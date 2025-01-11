В субботу, 11 января, в поединке 17-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле примет «Лион». Начало встречи — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что особо ни на что не претендует в этом сезоне.

Коллектив из Бреста имеет в своем активе 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1.

«Пираты» смогли забить 24 мяча, а в свои ворота пропустили 29.

Последние матчи: в прошлых турах брестский коллектив проиграл «Анже» (0:2), но выиграл у «Нанта» (4:1).

Также «Брест» смог переиграть «Ля Рош» (1:0) и пробился в следующий раунд Кубка Франции.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Также подопечные Эрика Руа одолели «ПСВ» (1:0), но уступили «Барселоне» (0:3) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете команды находятся Брэдли Локо и Йонас Мартен.

Состояние команды: в чемпионате в этом сезоне «Брест» выступает не ахти и вряд ли сможет повторить результат прошлого сезона — третье место.

Зато «Брест» имеет достаточно неплохие шансы на то, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас команда занимает высокое для себя седьмое место в турнирной таблице.

«Лион»

Турнирное положение: лионский коллектив борется даже за тройку сильнейших в этом сезоне.

В настоящий момент «дети» имеют в своем активе 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Лионцы смогли забить 28 мячей, а пропустили — 20.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Лиона переиграла «Монпелье» (1:0), но уступила «ПСЖ» (1:3).

Также коллектив из одноименного города выиграл у «Феньи-Ольнуа» (2:1) в Кубке Франции.

Также подопечные Пьера Сажа одолели «Айнтрахт» (3:2) и «Карабах» (4:1).

Не сыграют: в лазарете команды только Максенс Какере.

Состояние команды: в текущем сезоне «Лион» выступает достаточно неплохо и продолжает борьбу за самые высокие места.

В прошлом сезоне «Лион» занял итоговое шестое место, а в этом точно захочет быть выше в турнирной таблице. Также команда может далеко забраться в Лиге Европы.

Статистика для ставок

«Брест» выиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах

«Лион» проиграл только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в 2024 году «Лион» обыграл «Брест» со счетом 4:3

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.55, а победа «Бреста» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: «Лион» в хорошей форме и показывает прекрасный футбол, поэтому должен брать три очка.

Ставка: победа «Лиона» за 2.25.

Прогноз: команды не очень много забивают и не очень много пропускают в последнее время, поэтому поставим на то, что много голов не будет.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.