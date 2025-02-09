9 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Плимут» и «Ливерпуль». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Плимут» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Плимут»

Турнирное положение: «Пилигримы» ныне представляют второй по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 24 месте турнирной таблицы.

При этом «Плимут» явно намерен выбраться со дна таблицы. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами при 63 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Пилигримы» переиграли «Вест Бромвич» (2:1).

А вот до того команда дала знатный бой «Сандерленду» (2:2). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Бёрнли» (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Плимут» забил 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пилигримы» ныне несколько прибавили. Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках.

Взаимоотношения с «Ливерпулем» у команды складываются неудачно. Из двух очных встреч «Плимут» извлек одну ничью при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. «Пилигримы» еще имеют огромные проблемы с ее надежностью.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы нынешний сезон проводят прекрасно. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Ливерпуль» довольно результативно атакует, отличившись 56 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 23 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела блестяще. Мерсисайдцы уверенно переиграли «Тоттенхэм» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Борнмуту» (2:0). А вот поединок с ПСВ завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мерсисайдцы нынче на крейсерском ходу. Команда Арне Слота победила и не пропустила в 2 последних матчах.

При этом «Ливерпуль» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и отрыв от ближайшего преследователя в АПЛ измеряется 6 очками.

Мерсисайдцы явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Свой шанс наверняка получат некоторые резервисты.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В любом составе команда Слота должна не замечать аутсайдера Чемпионшипа.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» победил в 2 своих последних поединках

«Плимут» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Пилигримы» не проигрывали в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Пилигримы» постепенно прибавляют, и наверняка сумеют хотя бы раз взломать оборону «Ливерпуля».

Номинальные гости явно сыграют не в самом оптимальном составе, так что у «Плимута» есть шанс дать бой лидеру АПЛ.

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.10