-Браун, Хордур Магнуссон и Факундо Пеллистри.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Греции «Панатинаикос» занимает 3 место, набрав 46 очков. В 23 туре Суперлиги участник Лиги конференций переиграл команду «Волос» (2:1).

«Викингур»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Лиги конференций «Викингур» занял 19 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Эта позиция позволила исландскому коллективу пробиться в плей-офф еврокубка.

Последние матчи: «Викингур» сделал серьёзный шаг, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала Лиги конференций. Исландцы в первом матче дуэли с «Панатинаикосом» одержали победу со счётом 2:1.

Не сыграют: Под вопросом участие исландского защитника Роберта Торкельссона.

Состояние команды: 7 апреля стартует новый сезон в чемпионате Исландии. В 1 туре «Викингур» на своем поле примет «Вестманнаэйяр».

Статистика для ставок

«Панатинаикос» занял 13 место в Лиге конференций

«Викингур» занял 19 место в Лиге конференций

«Викингур» в первом матче 1/16 финал выиграл у «Панатинаикоса» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.40, а победа «Викингура» — в 17.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.07.