В субботу, 4 января, в 18-м туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» дома примет «Гёзтепе». Начало игры запланировано на 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Гёзтепе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 44 балла и в очередной раз борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую строчку в турнирной таблице и на восемь пунктов опережает своего ближайшего преследователя в лице «Фенербахче».

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Кайсериспором» (5:1).

Перед этим в 16-м туре турецкого первенства коллектив также набрал максимум баллов, когда на своей арене в результативной игре обыграл «Трабзонспор» со счетом 4:3.

Не сыграют: травмированы — Икарди и Демир, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» выиграл трижды при одной ничьей и не проигрывает уже 21 матч.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля, хотя нынешний соперник и не из легких.

Виктор Осимхен — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с девятью голами.

«Гёзтепе»

Турнирное положение: «Гёзтепе» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 28 баллов и борется за выход в еврокубки (топ-4).

Команда занимает как раз четвертую строчку и только на один балл опережает пятое место, что вне зоны континентальных турниров, а также лишь на два очка отстает от третьего в таблице «Самсунспора».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле потерпел поражение представителю низшего турецкого дивизиона «Манисе» (1:2).

Перед этим коллектив в рамках 17-го тура турецкого первенства в домашних стенах одержал разгромную победу над «Ризеспором» с результатом 3:0.

Не сыграют: травмированы — Жуан, Алтикардеш, Фофана, Соле и Канацизкуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными в разных турнирах, а один — товарищеским, «Гёзтепе» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, хотя преимущество в классе явно должно говорить в пользу их соперника.

Ромуло — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Галатасарая» забивали больше 3,5 голов

в пяти последних матчах «Галатасарая» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

четырех из пяти последних матчей «Гёзтепе» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.33. Ничья — в 5.70, победа «Гёзтепе» — в 8.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в пяти из них забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в четырех из семи последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Галатасарая».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.55