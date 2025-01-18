Вест Хэм
Кристал Пэлас
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. На текущий момент они расположились на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Вест Хэм» слабовато атакует, отличившись 27 забитыми мячами в 21 матче АПЛ. А вот в свои ворота команда пропустила 41 раз.
Вест Хэм — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Молотобойцы» нанесли поражение «Фулхэму» (3:2).
А вот до того команда уступила «Астон Вилле» (1:2). При этом поединок с «Манчестер Сити» также завершился коллизией (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вест Хэм» забил 6 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джаррод Боуэн, Никлас Фюллькруг, Жан-Клер Тодибо — травмированы.
Состояние команды: «Молотобойцы» нынче ходят в середняках лиги. Да и забивает команда в среднем немного чаще гола за матч.
Матчи с «Кристал Пэласом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вест Хэм» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Молотобойцы» постараются отдалиться от группы аутсайдеров.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Орлы» борются за выживание в АПЛ. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Кристал Пэлас» на 8 очков опережает опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 21 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Орлы» уверенно одолели «Лестер» (2:0).
До того команда минимально переиграла «Стокпорт Каунти». А вот поединок с «Челси» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.
Не сыграют: Жефферсон Лерма, Адам Уортон — травмированы.
Состояние команды: «Орлы» имеют огромные проблемы в плане реализации. Команда забила всего 23 мяча в 21 туре.
При этом «Кристал Пэлас» выиграл в 2 своих последних поединках. Причем в них лондонцы сохранили свои владения в неприкосновенности.
Насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается. Да и Жан-Филип Матета пока настрелял всего 6 мячей в чемпионате.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Орлы» нынче находятся на заметном эмоциональном подъеме.
Статистика для ставок
- «Кристал Пэлас» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Вест Хэм» до последней виктории уступил трижды кряду
- «Молотобойцы» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.
- 2.00Рома — Дженоа: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Обе команды явно не преуспевают в плане реализации, так что голепада ждать не приходится.
«Молотобойцы» наконец-то прервали свою серию неудач, да и оборона «орлов» выглядит весьма монолитно.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20