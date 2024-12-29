ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДьёкерешВ лучах славы. Гасперини, Дьёкереш, Палмер и еще 7 главных героев года Джан Пьеро ГаспериниForza «Atalanta»! Бергамаски — «темная лошадка», ведущая борьбу за первый титул Серии А Макс Холлоуэй7 самых ярких нокаутов в UFC 2024 года
    Все новости спорта

    Голевому обмену быть

    «Брага» — «Каса Пия». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 29 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Брагу
    Прогноз и ставки на «Брага» — «Каса Пия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брага»
    «Брага» на своем поле сыграет против «Каса Пия» в 16-м туре португальской Примейры. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Каса Пия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 29 Декабря 2024 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 21:00 Каза Пия

    Каза Пия

  • Лиссабон
    •

    «Брага»

    Турнирное положение: С 28 набранными очками данный коллектив разместился на четвертой строке в таблице. От тройки лидеров отсавание существенное, а вот конкуренты сильно поджимают.

    «Брага» выиграла восемь игр из 15 проведенных, четыре раза сыграла вничью и потерпела три фиаско, разница мячей составляет 27:16.

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Португалии «оружейники» в гостях одолели соседа по турнирке «Санта Клару» со счетом 2:0. А перед этим они в рамках основного этапа Лиги Европы в Риме были разгромлены «Ромой» со счетом 0:3 и в первенстве страны дома поделили очки с «Фамаликаном» 3:3.

    Не сыграют: Родриго Залазар и Пауло Оливейра травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Брага» в отрезке своих семи предыдущих встреч с учетом всех соревнований проиграла только в одном случае, уступив в матче еврокубка. В остальных же шести поединках за это время команда расписала два мировых исхода и отпраздновала четыре виктории. Непосредственно в чемпионате Португалии «архиепископы» в данном отрезке дважды сыграли вничью и два матча выиграли.

    «Каса Пия»

    Турнирное положение: Команда из Лиссабона с 20 очками разместилась на седьмой строке в таблице и от пятой позиции отстает на семь баллов.

    «Каса Пиа» пока соблюдает полный паритет, по пять раз выиграв, проиграв и сыграв вничью. Разница мячей составляет 16:18.

  • Сборная Испании лучшая в Европе, непобедимый «Байер» и закат эпохи Клоппа. Топ-10 событий 2024 года
  • Уходящий год оставил массу впечатлений поклонникам футбола
  • 25/12/2024

    • Последние матчи: «Гуси» вышли победителями из своих двух предыдущих встреч чемпионата страны, поочередно одолев в гостях 2:0 «Эшторил» и на своем поле «Ароку» 3:1 в прошлом туре. Перед этими матчами они расписали мировую с «АВС» 1:1 на своем поле.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Каса Пия» за девять предыдущих поединков во всех турнирах уступила только в одном случае, да и то проиграв в гостях «Порту» 0:2. В восьми других же встречах коллектив расписал три мировых исхода и пять раз уходил с поля победителем. И за весь данный 9-матчевый период команда только в одном случае не смогла забить.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате «Брага» дважды одолела предстоящего оппонента — 4:3 и 3:1

    • В трех последних очных играх данных команд неизменно забивали обе стороны

    • «Брага» уступила «Каса Пия» лишь раз за шесть матчей противостояний этих клубов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Браги» — 1.42, победа «Каса Пиа» — 7.50, ничья — 4.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: Так как данные команды весьма результативны в своих последних отрезках и в играх между собой в последнее время огорчали друг друга, то и на этот раз поставим на обмен голами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.04.

    Прогноз: И также ждем от данного противостояния результативного исхода и предлагаем поставить еще на тотал больше 3.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Эмполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Парма — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч АВС — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Казахстан — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эшторил — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атланта — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Порту — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.84
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брага» — «Каса Пия»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Голевому обмену быть
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры