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    «Канарейки» начнут без прелюдий

    «Норвич» — «Престон». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 11 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Престон»
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    «Норвич»
    11 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Норвич» и «Престон». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Престон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Февраля 2025 года

    Норвич Сити

  • Норидж
    •  Норвич Сити 23:00 Престон Норт Энд

    Престон Норт Энд

  • Престон
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    «Норвич»

    Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за попадание в зону стыков. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Норвич» лишь на 2 очка отстает от заветной шестой позиции. А вот отличилась команда 50 забитыми мячами при 43 пропущенных в свои ворота.

    Норвич Сити — Престон Норт Энд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не смогли одолеть «Дерби Каунти» (1:1).

    А вот до того команда с минимальным счетом переиграла «Уотфорд». При этом поединок с «Суонси» завершился феерической победой (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Норвич» забил 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Аманква Форсон — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Канарейки» не проигрывают уже 3 матча кряду. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

    Матчи с «Престоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Норвич» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Канарейки» твёрдо намерены запрыгнуть в топ-6.

    «Престон»

    Турнирное положение: «Неуязвимые» бьются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Престон» слабовато атакует, отличившись 33 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 30 поединках.

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  • 08/02/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Неуязвимые» в Кубке Англии прошли «Уикомб», одолев соперника в серии пенальти.

    До того команда потерпела поражение от «Блэкберна» (1:2). А вот тяжелый поединок с «Мидлсбро» завершился победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Престон» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Бенжамин Уайтмен — травмирован.

    Состояние команды: «Неуязвимые» проводят относительно продуктивный отрезок. Вот только команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Престон» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 9 зачетных баллов.

    «Неуязвимые» способен обыграть кого угодно. Недавние виктории над «Мидлсбро» и «Уотфордом» являются в этом плане показательными.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Престонцы способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Престон» не побеждает 2 матча кряду

    • «Норвич» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Неуязвимые» уже два с половиной года не обыгрывают «Норвич»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Канарейки» мотивированы запрыгнуть в топ-6, и явно сразу будут активно атаковать.

    «Престон» недостаточно стабилен, да и «Норвич» в своих последних матчах заметно прибавил.

    Ставка: Победа «Норвича» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    «Норвич» — «Престон»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 11.02.2025. Прогнозы на футбол. «Канарейки» начнут без прелюдий
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