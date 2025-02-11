11 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Норвич» и «Престон». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Престон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за попадание в зону стыков. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Норвич» лишь на 2 очка отстает от заветной шестой позиции. А вот отличилась команда 50 забитыми мячами при 43 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не смогли одолеть «Дерби Каунти» (1:1).

А вот до того команда с минимальным счетом переиграла «Уотфорд». При этом поединок с «Суонси» завершился феерической победой (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Норвич» забил 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Аманква Форсон — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канарейки» не проигрывают уже 3 матча кряду. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

Матчи с «Престоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Норвич» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Канарейки» твёрдо намерены запрыгнуть в топ-6.

«Престон»

Турнирное положение: «Неуязвимые» бьются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Престон» слабовато атакует, отличившись 33 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 30 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Неуязвимые» в Кубке Англии прошли «Уикомб», одолев соперника в серии пенальти.

До того команда потерпела поражение от «Блэкберна» (1:2). А вот тяжелый поединок с «Мидлсбро» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Престон» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Бенжамин Уайтмен — травмирован.

Состояние команды: «Неуязвимые» проводят относительно продуктивный отрезок. Вот только команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Престон» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 9 зачетных баллов.

«Неуязвимые» способен обыграть кого угодно. Недавние виктории над «Мидлсбро» и «Уотфордом» являются в этом плане показательными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Престонцы способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Престон» не побеждает 2 матча кряду

«Норвич» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Неуязвимые» уже два с половиной года не обыгрывают «Норвич»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Канарейки» мотивированы запрыгнуть в топ-6, и явно сразу будут активно атаковать.

«Престон» недостаточно стабилен, да и «Норвич» в своих последних матчах заметно прибавил.

Ставка: Победа «Норвича» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00