7 января в 17-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют «Омония» и «Анортосис». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Анортосис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Омония»

Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. Нынче она пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Омония» на 8 очков отстает от лидера кипрского чемпионата. А вот забила команда 34 мяча — один из лучших показателей в лиге.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Со счетом 3:0 был обыгран АЕК Ларнака.

При этом «Омония» до того одолела «НЕА Саламис» (3:0). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Борацем» Баня-Лука (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Омония» имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 16 поединках кипрского чемпионата команда пропустила 17 раз.

Матчи с «Анортосисом» для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Омония» победила 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к тройке лидеров. С реализацией-то у команды все в полном порядке!

«Анортосис»

Турнирное положение: «Анортосис» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Анортосис» на 3 пункта отстает от топ-6. В 16 поединках чемпионата Кипра команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «Пафосом» завершилась поражением (0:2).

При этом до того команда уступила еще и «Аполлону» (0:2). Зато встреча с «Омонией» Арадиппу принесла три пункта в актив (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Анортосис» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Анортосис» борется за попадание в шестерку сильнейших. Вот только в 2 своих последних поединках команда потерпела коллизии.

Причем «Анортосис» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Отношения с «Омонией» у команды сложные. Зато в последнем сентябрьском очном поединке она минимально переиграла соперника.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается прервать свой двухматчевый сериал без забитых мячей.

Статистика для ставок

«Омония» имеет одну из лучших атак в лиге — 34 забитых мяча

«Анортосис» проиграл и не забивал в 2 своих последних матчах

«Омония» победила в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.08.

Прогноз: «Анортосис» не блещет стабильностью результатов, к тому же в последние годы неудачно противостоит «Омонии».

Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, ведь команда мотивирована подтянуться к лидерам.

Ставка: Победа «Омонии» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.08