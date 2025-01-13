13 января в 19-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Гезтепе» и «Касымпаша». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гезтепе» — «Касымпаша», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гезтепе»

Турнирное положение: Измирцы сражаются за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Гезтепе» на 2 очков отстает от идущего четвертым «Эюпспора». А вот забила команда 32 мяча в 17 матчах Суперлиги.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Измирцы в Кубке Турции переиграли «Эрзурумспор» (1:0).

При этом «Гезтепе» до того уступил «Галатасараю» (1:2). А вот немногим ранее команда проиграла еще и скромной «Манисе» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Давид Фофана, Исаак Соле — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Измирцы имеют проблемы с надежностью своих тылов. В 17 поединках турецкого чемпионата команда пропустила 23 раза.

Матчи с «Касымпашой» для команды традиционно складываются непросто. В пяти последних очных поединках «Гезтепе» победил 2 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к квартету лидеров. С реализацией-то у команды все достаточно позитивно.

«Касымпаша»

Турнирное положение: Стамбульцы проводят не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Касымпаша» на 9 пунктов отстает от топ-4. А вот в 17 поединках чемпионата Турции команда настреляла 24 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «Фенербахче» завершилась поражением (0:3).

При этом до того команда подписала мировую с «Газиантепом» (2:2). Да и встреча с «Башакшехиром» принесла один пункт в актив (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Касымпаша» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Стамбульцы пытаются побороться за попадание в еврокубки. Вот только в 3 своих последних поединках команда не сумела победить.

Причем «Касымпаша» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Отношения с измирцами у команды сложные. До последней виктории в очной встрече стамбульцы дважды кряду уступили сопернику.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Касымпаша» не побеждала в 3 своих последних матчах

«Гезтепе» до последней виктории уступил 2 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гезтепе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: «Касымпаша» не блещет стабильностью результатов, к тому же в последние годы неудачно противостоит измирцам.

Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, ведь команда мотивирована подтянуться к лидерам.

Ставка: Победа «Гезтепе» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.08