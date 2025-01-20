20 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Черноморец» Нв, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за чемпионство в РПЛ. Нынче команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Спартак» всего на 2 очка отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 36 мячей в 18 матчах российского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Москвичи учинили разгром «Пари НН» (3:0).

При этом «Спартак» до того уверенно расправился с «Краснодаром» (3:0). А вот немногим ранее команда уступила «Ростову» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 16 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Спартаковцы осенне-зимний цикл провели бесподобно. Плюс в 18 поединках чемпионата команда Деяна Станковича пропустила всего 14 мячей.

При этом «Спартак» традиционно успешно противостоит «морякам». Из 5 последних очных поединков москвичи выиграли 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Представителя первого дивизиона команда Станковича должна обыгрывать при любой диспозиции.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» сражаются за повышение в классе. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Черноморец» Нв на один пункт отстает от зоны стыков. Плюс в 21 поединке первенства команда настреляла лишь 31 мяч в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «моряки» победили. Команда Олега Василенко переиграли «Уфу» (2:1).

При этом до того команда нанесла поражение КАМАЗу (2:1). Да и встреча с московской «Родиной» принесла викторию (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Моряки» до зимней паузы выглядели весьма выгодно. Вот только команде нужно прибавлять в плане реализации.

Причем «Черноморец» Нв в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато в четырех последних матчах команда Василенко победила.

«Моряки» давненько пребывают без игровой практики. Так что до оптимальных кондиций новороссийцам еще очень далеко.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Моряки» постараются дать бой гранду российского футбола.

Статистика для ставок

Москвичи выиграли в 2 своих последних матчах

«Черноморец» Нв победил в 4 своих последних поединках

«Моряки» уже 26 лет не могут одолеть «Спартак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.03, а победа оппонента — в скромные 7.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.30.

Прогноз: Команда Станковича заметно превосходит соперника в классе, плюс прекрасно атакует.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, и наверняка преуспеют у ворот «моряков».

Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.53