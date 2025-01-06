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    «Олимпиакос» привезет три очка из Агриниона

    «Панетоликос» — «Олимпиакос». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Греции, 6 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Панетоликос» — «Олимпиакос»
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    «Олимпиакос»
    «Панетоликос» в домашнем матче сыграет против «Олимпиакоса» в 17-м туре греческой Суперлиги. Поединок состоится 6 января и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панетоликос» — «Олимпиакос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Панетоликос»

    Турнирное положение: Коллектив из города Агринион с 23 очками разместился на шестой строке в таблице. От топ-4 он отстает существенно, а девятую позицию, которая уже не дает право на плей-офф, опережает на четыре пункта.

    «Панетоликос» выиграл шесть игр из 16 проведенных, а также по пять раз уступал и играл вничью, разница мячей составляет 15:12.

    Последние матчи: «Канарейки» в предыдущем игровом дне чемпионата расписали гостевую ничью с «Пансеррайкосом» со счетом 0:0. Туром ранее они дома минимально уступили 0:1 «ПАОКу», а перед этим с таким же результатом одолели на выезде «Ламию».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Панетоликос» в отрезке своих восьми предыдущих поединках чемпионата страны смог добыть только две виктории и обе с минимальным счетом. Также за данный период времени команда три встречи завершила мировыми исходами и столько же раз уходила с поля поверженной. И отметим еще тот факт, что коллектив в предыдущих трех матчах забил лишь гол, но и пропустил в этом отрезке всего один мяч.

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: Клуб из города Пирей с 34 баллами идет во главе таблицы, но преследователи отстают на 1-2 пункта.

    «Олимпиакос» отпраздновал десять викторий, четыре поединка завершил вничью и потерпел два поражения, разница мячей составляет 28:11.

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    • Последние матчи: «Легенды» в прошлом туре в родных пенатах смогли минимально выиграть у «Ламии» со счетом 1:0. А в двух предыдущих своих матчах они поочередно расписали мировые дома с нидерландским «Твенте» 0:0 в Лиге Европы и с «Афины Каллифея» в гостях 1:1 в чемпионате страны.

    Не сыграют: Юсуф Языджи находится в лазарете команды.

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    Состояние команды: Сейчас у «Олимпиакоса» 12-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. За этот промежуток времени «красно-белые» пять поединков завершили ничейными результатами и семь встреч смогли выиграть. Непосредственно в чемпионате Греции в данном отрезке они отпраздновали шесть викторий и один поединок завершили миром. И обратим внимание на то, что у «легенд» только один пропущенный мяч в четырех предыдущих поединках и пять забитых.

    Статистика для ставок

    • «Олимпикас» не проигрывает уже на протяжении 12 игр, выиграв семь из них

    • В первом круге на поле «легенд» эти клубы сыграли вничью со счетом 0:0

    • До этого в шести встречах кряду побеждал «Олимпиакос»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Олимпиакоса» — 1.37, победа «Панетоликоса» — 8.90, ничья — 4.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.76 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем в данном противостоянии викторию «Олимпиакоса», но не ждем от поединка голевой феерии, ведь данные команды в последнее время результативностью совсем не радуют.

    Рекомендуемая ставка: победа «Олимпиакоса» + ТМ 3,0 за 1.85.

    Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на ничью в первом тайме, ведь «Панетоликос» дома демонстрирует весьма неплохие результаты и вполне способен не проиграть столь грозному сопернику хоть в первой половине.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.35.

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