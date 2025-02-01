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    «Ливерпуль» потеряет очки в Борнмуте?!

    Борнмут — Ливерпуль: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»
    1 февраля в 24-м туре английской Премьер-лиги сыграют «Борнмут» и «Ливерпуль». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Февраля 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: команда из Борнмута борется за попадание в зону еврокубков на следующий сезон.

    «Вишни» в настоящий момент имеют в своем активе 40 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

    Борнмут — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из одноименного города смог 41 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «боском» переиграл «Ноттингем Форест» (560) и «Ньюкасл» (4:1).

    До этого же команда из графства Дорсет сыграла вничью с «Челси» (2:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим же «Борнмут» разбил «Вест Бромвич» (5:1) в Кубке Англии.

    Не сыграют: травмированы Энес Унал, Джулиан Араухо, Эванилсон, Джеймс Хилл и Маркос Сенеси.

    Состояние команды: подопечные Андони Ираолы сейчас набрали отличный ход и буквально сметают всех на своем пути.

    В прошлом сезоне «Борнмут» стал только 12-м, а в этом точно поборется за то, чтобы попасть в зону еврокубков. Сейчас у команды есть все для этого.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдцев не остановить на пути к чемпионскому титулу.

    Сейчас в активе команды из Ливерпуля 53 очка и уверенное первое место в турнирной таблице.

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    • «Красные» смогли забить целых 54 мяча, а пропустили всего 21.

    Последние матчи: в прошлых турах мерсисадский коллектив победил «Ипсвич» (4:1) и «Брентфорд» (2:0).

    До этого же команда из одноименного города не смогла выиграть у «Ноттингема» (1:1).

    А вот в Лиге чемпионов ливерпульцы проиграли ПСВ (2:3), но переиграли «Лилль» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Дарвин Нуньес, Диогу Жота, Джо Гомес и Кертис Джонс.

    Состояние команды: думается, что уже вряд ли кто-то сможет остановить «Ливерпуль», поскольку отрыв от второго «Арсенала» составляет шесть очков и у подопечных Арне Слота есть игра в запасе.

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    В этом сезоне «Ливерпуль» показывает один из лучших футболов в Европе и точно лучший в Англии. Команда абсолютно заслуженно лидирует в турнирной таблице АПЛ и с первого места вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» не проигрывает на протяжении 12 матчей

    • «Ливерпуль» проиграл только 1 из последних 6 матчей

    • В последней очной игре в первом круге «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.30, а победа «Борнмута» — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.65.

    Прогноз: в последнее время обе команды много забивают, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.

    Прогноз: «Борнмут» уже долго не проигрывает и находится в потрясающих кондициях, поэтому мы вправе рассчитывать на сенсацию.

    Ставка: победа «Борнмута» или ничья за 2.25.

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