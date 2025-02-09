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    «Плимут» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 9 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Плимут» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    9 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Плимут» и «Ливерпуль». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Плимут» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Февраля 2025 года

    Плимут Аргайл

  • Англия. Кубок ФА
    •  Плимут Аргайл 18:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
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    «Плимут»

    Турнирное положение: «Пилигримы» ныне представляют второй по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 24 месте турнирной таблицы.

    При этом «Плимут» явно намерен выбраться со дна таблицы. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами при 63 пропущенных в свои ворота.

    Плимут Аргайл — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Пилигримы» переиграли «Вест Бромвич» (2:1).

    А вот до того команда дала знатный бой «Сандерленду» (2:2). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Бёрнли» (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Плимут» забил 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пилигримы» ныне несколько прибавили. Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках.

    Взаимоотношения с «Ливерпулем» у команды складываются неудачно. Из двух очных встреч «Плимут» извлек одну ничью при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. «Пилигримы» еще имеют огромные проблемы с ее надежностью.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы нынешний сезон проводят прекрасно. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Ливерпуль» довольно результативно атакует, отличившись 56 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 23 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела блестяще. Мерсисайдцы уверенно переиграли «Тоттенхэм» (4:0).

    До того команда нанесла поражение «Борнмуту» (2:0). А вот поединок с ПСВ завершился досадной коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мерсисайдцы нынче на крейсерском ходу. Команда Арне Слота победила и не пропустила в 2 последних матчах.

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    При этом «Ливерпуль» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и отрыв от ближайшего преследователя в АПЛ измеряется 6 очками.

    Мерсисайдцы явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Свой шанс наверняка получат некоторые резервисты.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В любом составе команда Слота должна не замечать аутсайдера Чемпионшипа.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» победил в 2 своих последних поединках

    • «Плимут» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

    • «Пилигримы» не проигрывали в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: «Пилигримы» постепенно прибавляют, и наверняка сумеют хотя бы раз взломать оборону «Ливерпуля».

    Номинальные гости явно сыграют не в самом оптимальном составе, так что у «Плимута» есть шанс дать бой лидеру АПЛ.

    Ставка: Обе забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.10

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    «Плимут» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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