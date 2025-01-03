3 января в 16-м туре французской Лиги 1 «Ницца» на своем поле примет «Ренн». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Ренн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: С 24 зачетными пунктами данный коллектив разместился на шестой строке в таблице, уступая три балла четвертой позиции, которая дает билет в ЛЧ.

«Ницца» по шесть раз в текущем первенстве побеждала и играла вничью, а также три игры проиграла, разница мячей составляет 28:19.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «орлята» только в серии пенальти смогли одолеть низшелиговый «Корте» в Кубке Франции. А в предыдущем туре Лиги 1 они в гостях сыграли вничью 2:2 с аутсайдером «Монпелье», а еще ранее уступил в Бельгии местному «Юниону» 1:2 в Лиге Европы.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Ницца» не совсем удачно провела свои шесть предыдущих встреч во всех турнирах. За это время она смогла отпраздновать лишь одну викторию, одолев дома 2:1 аутсайдера «Гавр» 2:1 в чемпионате Франции. Еще в данном отрезке команда расписала две мировые в основное время и трижды уступила, но только раз за это время в рамках первенства страны.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонский коллектив с 17 пунктами находится на 12 месте в таблице, опережая лишь на четыре балла красную зону.

«Ренн» пять поединков выиграл, дважды сыграл вничью и потерпел восемь проигрышей, забил и пропустил по 20 голов.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Красно-черные» в своем предыдущем поединке разгромили в Кубке Франции 4:1 некогда грозный «Бордо», который сейчас выступает в четвертой лиге. А в предыдущих турах чемпионата страны они дома одолели 2:0 «Анже» и потерпели гостевое поражение со счетом 0:1 от «Нанта».

Не сыграют: Почти все игроки основы в строю.

Состояние команды: «Ренн» вышел победителем из своих двух предыдущих встреч, забив за это время шесть голов при всего одном пропущенном. Правда, соперники в этом отрезке были весьма скромные. До этого же бретонцы добыли одну виктории и потерпели четыре сухих проигрыша, проведя все эти матчи в рамках чемпионата Франции.

Статистика для ставок

«Ницца» в текущем розыгрыше Лиги 1 дома еще не уступала, выиграв четыре игры из семи при трех ничьих

«Ренн» в гостях в этом чемпионате Франции еще не побеждал, раз сыграв вничью и шесть игр проиграв

«Ницца» дома обыграла «Ренн» в двух предыдущих очных матчах — 2:0 и 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 2.23, победа «Ренна» — 3.44, ничья — 3.63.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 2.02 соответственно.

Прогноз: Статистика в этом поединке указывает на викторию «Ниццы», которая отменно проводит домашние встречи в этом чемпионате и в родных стенах обыгрывала предстоящего противника в двух минувших сезонах.

Рекомендуемая ставка: победа «Ниццы» за 2.23.

Прогноз: И также рискнем еще поставить здесь на то, что «Ницца» забьет в обоих таймах, ведь в текущем сезоне дома она забивает немало.

Ставка: «Ницца» забьет в обоих таймах за 3.10.