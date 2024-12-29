«Брага» на своем поле сыграет против «Каса Пия» в 16-м туре португальской Примейры. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Каса Пия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брага»

Турнирное положение: С 28 набранными очками данный коллектив разместился на четвертой строке в таблице. От тройки лидеров отсавание существенное, а вот конкуренты сильно поджимают.

«Брага» выиграла восемь игр из 15 проведенных, четыре раза сыграла вничью и потерпела три фиаско, разница мячей составляет 27:16.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Португалии «оружейники» в гостях одолели соседа по турнирке «Санта Клару» со счетом 2:0. А перед этим они в рамках основного этапа Лиги Европы в Риме были разгромлены «Ромой» со счетом 0:3 и в первенстве страны дома поделили очки с «Фамаликаном» 3:3.

Не сыграют: Родриго Залазар и Пауло Оливейра травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Брага» в отрезке своих семи предыдущих встреч с учетом всех соревнований проиграла только в одном случае, уступив в матче еврокубка. В остальных же шести поединках за это время команда расписала два мировых исхода и отпраздновала четыре виктории. Непосредственно в чемпионате Португалии «архиепископы» в данном отрезке дважды сыграли вничью и два матча выиграли.

«Каса Пия»

Турнирное положение: Команда из Лиссабона с 20 очками разместилась на седьмой строке в таблице и от пятой позиции отстает на семь баллов.

«Каса Пиа» пока соблюдает полный паритет, по пять раз выиграв, проиграв и сыграв вничью. Разница мячей составляет 16:18.

Последние матчи: «Гуси» вышли победителями из своих двух предыдущих встреч чемпионата страны, поочередно одолев в гостях 2:0 «Эшторил» и на своем поле «Ароку» 3:1 в прошлом туре. Перед этими матчами они расписали мировую с «АВС» 1:1 на своем поле.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Каса Пия» за девять предыдущих поединков во всех турнирах уступила только в одном случае, да и то проиграв в гостях «Порту» 0:2. В восьми других же встречах коллектив расписал три мировых исхода и пять раз уходил с поля победителем. И за весь данный 9-матчевый период команда только в одном случае не смогла забить.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате «Брага» дважды одолела предстоящего оппонента — 4:3 и 3:1

В трех последних очных играх данных команд неизменно забивали обе стороны

«Брага» уступила «Каса Пия» лишь раз за шесть матчей противостояний этих клубов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Браги» — 1.42, победа «Каса Пиа» — 7.50, ничья — 4.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 1.96 соответственно.

Прогноз: Так как данные команды весьма результативны в своих последних отрезках и в играх между собой в последнее время огорчали друг друга, то и на этот раз поставим на обмен голами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.04.

Прогноз: И также ждем от данного противостояния результативного исхода и предлагаем поставить еще на тотал больше 3.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.34.