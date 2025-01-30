30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Славия» Прага на своем поле сыграет против «Мальмё». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Прага — «Мальмё», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Славия» Прага

Турнирное положение: «Славия» Прага после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 31-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала четыре балла и уже лишилась шансов выйти в стыковые матчи в 1/8 финала, ведь отстает от данной зоны (9-24-я строчки) уже на пять очков.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на седьмой тур основного этапа Лиги Европы, «Славия» Прага на выезде проиграла ПАОКу (0:2).

В чемпионате Чехии коллектив по итогам 19-ти туров находится на первой позиции с отрывом в семь очков от своего ближайшего преследователя «Виктории» Пльзень.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Станек, Ворлицки и Вичек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, три из которых были официальными, а два товарищескими, «Славия» Прага выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, но примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля все же сулит неплохие перспективы.

Томаш Хорый — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

«Мальмё»

Турнирное положение: «Мальмё» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 32-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда также набрала четыре очка и уже лишилась шансов выйти в стыковые матчи в 1/8 финала, ведь отстает от данной зоны (9-24-я строчки) уже на пять очков.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на седьмой тур основного этапа Лиги Европы, «Мальмё» на своем поле проиграл «Твенте» (2:3).

Новый розыгрыш первенства Швеции еще не начался, а по итогам сезона-2024 коллектив стал чемпионом страны с отрывом в 11 очков от второго «Хаммарбю».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, два из которых были официальными и два товарищескими, «Мальмё» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, все же сулит им неплохие перспективы, пусть и на выезде.

Эрик Ботхейм — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Славии» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Славии» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Мальмё» забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Славия» Прага — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.30, победа «Мальмё» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Также в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в трех из шести последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Мальмё».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40