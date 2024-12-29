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    «Шляпники» снова уступят на выезде

    «Суонси» — «Лутон Таун». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Лутон Таун»
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    «Лутон Таун»
    29 декабря в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Лутон Таун». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «Лутон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2024 года

    Суонси

  • Суонси
    •  Суонси 18:00 Лутон Таун

    Лутон Таун

  • Лутон
    •

    «Суонси»

    Турнирное положение: «Лебеди» вполне способны побороться за стыки. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Суонси» не особо результативно атакует, отличившись 27 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза в 23 поединках.

    Суонси — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лебеди» нанесли поражение «рейнджерам» (3:0).

    До того команда потерпела поражение от нестабильного «Халл Сити» (1:2). При этом чуть ранее она уступила еще и «Сандерленду» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Суонси» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Джо Аллен, Оливер Купер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лебеди» на 7 пунктов отстают от 6 позиции. Да и стабильность результатов хромает на обе ноги.

    Матчи против «Лутон Тауна» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Суонси» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться поближе к топ-6. Вот только «шляпников» команда не побеждает уже 3 года.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Шляпники» бьются за выживание во втором по рангу английском дивизионе. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Лутон Таун» в 23 матчах отправил 25 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Шляпники» уступили «Бристоль Сити» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Дерби Каунти» (2:1). А вот встреча с «Блэкберном» завершилась логичным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лутон Таун» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шляпники» намерены выбраться из нижней части турнирной таблицы. Нынешний отрыв от опасной зоны составляет 6 зачетных баллов.

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    При этом «Лутон Таун» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. Да и выездные поединки являются для команды сущим кошмаром.

    «Шляпники» имеют вполне приличный по именам состав. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена разжиться хотя бы одним баллом.

    Статистика для ставок

    • «Суонси» до последней виктории проиграл 2 раза кряду

    • «Лутон Таун» уступил в 8 последних выездных поединках

    • «Шляпники» уже 3 года не проигрывают «лебедям»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

    Прогноз: «Лебеди» нынче выглядят сильнее соперника, да и на своем поле точно будут активно атаковать.

    Оборона валлийцев ошибается уж слишком часто, плюс команда крайне слабо играет на выезде.

    Ставка: Победа «Суонси» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

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    «Суонси» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. «Шляпники» снова уступят на выезде
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