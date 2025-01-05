ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дакота ДитчеваЗатмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА Габриэл Мартинелли«Брайтон» — «Арсенал». Онлайн Хосеп Гвардиола«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Онлайн
  • 13:50
    • Промесу могут разрешить покинуть ОАЭ уже в феврале
  • 13:20
    • Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира в Брисбене
  • 12:15
    • Карацев выиграл челленджер в Таиланде
  • 08:08
    • Полина Кудерметова вышла в финал турнира в Брисбене
    Все новости спорта

    Приблизится ли «Фенербахче» к «Галатасараю»?

    «Фенербахче» — «Хатайспор». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 5 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Хатайспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдин Джеко
    В воскресенье, 5 января, в 18-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» дома примет «Хатайспор». Начало игры запланировано на 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Хатайспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 05 Января 2025 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:00 Хатайспор

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 36 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице и на восемь очков отстает от лидирующего «Галатасарая», а также на шесть пунктов опережает третий «Самсунспор».

    Фенербахче — Хатайспор: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.088.8022.00Бонус€300
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Эюпспором» (1:1).

    Перед этим в 16-м туре турецкого первенства коллектив Жозе Моуринью уже набрал максимум баллов, когда на своей арене обыграл «Истанбул Башакшехир» со счетом 3:1.

    Не сыграют: травмированы — Родриго Бекао, Айдин, Остерволде, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фенербахче» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть их явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же должны выиграть.

    Эдин Джеко — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с девятью голами.

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: «Хатайспор» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал девять баллов и отчаянно борется за выживание.

    Команда занимает предследнюю, 18-ю строчку в зоне вылета в низший дивизионе и на 10 баллов отстает от безопасной 15-й позиции, а также на четыре пункта опережает последнюю в таблице «Адана Демирспор».

  • Вошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года
  • Для этих персон и команд 2024 год оказался довольно непростым
  • 30/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на своем поле проиграл как раз «Адана Демирспор» (1:3).

    Перед этим коллектив в 16-м туре турецкого первенства в чужих стенах также потерпел поражение — от «Искендерунспора» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмирован — Окоронкво, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хатайспор» трижды проиграл и ни разу не выиграл.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против явно превосходящего их в классе соперника.

    Венсан Абубакар и Карлос Страндберг — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Турции с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Фенербахче» проиграл

    • в шести из восьми последних матчей «Фенербахче» забивали обе команды

    • в четырех из семи последних матчей «Хатайспора» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.09. Ничья — в 10.00, победа «Хатайспора» — в 23.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.20.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних домашних матчей «Фенербахче».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.80

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венеция — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Борнмут — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фенербахче» — «Хатайспор»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Фенербахче» к «Галатасараю»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры