11 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и КПР. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ковентри» — КПР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» сражаются за попадание в зону стыков. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Ковентри» лишь на 4 очка отстает от заветной шестой позиции. А вот отличилась команда 41 забитым мячом при 40 пропущенных.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Небесно-голубые» были разгромлены «Ипсвичем» (1:4).

А вот до того команда вчистую уступила «Лидсу» (0:2). При этом поединок с «Суонси» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Ковентри» забил 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Небесно-голубые» уступили в 2 своих последних матчах. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

Матчи с «рейнджерами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ковентри» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Небесно-голубые» твёрдо намерены приблизиться к зоне стыков.

КПР

Турнирное положение: «Рейнджеры» ходят в середняках второго по силе английского дивизиона. Ныне команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем КПР слабовато атакует, отличившись 35 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 40 раз в 31 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Рейнджеры» нанесли поражение «Блэкберну» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Миллуолла» (1:2). Плюс поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах КПР добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Джейк Кларк-Солтер, Карамоко Дембеле — травмированы.

Состояние команды: «Рейнджеры» проводят относительно продуктивный отрезок. Вот только команда имеет проблемы в плане надежности тылов.

При этом КПР в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и потери очков на ровном месте давно стали неприятной тенденцией.

«Рейнджеры» уже полтора года не проигрывают «Ковентри» Хотя до того команда трижды кряду уступила сопернику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Рейнджеры» способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Ковентри» уступил в 2 своих последних поединках

«Рейнджеры» в среднем забивают чуть чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Небесно-голубые» мотивированы запрыгнуть в топ-6, и явно сразу будут активно атаковать.

КПР недостаточно стабилен, да и «Ковентри» пора реабилитироваться перед собственной публикой.

Ставка: Победа «Ковентри» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70