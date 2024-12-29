29 декабря в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Лутон Таун». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «Лутон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» вполне способны побороться за стыки. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Суонси» не особо результативно атакует, отличившись 27 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза в 23 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лебеди» нанесли поражение «рейнджерам» (3:0).

До того команда потерпела поражение от нестабильного «Халл Сити» (1:2). При этом чуть ранее она уступила еще и «Сандерленду» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Суонси» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Джо Аллен, Оливер Купер — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лебеди» на 7 пунктов отстают от 6 позиции. Да и стабильность результатов хромает на обе ноги.

Матчи против «Лутон Тауна» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Суонси» уступил 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться поближе к топ-6. Вот только «шляпников» команда не побеждает уже 3 года.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Шляпники» бьются за выживание во втором по рангу английском дивизионе. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Лутон Таун» в 23 матчах отправил 25 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Шляпники» уступили «Бристоль Сити» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Дерби Каунти» (2:1). А вот встреча с «Блэкберном» завершилась логичным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лутон Таун» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шляпники» намерены выбраться из нижней части турнирной таблицы. Нынешний отрыв от опасной зоны составляет 6 зачетных баллов.

При этом «Лутон Таун» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. Да и выездные поединки являются для команды сущим кошмаром.

«Шляпники» имеют вполне приличный по именам состав. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена разжиться хотя бы одним баллом.

Статистика для ставок

«Суонси» до последней виктории проиграл 2 раза кряду

«Лутон Таун» уступил в 8 последних выездных поединках

«Шляпники» уже 3 года не проигрывают «лебедям»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: «Лебеди» нынче выглядят сильнее соперника, да и на своем поле точно будут активно атаковать.

Оборона валлийцев ошибается уж слишком часто, плюс команда крайне слабо играет на выезде.

Ставка: Победа «Суонси» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03