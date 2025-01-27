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    «Бока» начинает и выигрывает!

    «Бока Хуниорс» — «Архентинос Хуниорс». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 27 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Архентинос Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    27 января в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Архентинос Хуниорс». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Архентинос Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Сине-золотые» прошедший чемпионат провели не столь ярко. В итоге команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бока Хуниорс» не столь ярко атакует, в среднем забивая чуть чаще гола за матч. А вот в свои ворота команда пропускает немного реже одного мяча за матч.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Победа над «Аргентино ММ» вышла убедительной (5:0).

    А вот до того команда сумела одолеть «Жувентуде» (2:0). При этом поединок с «Индепендьенте» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «Бока Хуниорс» забил 9 мячей, не пропустив ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сине-золотые» не пропускают 5 матчей кряду. Да и настрой на новый чемпионат у команды максимальный.

    Матчи с «Архентинос Хуниорс» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Бока Хуниорс» победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Тем более, «Архентинос Хуниорс» команда обыграла в двух последних очных поединках.

    «Архентинос Хуниорс»

    Турнирное положение: «Красные жуки» прошедший чемпионат провели неуверенно. Команда финишировала на скромной 23 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Архентинос Хуниорс» настрелял 22 мяча в 27 поединках. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раза.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Победа над «Хувентудом» вышла уверенной (3:1).

    До того команда подписала мировую с «Эстудиантесом» (2:2). А вот нестабильный «Сан-Лоренсо» был обыгран с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Архентинос Хуниорс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Архентинос Хуниорс» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в трех своих последних матчах.

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    При этом «Архентинос Хуниорс» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и в плане реализации команда в последнее время несколько поднаторела.

    Вот только «Боку Хуниорс» команда не может обыграть уже два с половиной года. Да и обороняется оппонент нынче почти образцово.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Красные жуки» способны найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Бока Хуниорс» не пропускал в 5 своих последних матчах

    • «Архентинос Хуниорс» не проигрывал в 3 последних поединках

    • «Красные жуки» уже два с половиной года не обыгрывают «Боку Хуниорс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: «Бока Хуниорс» выглядит сильнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева ныне пребывают в прекрасных кондициях, и явно способны прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Боки Хуниорс» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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    «Бока Хуниорс» — «Архентинос Хуниорс»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 27.01.2025. Прогнозы на футбол. «Бока» начинает и выигрывает!
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