Штутгарт
РБ Лейпциг
«Штутгарт»
Турнирное положение: Данный коллектив с 26 набранными очками идет на седьмой строке в таблице, но от третьей позиции отстает всего на четыре пункта.
«Штутгарт» выиграл семь встреч из 16 проведенных, пять поединков свел вничью и четыре матча проиграл, разница мячей составляет 30:25.
Штутгарт — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На прошедших выходных «швабы» смогли в гостях нанести поражение «Аусбургу» со счетом 1:0. А туром ранее, который состоялся еще в прошлом году, они с таким же результатом на своей территории проиграли «Санкт-Паули». До этого же они выиграли четыре матча подряд во всех турнирах.
Не сыграют: Эль Билал Туре и Дэн-Аксель Загаду — вне игры.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Штутгарт» за свои семь предыдущих игр с учетом все турниров проиграл только в одном случае, уступив в последней игре прошлого года на своем поле 0:1 в рамках чемпионата Германии. В остальных же шести поединках данного периода «автозаводцы» расписали одну мировую и отпраздновали пять викторий. Непосредственно в чемпионате страны за это время они провели пять поединков, выиграв три из них при одной ничьей и одном фиаско.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: С 30 набранными очками данный коллектив идет четвертым в таблице и на пять пунктов отстает от второй строки, а пятую позицию опережает на два балла.
«РБ Лейпциг» выиграл девять встреч из 16 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел четыре проигрыша, разница мячей составляет 28:22.
Последние матчи: «Быки» в новом году провели один матч, в котором на своем поле одолели «Вердер» со счетом 4:2. А перед уходом на короткий перерыв были разгромлены в Мюнхене «Баварией» со счетом 1:5 и одолели дома «Айнтрахт» 2:1 в рамках чемпионата страны.
Не сыграют: Элиф Элмас и Юссуф Поульсен пребывают в лазарете, а Амаду Хайдара будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: «РБ Лейпциг» крайне нестабилен в текущем сезоне. Так за предыдущие шесть игр во всех турнирах «красно-белые» четыре раз победили и дважды уходили с поля поверженными. А вот до этого отрезка они проиграли в пяти из шести матчей и раз сыграли вничью. Непосредственно в чемпионате Германии за весь этот 12-матчевый отрезок команда победила три раза при одной ничьей и четырех фиаско.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне эти клубы обменялись крупными домашними викториями — 5:2 и 1:5
- Четыре из шести предыдущих очных встреч данных команд завершились на ТБ 2,5
- А в четырех минувших очных противостояниях этих клубов забивали обе стороны
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 2.10, победа «РБ Лейпциг» — 3.58, ничья — 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.49 и 2.67 соответственно.
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Прогноз: Исходя из того, что между собой эти коллективы в последнее время играли по верхам и неизменно огорчали друг друга, то и на этот раз поставим на такой исход.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 + обе забьют за 1.81.
Прогноз: А что касаемо исхода, то прогнозируем здесь викторию «Штутгарта», который на своем поле в текущем сезоне выступает неплохо.
Ставка: победа «Штутгарта» за 2.10.