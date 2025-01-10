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    «Мельбурн Виктори» соорудит блицкриг

    «Мельбурн Виктори» — «Вестерн Юнайтед». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 10 января 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Мельбурн Виктори» — «Вестерн Юнайтед»
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    «Мельбурн Виктори»
    10 января в 13-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Мельбурн Виктори» и «Вестерн Юнайтед». Начало игры — в 11:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Мельбурн Виктори» — «Вестерн Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 10 Января 2025 года

    Мельбурн Виктори

  • Мельбурн
    •  Мельбурн Виктори 11:35 Вестерн Юнайтед

    Вестерн Юнайтед

  • Австралия. А-лига
    •

    «Мельбурн Виктори»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за самые высокие места. Ныне она пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Мельбурн Виктори» в 11 матчах набрал 19 зачетных баллов. А вот забила команда 15 мячей при 10 пропущенных.

    Мельбурн Виктори — Вестерн Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним баллом. Дома она расписала мировую с «ВС Уондерерс» (2:2).

    При этом «Мельбурн Виктори» до того не смог одолеть «Окленд» (0:0). А вот немногим ранее команда вчистую уступила «Сиднею» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мельбурн Виктори» имеет весьма надежные тылы. В среднем команда пропускает чуть реже гола за матч.

    Матчи с «Вестерн Юнайтед» для команды традиционно складываются непросто. В пяти последних очных поединках «Мельбурн Виктори» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Вот только с реализацией у команды имеются сложности.

    «Вестерн Юнайтед»

    Турнирное положение: «Вестерн Юнайтед» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вестерн Юнайтед» лишь на 3 очка опережает идущий седьмым «ВС Уондерерс». В 12 поединках чемпионата Австралии команда настреляла 19 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «Мельбурн Сити» завершилась поражением (0:2).

    При этом до того команда был бит «Перт Глори» (3:2). Да и «Брисбен Роар» был обыгран, пусть и лишь с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вестерн Юнайтед» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вестерн Юнайтед» все никак не может полноценно закрепиться в топ-6. А вот до последней коллизии команда выиграла 4 раза кряду.

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    Причем «Вестерн Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и конкуренты уже фактически находятся на хвосте.

    Отставание от второй позиции составляет всего лишь 3 зачетных балла. Так что команде нужно срочно набирать обороты.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и оппонент не блещет пресловутой стабильностью.

    Статистика для ставок

    • «Мельбурн Виктори» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Вестерн Юнайтед» до последней коллизии выиграл 4 раза кряду

    • «Мельбурн Виктори» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мельбурн Виктори» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Мельбурн Виктори» имеет заметные сложности с реализацией, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

    Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, плюс нынче смотрятся монолитнее оппонента.

    Ставка: Победа «Мельбурн Виктори» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.00

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    «Мельбурн Виктори» — «Вестерн Юнайтед»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на футбол. «Мельбурн Виктори» соорудит блицкриг
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