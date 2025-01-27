«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Сине-золотые» прошедший чемпионат провели не столь ярко. В итоге команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Бока Хуниорс» не столь ярко атакует, в среднем забивая чуть чаще гола за матч. А вот в свои ворота команда пропускает немного реже одного мяча за матч.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Победа над «Аргентино ММ» вышла убедительной (5:0).
А вот до того команда сумела одолеть «Жувентуде» (2:0). При этом поединок с «Индепендьенте» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «Бока Хуниорс» забил 9 мячей, не пропустив ни разу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сине-золотые» не пропускают 5 матчей кряду. Да и настрой на новый чемпионат у команды максимальный.
Матчи с «Архентинос Хуниорс» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Бока Хуниорс» победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тем более, «Архентинос Хуниорс» команда обыграла в двух последних очных поединках.
«Архентинос Хуниорс»
Турнирное положение: «Красные жуки» прошедший чемпионат провели неуверенно. Команда финишировала на скромной 23 строчке турнирной таблицы.
Причем «Архентинос Хуниорс» настрелял 22 мяча в 27 поединках. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раза.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Победа над «Хувентудом» вышла уверенной (3:1).
До того команда подписала мировую с «Эстудиантесом» (2:2). А вот нестабильный «Сан-Лоренсо» был обыгран с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Архентинос Хуниорс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Архентинос Хуниорс» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в трех своих последних матчах.
При этом «Архентинос Хуниорс» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и в плане реализации команда в последнее время несколько поднаторела.
Вот только «Боку Хуниорс» команда не может обыграть уже два с половиной года. Да и обороняется оппонент нынче почти образцово.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Красные жуки» способны найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Бока Хуниорс» не пропускал в 5 своих последних матчах
- «Архентинос Хуниорс» не проигрывал в 3 последних поединках
- «Красные жуки» уже два с половиной года не обыгрывают «Боку Хуниорс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
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Прогноз: «Бока Хуниорс» выглядит сильнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева ныне пребывают в прекрасных кондициях, и явно способны прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Боки Хуниорс» в 1 тайме за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50