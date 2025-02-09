Плимут Аргайл
Ливерпуль
«Плимут»
Турнирное положение: «Пилигримы» ныне представляют второй по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 24 месте турнирной таблицы.
При этом «Плимут» явно намерен выбраться со дна таблицы. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами при 63 пропущенных в свои ворота.
Плимут Аргайл — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Пилигримы» переиграли «Вест Бромвич» (2:1).
А вот до того команда дала знатный бой «Сандерленду» (2:2). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Бёрнли» (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Плимут» забил 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пилигримы» ныне несколько прибавили. Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках.
Взаимоотношения с «Ливерпулем» у команды складываются неудачно. Из двух очных встреч «Плимут» извлек одну ничью при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. «Пилигримы» еще имеют огромные проблемы с ее надежностью.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Мерсисайдцы нынешний сезон проводят прекрасно. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Ливерпуль» довольно результативно атакует, отличившись 56 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 23 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела блестяще. Мерсисайдцы уверенно переиграли «Тоттенхэм» (4:0).
До того команда нанесла поражение «Борнмуту» (2:0). А вот поединок с ПСВ завершился досадной коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мерсисайдцы нынче на крейсерском ходу. Команда Арне Слота победила и не пропустила в 2 последних матчах.
При этом «Ливерпуль» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и отрыв от ближайшего преследователя в АПЛ измеряется 6 очками.
Мерсисайдцы явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Свой шанс наверняка получат некоторые резервисты.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В любом составе команда Слота должна не замечать аутсайдера Чемпионшипа.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» победил в 2 своих последних поединках
- «Плимут» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч
- «Пилигримы» не проигрывали в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 2.05Реал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82Эмполи — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Лейтон Ориент — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 15:15
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Прогноз: «Пилигримы» постепенно прибавляют, и наверняка сумеют хотя бы раз взломать оборону «Ливерпуля».
Номинальные гости явно сыграют не в самом оптимальном составе, так что у «Плимута» есть шанс дать бой лидеру АПЛ.
Ставка: Обе забьют за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.10