Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед
«Мельбурн Виктори»
Турнирное положение: Эта команда бьется за самые высокие места. Ныне она пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.
При этом «Мельбурн Виктори» в 11 матчах набрал 19 зачетных баллов. А вот забила команда 15 мячей при 10 пропущенных.
Мельбурн Виктори — Вестерн Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним баллом. Дома она расписала мировую с «ВС Уондерерс» (2:2).
При этом «Мельбурн Виктори» до того не смог одолеть «Окленд» (0:0). А вот немногим ранее команда вчистую уступила «Сиднею» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мельбурн Виктори» имеет весьма надежные тылы. В среднем команда пропускает чуть реже гола за матч.
Матчи с «Вестерн Юнайтед» для команды традиционно складываются непросто. В пяти последних очных поединках «Мельбурн Виктори» победил 2 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Вот только с реализацией у команды имеются сложности.
«Вестерн Юнайтед»
Турнирное положение: «Вестерн Юнайтед» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Вестерн Юнайтед» лишь на 3 очка опережает идущий седьмым «ВС Уондерерс». В 12 поединках чемпионата Австралии команда настреляла 19 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «Мельбурн Сити» завершилась поражением (0:2).
При этом до того команда был бит «Перт Глори» (3:2). Да и «Брисбен Роар» был обыгран, пусть и лишь с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вестерн Юнайтед» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вестерн Юнайтед» все никак не может полноценно закрепиться в топ-6. А вот до последней коллизии команда выиграла 4 раза кряду.
Причем «Вестерн Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и конкуренты уже фактически находятся на хвосте.
Отставание от второй позиции составляет всего лишь 3 зачетных балла. Так что команде нужно срочно набирать обороты.
Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и оппонент не блещет пресловутой стабильностью.
Статистика для ставок
- «Мельбурн Виктори» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Вестерн Юнайтед» до последней коллизии выиграл 4 раза кряду
- «Мельбурн Виктори» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мельбурн Виктори» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
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Прогноз: «Мельбурн Виктори» имеет заметные сложности с реализацией, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.
Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, плюс нынче смотрятся монолитнее оппонента.
Ставка: Победа «Мельбурн Виктори» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.00