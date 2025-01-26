26 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Интер». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Жёлто-красные» всеми силами сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Лечче» на один зачетный балл опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 раз в 21 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жёлто-красные» разгромно уступили «Кальяри» (1:4).

До того команда переиграла нестабильный «Эмполи» (3:1). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Дженоа» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лечче» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Ламек Банда, Антонио Галло, Кьялонда Гашпар, Хамза Рафия — травмированы. Анте Ребич — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Жёлто-красные» атакуют хуже всех в Серии A. Средняя результативность команды не дотягивает и до гола за матч: 15 мячей в 21 поединке.

Матчи с «Интером» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках «Лечче» уступил миланцам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются отдалиться от опасной зоны. Вот только команде срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

«Интер»

Турнирное положение: «Чёрно-синие» привычно борются за Скудетто. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» лишь на 3 очка отстает от искомой первой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 18 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Чёрно-синие» в Лиге чемпионов переиграли пражскую «Спарту» (1:0).

До того команда Симоне Индзаги нанесла поражение «Эмполи» (3:1). А вот поединок с «Болоньей» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Франческо Ачерби, Хакан Чалханоглу — травмированы.

Состояние команды: «Чёрно-синие» победили в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

При этом «Интер» в среднем забивает больше 2 голов за матч. Да и вообще, команда только сейчас обретает столь нужную стабильность.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Опытнейшие Ачерби и Чалханоглу угодили в лазарет.

Безусловно, номинальные гости будут максимально агрессивно атаковать. «Чёрно-синие» явно не собираются терять очки на ровном месте.

Статистика для ставок

«Интер» не проигрывал в 4 своих последних матчах

«Чёрно-синие» победили в 2 своих последних поединках

«Лечче» забивает реже всех в лиге — 15 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Интер» постепенно набирает обороты, победив в двух своих последних матчах.

«Чёрно-синие» намереваются подтянуться к лидеру, да и «Лечче» имеет серьезные проблемы в плане реализации.

Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63