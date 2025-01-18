18 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. На текущий момент они расположились на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Хэм» слабовато атакует, отличившись 27 забитыми мячами в 21 матче АПЛ. А вот в свои ворота команда пропустила 41 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Молотобойцы» нанесли поражение «Фулхэму» (3:2).

А вот до того команда уступила «Астон Вилле» (1:2). При этом поединок с «Манчестер Сити» также завершился коллизией (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вест Хэм» забил 6 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джаррод Боуэн, Никлас Фюллькруг, Жан-Клер Тодибо — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Молотобойцы» нынче ходят в середняках лиги. Да и забивает команда в среднем немного чаще гола за матч.

Матчи с «Кристал Пэласом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вест Хэм» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Молотобойцы» постараются отдалиться от группы аутсайдеров.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» борются за выживание в АПЛ. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Кристал Пэлас» на 8 очков опережает опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Орлы» уверенно одолели «Лестер» (2:0).

До того команда минимально переиграла «Стокпорт Каунти». А вот поединок с «Челси» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: Жефферсон Лерма, Адам Уортон — травмированы.

Состояние команды: «Орлы» имеют огромные проблемы в плане реализации. Команда забила всего 23 мяча в 21 туре.

При этом «Кристал Пэлас» выиграл в 2 своих последних поединках. Причем в них лондонцы сохранили свои владения в неприкосновенности.

Насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается. Да и Жан-Филип Матета пока настрелял всего 6 мячей в чемпионате.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Орлы» нынче находятся на заметном эмоциональном подъеме.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл в 2 своих последних поединках

«Вест Хэм» до последней виктории уступил трижды кряду

«Молотобойцы» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.

Прогноз: Обе команды явно не преуспевают в плане реализации, так что голепада ждать не приходится.

«Молотобойцы» наконец-то прервали свою серию неудач, да и оборона «орлов» выглядит весьма монолитно.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20