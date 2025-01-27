27 января в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Архентинос Хуниорс». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Архентинос Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Сине-золотые» прошедший чемпионат провели не столь ярко. В итоге команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Бока Хуниорс» не столь ярко атакует, в среднем забивая чуть чаще гола за матч. А вот в свои ворота команда пропускает немного реже одного мяча за матч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Победа над «Аргентино ММ» вышла убедительной (5:0).

А вот до того команда сумела одолеть «Жувентуде» (2:0). При этом поединок с «Индепендьенте» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «Бока Хуниорс» забил 9 мячей, не пропустив ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сине-золотые» не пропускают 5 матчей кряду. Да и настрой на новый чемпионат у команды максимальный.

Матчи с «Архентинос Хуниорс» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Бока Хуниорс» победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тем более, «Архентинос Хуниорс» команда обыграла в двух последних очных поединках.

«Архентинос Хуниорс»

Турнирное положение: «Красные жуки» прошедший чемпионат провели неуверенно. Команда финишировала на скромной 23 строчке турнирной таблицы.

Причем «Архентинос Хуниорс» настрелял 22 мяча в 27 поединках. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раза.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Победа над «Хувентудом» вышла уверенной (3:1).

До того команда подписала мировую с «Эстудиантесом» (2:2). А вот нестабильный «Сан-Лоренсо» был обыгран с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Архентинос Хуниорс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Архентинос Хуниорс» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в трех своих последних матчах.

При этом «Архентинос Хуниорс» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и в плане реализации команда в последнее время несколько поднаторела.

Вот только «Боку Хуниорс» команда не может обыграть уже два с половиной года. Да и обороняется оппонент нынче почти образцово.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Красные жуки» способны найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» не пропускал в 5 своих последних матчах

«Архентинос Хуниорс» не проигрывал в 3 последних поединках

«Красные жуки» уже два с половиной года не обыгрывают «Боку Хуниорс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Бока Хуниорс» выглядит сильнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева ныне пребывают в прекрасных кондициях, и явно способны прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Боки Хуниорс» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50