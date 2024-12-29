Блэкберн Роверс
Халл Сити
«Блэкберн»
Турнирное положение: 3-кратный чемпион Англии на текущий момент в таблице Чемпионшипа идет на пятой позиции, имея в активе 38 баллов, опережая на два очка седьмую строку, которая уже не дает билет в плей-офф.
«Блэкберн» выиграл 11 матчей из 22 проведенных, пять встреч свел вничью и шесть игр проиграл, разница мячей составляет 27:20.
Блэкберн Роверс — Халл Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Риверсайдцы» несколько дней тому назад на своей территории поделили очки с соседом по турнирке «Сандерлендом», сыграв вничью со счетом 2:2. Перед этим они в Лондоне проиграли «Миллуоллу» 0:1, прервав на тот момент серию из шести викторий кряду.
Не сыграют: У команды есть незначительные потери.
Состояние команды: «Блэкберн» за восемь предыдущих встреч потерял очки только в двух случаях, раз уступив и расписав одну мировую. Причем оба этих поединка пришлись на два минувших. До этого же «бродяги» вышли победителями из шести матчей подряд. И в пяти из них они смогли сохранить свои ворота на замке, а еще в одной игре пропустили лишь гол.
«Халл Сити»
Турнирное положение: Данный коллектив с 19 очкам идет в зоне вылета, но от безопасной позиции отстает всего лишь на один пункт.
«Халл Сити» выиграл всего четыре поединка из 23 проведенных, семь встреч свел вничью и 12 раз проиграл, разница мячей составляет 21:32.
Последние матчи: В прошлом туре «тигры» потерпели минимальное гостевое фиаско от середняка «Престона» со счетом 0:1. А в двух своих предыдущих поединках они в родных стенах справились с «Суонси» со счетом 2:1 и уступили с таким же результатом на выезде «Ковентри».
Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди потерь есть несколько важных игроков.
Состояние команды: «Халл Сити» в отрезке десяти минувших игр смог разжиться баллами лишь в двух случаях, раз победив и расписав одну мировую. И эти поединки пришлись на четыре последний игры команды. Перед этим же она уступила в шести встречах кряду, не забив в четырех случаях за это время.
Статистика для ставок
- «Блэкберн» проиграл лишь раз за восемь минувших игр при шести викториях
- «Халл Сити» выиграл только раз за десять предыдущих встреч при восьми фиаско
- В первом круге текущего первенства «Блэкберн» обыграл «Халл» на его поле со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Блэкберна» — 2.04, победа «Халл Сити» — 3.64, ничья — 3.48.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.74 соответственно.
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Прогноз: «Блэкберн» к данной игре подходит в куда более лучшем состоянии, чем «Халл», и при своих болельщиках просто обязан брать здесь три очка.
Рекомендуемая ставка: победа «Блэкберна» за 2.04.
Прогноз: И также еще здесь поставим на обмен забитыми мячами ,ведь эти клубы в своих предыдущих играх редко когда уходили с поля без результативных действий.
Ставка: обе забьют за 1.90.