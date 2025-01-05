Фенербахче
Хатайспор
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Фенербахче» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 36 баллов и борется за чемпионский титул.
Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице и на восемь очков отстает от лидирующего «Галатасарая», а также на шесть пунктов опережает третий «Самсунспор».
Фенербахче — Хатайспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Эюпспором» (1:1).
Перед этим в 16-м туре турецкого первенства коллектив Жозе Моуринью уже набрал максимум баллов, когда на своей арене обыграл «Истанбул Башакшехир» со счетом 3:1.
Не сыграют: травмированы — Родриго Бекао, Айдин, Остерволде, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фенербахче» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть их явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же должны выиграть.
Эдин Джеко — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с девятью голами.
«Хатайспор»
Турнирное положение: «Хатайспор» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал девять баллов и отчаянно борется за выживание.
Команда занимает предследнюю, 18-ю строчку в зоне вылета в низший дивизионе и на 10 баллов отстает от безопасной 15-й позиции, а также на четыре пункта опережает последнюю в таблице «Адана Демирспор».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на своем поле проиграл как раз «Адана Демирспор» (1:3).
Перед этим коллектив в 16-м туре турецкого первенства в чужих стенах также потерпел поражение — от «Искендерунспора» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмирован — Окоронкво, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хатайспор» трижды проиграл и ни разу не выиграл.
Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против явно превосходящего их в классе соперника.
Венсан Абубакар и Карлос Страндберг — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Турции с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Фенербахче» проиграл
- в шести из восьми последних матчей «Фенербахче» забивали обе команды
- в четырех из семи последних матчей «Хатайспора» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.09. Ничья — в 10.00, победа «Хатайспора» — в 23.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.20.
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Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Вместе с тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних домашних матчей «Фенербахче».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.80