14 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Лилль». Начало игры — в 23:10 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы в нынешнем сезоне намереваются бросить перчатку ПСЖ. На текущий момент они расположились на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» довольно результативно атакует, отличившись 39 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Марсельцы переиграли «Ренн» (2:1).

А вот до того команда нанесла поражение «Гавру» (5:1). Плюс поединок с «Сент-Этьеном» также завершился уверенной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Марсель» забил 14 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Марсельцы победили в трех своих последних поединках. В этих матчах команда настреляла 11 мячей.

Матчи с «догами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Марсель» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только марсельцы уже 2 с половиной года не могут обыграть «Лилль»…

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» нынче сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Лилль» настрелял 26 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Доги» не сумели переиграть «Осер» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Нантом» (1:1). А вот поединок с заштатным «Руаном» завершился победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лилль» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Лилль» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Зато отставание от третьего места составляет 2 зачетных балла.

«Доги» не проигрывают еще с середины сентября. Да и настрой на Кубок Франции у команды самый, что ни на есть, серьезный.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. «Доги» явно не боятся марсельцев.

Статистика для ставок

«Лилль» не проигрывает «Марселю» уже два с половиной года

«Марсель» выиграл в 3 своих последних матчах

«Лилль» не проигрывает с середины сентября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Марсель» нынче выглядит весьма уверенно, и уж точно будет активно атаковать.

Марсельцы способны еще прибавить в плане реализации, да и мотивации побороться за трофей им не занимать.

Ставка: Победа «Марселя» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20