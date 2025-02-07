Штурм
Аустрия Вена
«Штурм»
Турнирное положение: «Штурм» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом «Штурм» на 3 зачетных балла опережает идущую второй «Аустрию». А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей в 16 матчах.
Штурм — Аустрия Вена: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Аустрии» (0:2).
До того команда натужно одолела «РБ Лейпциг» (1:0). При этом чуть ранее она была разбита мощной «Аталантой» (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Штурм» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Штурм» весьма результативно атакует. Команда наколотила 40 мячей в 16 поединках чемпионата Австрии.
Матчи с «Аустрией» для команды исторически складываются непросто. Из пяти последних очных поединков «Штурм» победил 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована оторваться от ближайшего преследователя.
«Аустрия»
Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за лидерство в чемпионате. Ныне они находятся на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Аустрия» на 3 зачетных балла отстает от первой строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 мячей в 16 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Австрии был обыгран «Штурм» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Адмире» (2:1). А вот поединок с «Бачка-Тополой» завершился блеклым паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аустрия» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Аустрия» выглядит весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом «Аустрия» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Австрии команда настреляла 26 голов в 16 матчах.
Последняя виктория над «Штурмом» явно прибавила позитивных эмоций. Да и в случае победы в этом поединке команда сравняется по очкам с лидером.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Фиалки» смотрятся выгодно, да и оппонент угодил в психологическое пике.
Статистика для ставок
- «Аустрия» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Штурм» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- «Аустрия» победила в 2 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штурм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены закрепиться на вершине таблицы, и уж точно сразу будут активно атаковать.
«Штурм» силен в плане реализации, плюс мотивирован поквитаться с «Аустрией» за вылет из Кубка страны.
Ставка: Победа «Штурма» в 1 тайме за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75