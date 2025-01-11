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    Сможет ли «Лион» переиграть «Брест»?

    «Брест» — «Лион». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 11 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Брест Прогнозы на Лион Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Брест» — «Лион»
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    Александр Ляказетт («Лион»)
    В субботу, 11 января, в поединке 17-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле примет «Лион». Начало встречи — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Января 2025 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 19:00 Лион

    Лион

  • Лион
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    «Брест»

    Турнирное положение: команда из одноименного города пока что особо ни на что не претендует в этом сезоне.

    Коллектив из Бреста имеет в своем активе 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Брест — Лион: коэффициенты букмекеров

    «Пираты» смогли забить 24 мяча, а в свои ворота пропустили 29.

    Последние матчи: в прошлых турах брестский коллектив проиграл «Анже» (0:2), но выиграл у «Нанта» (4:1).

    Также «Брест» смог переиграть «Ля Рош» (1:0) и пробился в следующий раунд Кубка Франции.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Также подопечные Эрика Руа одолели «ПСВ» (1:0), но уступили «Барселоне» (0:3) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Брэдли Локо и Йонас Мартен.

    Состояние команды: в чемпионате в этом сезоне «Брест» выступает не ахти и вряд ли сможет повторить результат прошлого сезона — третье место.

    Зато «Брест» имеет достаточно неплохие шансы на то, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас команда занимает высокое для себя седьмое место в турнирной таблице.

    «Лион»

    Турнирное положение: лионский коллектив борется даже за тройку сильнейших в этом сезоне.

    В настоящий момент «дети» имеют в своем активе 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

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    • Лионцы смогли забить 28 мячей, а пропустили — 20.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Лиона переиграла «Монпелье» (1:0), но уступила «ПСЖ» (1:3).

    Также коллектив из одноименного города выиграл у «Феньи-Ольнуа» (2:1) в Кубке Франции.

    Также подопечные Пьера Сажа одолели «Айнтрахт» (3:2) и «Карабах» (4:1).

    Не сыграют: в лазарете команды только Максенс Какере.

    Состояние команды: в текущем сезоне «Лион» выступает достаточно неплохо и продолжает борьбу за самые высокие места.

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    В прошлом сезоне «Лион» занял итоговое шестое место, а в этом точно захочет быть выше в турнирной таблице. Также команда может далеко забраться в Лиге Европы.

    Статистика для ставок

    • «Брест» выиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах

    • «Лион» проиграл только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в 2024 году «Лион» обыграл «Брест» со счетом 4:3

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.55, а победа «Бреста» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: «Лион» в хорошей форме и показывает прекрасный футбол, поэтому должен брать три очка.

    Ставка: победа «Лиона» за 2.25.

    Прогноз: команды не очень много забивают и не очень много пропускают в последнее время, поэтому поставим на то, что много голов не будет.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.

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    «Брест» — «Лион»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лион» переиграть «Брест»?
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