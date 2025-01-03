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    «Ницца» оставит «Ренн» с баранкой

    «Ницца» — «Ренн». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 3 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Ренн Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Ренн»
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    «Ницца»
    3 января в 16-м туре французской Лиги 1 «Ницца» на своем поле примет «Ренн». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Ренн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Января 2025 года

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 23:00 Ренн

    Ренн

  • Ренн
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    «Ницца»

    Турнирное положение: С 24 зачетными пунктами данный коллектив разместился на шестой строке в таблице, уступая три балла четвертой позиции, которая дает билет в ЛЧ.

    «Ницца» по шесть раз в текущем первенстве побеждала и играла вничью, а также три игры проиграла, разница мячей составляет 28:19.

    Ницца — Ренн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре «орлята» только в серии пенальти смогли одолеть низшелиговый «Корте» в Кубке Франции. А в предыдущем туре Лиги 1 они в гостях сыграли вничью 2:2 с аутсайдером «Монпелье», а еще ранее уступил в Бельгии местному «Юниону» 1:2 в Лиге Европы.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Ницца» не совсем удачно провела свои шесть предыдущих встреч во всех турнирах. За это время она смогла отпраздновать лишь одну викторию, одолев дома 2:1 аутсайдера «Гавр» 2:1 в чемпионате Франции. Еще в данном отрезке команда расписала две мировые в основное время и трижды уступила, но только раз за это время в рамках первенства страны.

    «Ренн»

    Турнирное положение: Бретонский коллектив с 17 пунктами находится на 12 месте в таблице, опережая лишь на четыре балла красную зону.

    «Ренн» пять поединков выиграл, дважды сыграл вничью и потерпел восемь проигрышей, забил и пропустил по 20 голов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Красно-черные» в своем предыдущем поединке разгромили в Кубке Франции 4:1 некогда грозный «Бордо», который сейчас выступает в четвертой лиге. А в предыдущих турах чемпионата страны они дома одолели 2:0 «Анже» и потерпели гостевое поражение со счетом 0:1 от «Нанта».

    Не сыграют: Почти все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: «Ренн» вышел победителем из своих двух предыдущих встреч, забив за это время шесть голов при всего одном пропущенном. Правда, соперники в этом отрезке были весьма скромные. До этого же бретонцы добыли одну виктории и потерпели четыре сухих проигрыша, проведя все эти матчи в рамках чемпионата Франции.

    Статистика для ставок

    • «Ницца» в текущем розыгрыше Лиги 1 дома еще не уступала, выиграв четыре игры из семи при трех ничьих

    • «Ренн» в гостях в этом чемпионате Франции еще не побеждал, раз сыграв вничью и шесть игр проиграв

    • «Ницца» дома обыграла «Ренн» в двух предыдущих очных матчах — 2:0 и 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 2.23, победа «Ренна» — 3.44, ничья — 3.63.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 2.02 соответственно.

    Прогноз: Статистика в этом поединке указывает на викторию «Ниццы», которая отменно проводит домашние встречи в этом чемпионате и в родных стенах обыгрывала предстоящего противника в двух минувших сезонах.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ниццы» за 2.23.

    Прогноз: И также рискнем еще поставить здесь на то, что «Ницца» забьет в обоих таймах, ведь в текущем сезоне дома она забивает немало.

    Ставка: «Ницца» забьет в обоих таймах за 3.10.

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    «Ницца» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на футбол. «Ницца» оставит «Ренн» с баранкой
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