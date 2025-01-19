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    В Памплоне будут забивать

    «Осасуна» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примера, 19 января 2025 года

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    «Райо Вальекано»
    19 января в 20-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2025 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 20:30 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Осасуна»

    Турнирное положение: Памплонцы нынче ходят в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Осасуна» вполне способна побороться за попадание в еврокубки. А вот отличилась команда лишь 23 забитыми мячами в 19 поединках Примеры.

    Осасуна — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Встреча с крепким «Атлетиком» завершилась викторией (3:2).

    А вот до того команда минимально уступила «Атлетико». При этом поединок с «Тенерифе» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Осасуна» забила 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Оса» проводит крайне нестабильный отрезок. Да и проблемы с созиданием никуда не запропастились.

    Матчи с «Райо Вальекано» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Осасуна» победила 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда твердо намерена подтянуться к первой шестерке.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Пчёлы» ходят в середняках Примеры. Ныне они находятся на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Райо Вальекано» слабовато атакует, отличившись 22 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» по всем статьям уступили «Реал Сосьедаду» (1:3).

    До того команда нанесла поражение «Сельте» (2:1). А вот поединок со скромным «Ферролем» принес уверенную викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Райо Вальекано» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Пате Сисс — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Райо Вальекано» проводит относительно продуктивный отрезок. Команда имеет достаточно надежные тылы.

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    При этом «Райо Вальекано» на 5 очков отстает от топ-6. Вот только проблемы с реализацией мешают подняться в заветную зону еврокубков.

    «Пчёлы» в двух последних очных поединках одолели «Осасуну». Да и нынче оборона памплонцев не блещет монолитностью.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Пчёлы» способны преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Райо Вальекано» в среднем пропускает немногим более гола за матч

    • «Райо Вальекано» обыграл «Осасуну» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

    Прогноз: «Осасуна» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.

    «Райо Вальекано» не будет лишь обороняться, да и приблизиться к первой шестерке хочется.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

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