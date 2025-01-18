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    «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»
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    Марк Геи
    18 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2025 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 18:00 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. На текущий момент они расположились на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вест Хэм» слабовато атакует, отличившись 27 забитыми мячами в 21 матче АПЛ. А вот в свои ворота команда пропустила 41 раз.

    Вест Хэм — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Молотобойцы» нанесли поражение «Фулхэму» (3:2).

    А вот до того команда уступила «Астон Вилле» (1:2). При этом поединок с «Манчестер Сити» также завершился коллизией (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вест Хэм» забил 6 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джаррод Боуэн, Никлас Фюллькруг, Жан-Клер Тодибо — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Молотобойцы» нынче ходят в середняках лиги. Да и забивает команда в среднем немного чаще гола за матч.

    Матчи с «Кристал Пэласом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вест Хэм» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Молотобойцы» постараются отдалиться от группы аутсайдеров.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Орлы» борются за выживание в АПЛ. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Кристал Пэлас» на 8 очков опережает опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Орлы» уверенно одолели «Лестер» (2:0).

    До того команда минимально переиграла «Стокпорт Каунти». А вот поединок с «Челси» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: Жефферсон Лерма, Адам Уортон — травмированы.

    Состояние команды: «Орлы» имеют огромные проблемы в плане реализации. Команда забила всего 23 мяча в 21 туре.

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    При этом «Кристал Пэлас» выиграл в 2 своих последних поединках. Причем в них лондонцы сохранили свои владения в неприкосновенности.

    Насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается. Да и Жан-Филип Матета пока настрелял всего 6 мячей в чемпионате.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Орлы» нынче находятся на заметном эмоциональном подъеме.

    Статистика для ставок

    • «Кристал Пэлас» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Вест Хэм» до последней виктории уступил трижды кряду

    • «Молотобойцы» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.

    Прогноз: Обе команды явно не преуспевают в плане реализации, так что голепада ждать не приходится.

    «Молотобойцы» наконец-то прервали свою серию неудач, да и оборона «орлов» выглядит весьма монолитно.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20

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    «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. Смело ставим на минимализм!
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