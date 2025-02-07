7 февраля в 17-м туре чемпионата Австрии по футболу сыграют «Штурм» и «Аустрия». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» — «Аустрия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штурм»

Турнирное положение: «Штурм» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Штурм» на 3 зачетных балла опережает идущую второй «Аустрию». А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей в 16 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Аустрии» (0:2).

До того команда натужно одолела «РБ Лейпциг» (1:0). При этом чуть ранее она была разбита мощной «Аталантой» (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Штурм» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Штурм» весьма результативно атакует. Команда наколотила 40 мячей в 16 поединках чемпионата Австрии.

Матчи с «Аустрией» для команды исторически складываются непросто. Из пяти последних очных поединков «Штурм» победил 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована оторваться от ближайшего преследователя.

«Аустрия»

Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за лидерство в чемпионате. Ныне они находятся на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Аустрия» на 3 зачетных балла отстает от первой строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 мячей в 16 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Австрии был обыгран «Штурм» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Адмире» (2:1). А вот поединок с «Бачка-Тополой» завершился блеклым паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аустрия» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Аустрия» выглядит весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Аустрия» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Австрии команда настреляла 26 голов в 16 матчах.

Последняя виктория над «Штурмом» явно прибавила позитивных эмоций. Да и в случае победы в этом поединке команда сравняется по очкам с лидером.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Фиалки» смотрятся выгодно, да и оппонент угодил в психологическое пике.

Статистика для ставок

«Аустрия» в среднем пропускает реже гола за матч

«Штурм» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Аустрия» победила в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штурм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены закрепиться на вершине таблицы, и уж точно сразу будут активно атаковать.

«Штурм» силен в плане реализации, плюс мотивирован поквитаться с «Аустрией» за вылет из Кубка страны.

Ставка: Победа «Штурма» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75