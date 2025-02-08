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    «Сент-Этьен» попытается выбраться из зоны вылета

    «Сент-Этьен» — «Ренн». Борьба за выживание в лиге продолжается. На что лучше сделать ставку 8 февраля? Ответ — в прогнозе на матч 21-го тура чемпионата Франции с коэффициентом 3.35

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Ренн»
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    «Ренн»
    В рамках 21-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем поле примет «Ренн». Поединок пройдет 8 февраля и начнется в 23:05 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Ренн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Февраля 2025 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 23:05 Ренн

    Ренн

  • Ренн
    •

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: Команда занимает 16-е место в таблице Лиги 1 с 18-ю очками в активе после 20-и туров. «Сент-Этьен» отстает от спасительной 15-й позиции на 2 балла.

    Команда выступает на своем поле гораздо лучше, чем в гостях. «Сент-Этьен» смог набрать 16 баллов из 27-и возможных дома, занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

    Сент-Этьен — Ренн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда крупно проиграла «Лиллю» со счетом 1:4. До этого «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Осером» (1:1), команды забили все голы еще в 1-м тайме.

    «Зеленые» не могут победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот период команда сыграла вничью с «Нантом» (1:1), а также проиграла ПСЖ со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: Дилан Батубинсика (красная карточка), Аймен Муффек и Бенжамин Олд (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Сент-Этьен» продолжает борьбу за выживание в Лиге 1. Команда имеет все шансы сохранить прописку, но для этого необходимо выбираться из «красной» зоны.

    Если «Сент-Этьен» победит в предстоящем матче «Ренн», то команда уже поднимется до 15-й строчки. Только хозяева не так уж и часто обыгрывают этого соперника.

    «Ренн»

    Турнирное положение: Команда располагается на 15-й позиции в Лиге 1, набрав 20 очков за 20 туров. «Ренн» опережает «Сент-Этьен» только на 2 балла — вся борьба за выживание еще впереди.

    Команда очень плохо выступает на чужом поле, занимая по этому показателю последнее 18-е место в лиге. «Ренну» удалось набрать только 1 балл из 27-и возможных в гостях.

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    • Последние матчи: В прошлом туре команда обыграла «Страсбург» со счетом 1:0, забив единственный гол на 89-й минуте. До этого «Ренн» проиграл «Монако» (2:3).

    В последних 5-и встречах команда выиграла только 1 раз при 4-х поражениях. За этот период «Ренн» проиграл «Бресту» (1:2), «Марселю» (1:2) и «Ницце» со счетом 2:3.

    Не сыграют: Доган Алемдар, Секо Фофана и Алиду Сейду (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Сейчас «Ренн» находится в кризисе, команда потеряла очень много очков, опустившись до 15-й строчки. «Красно-черным» необходимо срочно выбираться из этой ямы.

    Предстоящий матч против «Сент-Этьена» — отличная возможнсть снова победить, но «Ренн» безобразно выступает на чужом поле. Смогут ли на сей раз гости набрать драгоценные очки? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Сент-Этьен» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • «Ренн» не выиграл ни один матч в гостях в нынешнем сезоне

    • В последних 3-х очных противостояниях «Ренн» непременно обыгрывал «Сент-Этьен»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ренна» — 2.15, победа «Сент-Этьена» — 3.45, ничья — за 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Сент-Этьен» и «Ренн» далеки от оптимальной формы.

    Ставка: Ничья за 3.35.

    Прогноз: При этом, ни одна из команд не сможет оставить свои ворота в неприкосновенности, ведь игра в обороне у обоих коллективов оставляет желать лучшего.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

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    «Сент-Этьен» — «Ренн»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. «Сент-Этьен» попытается выбраться из зоны вылета
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