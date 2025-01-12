ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайо Борральо11 побед и ни одного поражения. «Боевые ботаники» продолжают покорять UFC Кристиан ПулишичСмелые прогнозы на 2025 год: Пулишич останется в «Милане», а «Челси» выиграет КЧМ Marvel RivalsMarvel Rivals. Идеально отшлифованный шутер, внушающий беспокойство
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Пэлас» в следующий раунд Кубка Англии?

    «Кристал Пэлас» — «Стокпорт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 12 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кристал Пэлас
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Стокпорт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жан-Филипп Матета
    В рамках третьего раунда Кубка Англии «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Стокпорт». Поединок пройдет 12 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Стокпорт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 12 Января 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Стокпорт

    Стокпорт

  • Англия. Кубок ФА
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

    Команда по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги занимает 15-ю позицию с отставанием в пять очков от зоны вылета (18-20-я позиции), а значит борется за выживание в элите.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура Премьер-лиги «Орлы» в своих стенах сумели отобрать очки у «Челси» (1:1).

    Перед этим в 19-м туре главного английского дивизиона коллектив на своем поле взял максимум очков, когда на своем поле обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» выиграл лишь раз, хотя и не проигрывает вот уже три поединка кряду.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, они выглядят явным фаворитом.

    Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ с пятью голами.

    «Стокпорт»

    Турнирное положение: «Стокпорт», в отличие от соперника, уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв «Форест Грин Роверс» (2:1) и «Брэкли Таун» (3:1).

    Команда по итогам 25-ти туров третьего дивизиона (Лига 1) занимает седьмую позицию с отставанием лишь в три очка от зоны повышения в классе (3-6-я строчки).

  • Смелые прогнозы на 2025 год: Пулишич останется в «Милане», а «Челси» выиграет КЧМ
  • Предсказываем дорогостоящие трансферы и неожиданных победителей крупных турниров в 2025 году
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура третьего дивизиона клуб на своем поле остался без очков, проиграв «Мансфилд Таун» (1:2).

    Перед этим в 24-м туре Лиги 1 коллектив уже набрал один балл, когда опять-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Бирмингем Сити» — 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на первенство третьего дивизиона Англии, «Стокпорт» не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, а с учетом явно превосходящего в классе соперника, а также фактора чужого поля, и подавно.

    Кайл Вуттон — лучший бомбардир команды в Кубке Англии текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» не выиграл

    • в шести из семи последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Стокпорта» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединках.


    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.80, победа «Стокпорта» — в 8.50. При этом в шести из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних поединков «Пэлас».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аккрингтон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торпедо — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Майнц — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кристал Пэлас» — «Стокпорт»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Пэлас» в следующий раунд Кубка Англии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры