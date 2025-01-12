В рамках третьего раунда Кубка Англии «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Стокпорт». Поединок пройдет 12 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Стокпорт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги занимает 15-ю позицию с отставанием в пять очков от зоны вылета (18-20-я позиции), а значит борется за выживание в элите.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура Премьер-лиги «Орлы» в своих стенах сумели отобрать очки у «Челси» (1:1).

Перед этим в 19-м туре главного английского дивизиона коллектив на своем поле взял максимум очков, когда на своем поле обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» выиграл лишь раз, хотя и не проигрывает вот уже три поединка кряду.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, они выглядят явным фаворитом.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ с пятью голами.

«Стокпорт»

Турнирное положение: «Стокпорт», в отличие от соперника, уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв «Форест Грин Роверс» (2:1) и «Брэкли Таун» (3:1).

Команда по итогам 25-ти туров третьего дивизиона (Лига 1) занимает седьмую позицию с отставанием лишь в три очка от зоны повышения в классе (3-6-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура третьего дивизиона клуб на своем поле остался без очков, проиграв «Мансфилд Таун» (1:2).

Перед этим в 24-м туре Лиги 1 коллектив уже набрал один балл, когда опять-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Бирмингем Сити» — 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на первенство третьего дивизиона Англии, «Стокпорт» не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, а с учетом явно превосходящего в классе соперника, а также фактора чужого поля, и подавно.

Кайл Вуттон — лучший бомбардир команды в Кубке Англии текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» не выиграл

в шести из семи последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Стокпорта» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединках.