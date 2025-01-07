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    «Анортосис» капитулирует сразу?!

    «Омония» — «Анортосис». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 7 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Кипра Прогнозы на Омония
    Прогноз и ставки на «Омония» — «Анортосис»
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    «Анортосис»
    7 января в 17-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют «Омония» и «Анортосис». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Анортосис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Омония»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. Нынче она пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Омония» на 8 очков отстает от лидера кипрского чемпионата. А вот забила команда 34 мяча — один из лучших показателей в лиге.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Со счетом 3:0 был обыгран АЕК Ларнака.

    При этом «Омония» до того одолела «НЕА Саламис» (3:0). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Борацем» Баня-Лука (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Омония» имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 16 поединках кипрского чемпионата команда пропустила 17 раз.

    Матчи с «Анортосисом» для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Омония» победила 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к тройке лидеров. С реализацией-то у команды все в полном порядке!

    «Анортосис»

    Турнирное положение: «Анортосис» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Анортосис» на 3 пункта отстает от топ-6. В 16 поединках чемпионата Кипра команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «Пафосом» завершилась поражением (0:2).

    При этом до того команда уступила еще и «Аполлону» (0:2). Зато встреча с «Омонией» Арадиппу принесла три пункта в актив (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Анортосис» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Анортосис» борется за попадание в шестерку сильнейших. Вот только в 2 своих последних поединках команда потерпела коллизии.

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    Причем «Анортосис» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

    Отношения с «Омонией» у команды сложные. Зато в последнем сентябрьском очном поединке она минимально переиграла соперника.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается прервать свой двухматчевый сериал без забитых мячей.

    Статистика для ставок

    • «Омония» имеет одну из лучших атак в лиге — 34 забитых мяча

    • «Анортосис» проиграл и не забивал в 2 своих последних матчах

    • «Омония» победила в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.08.

    Прогноз: «Анортосис» не блещет стабильностью результатов, к тому же в последние годы неудачно противостоит «Омонии».

    Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, ведь команда мотивирована подтянуться к лидерам.

    Ставка: Победа «Омонии» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.08

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