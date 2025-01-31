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    Долгожданная виктория «шахматных»?

    «Боавишта» — «Фамаликан». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 31 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Фамаликан»
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    «Боавишта»
    31 января в 20-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Боавишта» и «Фамаликан». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Боавишта» — «Фамаликан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 31 Января 2025 года

    Боавишта

  • Порту
    •  Боавишта 23:15 Фамаликан

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •

    «Боавишта»

    Турнирное положение: «Шахматные» бьются за выживание в элите португальского футбола. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Боавишта» отстает на 6 очков от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда лишь 13 забитыми мячами в 19 матчах чемпионата.

    Боавишта — Фамаликан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:3 она уступила «Браге».

    А вот до того команда потерпела поражение от «Каса Пии» (2:3). При этом поединок с «Арокой» также завершился досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Боавишта» забила 3 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Родриго Абаскаль — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шахматные» нынче пребывают в серьезном кризисе. Команда проиграла в 4 своих последних матчах.

    Матчи с «Фамаликаном» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Боавишта» уступила 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается даже без дисквалифицированного капитана Абаскаля постарается оттолкнуться от дна таблицы.

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за сохранение прописки в элите. Ныне она находится на 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Фамаликан» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она не смогла одолеть «Эштрелу» (0:0).

    До того команда была разгромлена «Бенфикой» (0:4). А вот поединок с «Каса Пией» завершился подписанием мирового соглашения (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фамаликан» добыл 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фамаликан» проводит крайне слабый этап. Команда не забивала в двух своих последних поединках.

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    При этом «Фамаликан» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Зато отрыв т опасной зоны составляет 4 зачетных балла.

    Команда не может победить еще с начала ноября. Да и вообще, последние результаты отбросили команду почти в группу аутсайдеров.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Кого же еще обыгрывать, как не главного аутсайдера чемпионата?!

    Статистика для ставок

    • «Фамаликан» не побеждает с начала ноября

    • «Шахматные» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Боавишта» проиграла в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Боавиште» отступать уже банально некуда, так что ждем от хозяев активных атак.

    Номинальные хозяева всеми силами пытаются прервать свою серию неудач, да и оппонент нынче пребывает в кризисе.

    Ставка: Победа «Боавишты» за 3.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

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    «Боавишта» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «шахматных»?
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