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    Сократит ли «Штутгарт» отставание от «РБ Лейпциг»?

    «Штутгарт» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 15 января 2025 года

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    «Штутгарт»
    «Штутгарт» дома примет «РБ Лейпциг» в 17-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча пройдет 15 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Января 2025 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 26 набранными очками идет на седьмой строке в таблице, но от третьей позиции отстает всего на четыре пункта.

    «Штутгарт» выиграл семь встреч из 16 проведенных, пять поединков свел вничью и четыре матча проиграл, разница мячей составляет 30:25.

    Штутгарт — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На прошедших выходных «швабы» смогли в гостях нанести поражение «Аусбургу» со счетом 1:0. А туром ранее, который состоялся еще в прошлом году, они с таким же результатом на своей территории проиграли «Санкт-Паули». До этого же они выиграли четыре матча подряд во всех турнирах.

    Не сыграют: Эль Билал Туре и Дэн-Аксель Загаду — вне игры.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Штутгарт» за свои семь предыдущих игр с учетом все турниров проиграл только в одном случае, уступив в последней игре прошлого года на своем поле 0:1 в рамках чемпионата Германии. В остальных же шести поединках данного периода «автозаводцы» расписали одну мировую и отпраздновали пять викторий. Непосредственно в чемпионате страны за это время они провели пять поединков, выиграв три из них при одной ничьей и одном фиаско.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: С 30 набранными очками данный коллектив идет четвертым в таблице и на пять пунктов отстает от второй строки, а пятую позицию опережает на два балла.

    «РБ Лейпциг» выиграл девять встреч из 16 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел четыре проигрыша, разница мячей составляет 28:22.

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  • Вчера

    • Последние матчи: «Быки» в новом году провели один матч, в котором на своем поле одолели «Вердер» со счетом 4:2. А перед уходом на короткий перерыв были разгромлены в Мюнхене «Баварией» со счетом 1:5 и одолели дома «Айнтрахт» 2:1 в рамках чемпионата страны.

    Не сыграют: Элиф Элмас и Юссуф Поульсен пребывают в лазарете, а Амаду Хайдара будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: «РБ Лейпциг» крайне нестабилен в текущем сезоне. Так за предыдущие шесть игр во всех турнирах «красно-белые» четыре раз победили и дважды уходили с поля поверженными. А вот до этого отрезка они проиграли в пяти из шести матчей и раз сыграли вничью. Непосредственно в чемпионате Германии за весь этот 12-матчевый отрезок команда победила три раза при одной ничьей и четырех фиаско.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне эти клубы обменялись крупными домашними викториями — 5:2 и 1:5

    • Четыре из шести предыдущих очных встреч данных команд завершились на ТБ 2,5

    • А в четырех минувших очных противостояниях этих клубов забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 2.10, победа «РБ Лейпциг» — 3.58, ничья — 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.49 и 2.67 соответственно.

    Прогноз: Исходя из того, что между собой эти коллективы в последнее время играли по верхам и неизменно огорчали друг друга, то и на этот раз поставим на такой исход.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 + обе забьют за 1.81.

    Прогноз: А что касаемо исхода, то прогнозируем здесь викторию «Штутгарта», который на своем поле в текущем сезоне выступает неплохо.

    Ставка: победа «Штутгарта» за 2.10.

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