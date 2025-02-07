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    «Штурм» — «Аустрия». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Австрии, 7 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» — «Аустрия»
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    Даниил Худяков
    7 февраля в 17-м туре чемпионата Австрии по футболу сыграют «Штурм» и «Аустрия». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» — «Аустрия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австрия. Бундеслига 07 Февраля 2025 года

    Штурм

  • Грац
    •  Штурм 22:30 Аустрия Вена

    Аустрия Вена

  • Вена
    •

    «Штурм»

    Турнирное положение: «Штурм» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Штурм» на 3 зачетных балла опережает идущую второй «Аустрию». А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей в 16 матчах.

    Штурм — Аустрия Вена: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Аустрии» (0:2).

    До того команда натужно одолела «РБ Лейпциг» (1:0). При этом чуть ранее она была разбита мощной «Аталантой» (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Штурм» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Штурм» весьма результативно атакует. Команда наколотила 40 мячей в 16 поединках чемпионата Австрии.

    Матчи с «Аустрией» для команды исторически складываются непросто. Из пяти последних очных поединков «Штурм» победил 2 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована оторваться от ближайшего преследователя.

    «Аустрия»

    Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за лидерство в чемпионате. Ныне они находятся на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аустрия» на 3 зачетных балла отстает от первой строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 мячей в 16 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Австрии был обыгран «Штурм» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Адмире» (2:1). А вот поединок с «Бачка-Тополой» завершился блеклым паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аустрия» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Аустрия» выглядит весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Аустрия» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Австрии команда настреляла 26 голов в 16 матчах.

    Последняя виктория над «Штурмом» явно прибавила позитивных эмоций. Да и в случае победы в этом поединке команда сравняется по очкам с лидером.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Фиалки» смотрятся выгодно, да и оппонент угодил в психологическое пике.

    Статистика для ставок

    • «Аустрия» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Штурм» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    • «Аустрия» победила в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штурм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены закрепиться на вершине таблицы, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    «Штурм» силен в плане реализации, плюс мотивирован поквитаться с «Аустрией» за вылет из Кубка страны.

    Ставка: Победа «Штурма» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Штурм» — «Аустрия»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 07.02.2025. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Штурм» быструю вендетту?
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