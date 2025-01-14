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    Продлит ли «Марсель» свой победный сериал?

    «Марсель» — «Лилль». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 14 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лилль»
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    Мэйсон Гринвуд
    14 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Лилль». Начало игры — в 23:10 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 14 Января 2025 года

    Марсель

  • Франция. Кубок
    •  Марсель 23:10 Лилль

    Лилль

  • Франция. Кубок
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы в нынешнем сезоне намереваются бросить перчатку ПСЖ. На текущий момент они расположились на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Марсель» довольно результативно атакует, отличившись 39 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Марсель — Лилль: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Марсельцы переиграли «Ренн» (2:1).

    А вот до того команда нанесла поражение «Гавру» (5:1). Плюс поединок с «Сент-Этьеном» также завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Марсель» забил 14 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Марсельцы победили в трех своих последних поединках. В этих матчах команда настреляла 11 мячей.

    Матчи с «догами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Марсель» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только марсельцы уже 2 с половиной года не могут обыграть «Лилль»…

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Доги» нынче сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Лилль» настрелял 26 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Доги» не сумели переиграть «Осер» (0:0).

    До того команда расписала мировую с «Нантом» (1:1). А вот поединок с заштатным «Руаном» завершился победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лилль» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Лилль» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Зато отставание от третьего места составляет 2 зачетных балла.

    «Доги» не проигрывают еще с середины сентября. Да и настрой на Кубок Франции у команды самый, что ни на есть, серьезный.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. «Доги» явно не боятся марсельцев.

    Статистика для ставок

    • «Лилль» не проигрывает «Марселю» уже два с половиной года

    • «Марсель» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Лилль» не проигрывает с середины сентября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

    Прогноз: «Марсель» нынче выглядит весьма уверенно, и уж точно будет активно атаковать.

    Марсельцы способны еще прибавить в плане реализации, да и мотивации побороться за трофей им не занимать.

    Ставка: Победа «Марселя» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20

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    «Марсель» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.01.2025. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Марсель» свой победный сериал?
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