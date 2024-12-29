29 декабря в 24-м туре английского Чемпионшипа «Блэкберн» на своем поле сыграет против «Халл Сити». Начало игры — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Халл Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Блэкберн»

Турнирное положение: 3-кратный чемпион Англии на текущий момент в таблице Чемпионшипа идет на пятой позиции, имея в активе 38 баллов, опережая на два очка седьмую строку, которая уже не дает билет в плей-офф.

«Блэкберн» выиграл 11 матчей из 22 проведенных, пять встреч свел вничью и шесть игр проиграл, разница мячей составляет 27:20.

Последние матчи: «Риверсайдцы» несколько дней тому назад на своей территории поделили очки с соседом по турнирке «Сандерлендом», сыграв вничью со счетом 2:2. Перед этим они в Лондоне проиграли «Миллуоллу» 0:1, прервав на тот момент серию из шести викторий кряду.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Блэкберн» за восемь предыдущих встреч потерял очки только в двух случаях, раз уступив и расписав одну мировую. Причем оба этих поединка пришлись на два минувших. До этого же «бродяги» вышли победителями из шести матчей подряд. И в пяти из них они смогли сохранить свои ворота на замке, а еще в одной игре пропустили лишь гол.

«Халл Сити»

Турнирное положение: Данный коллектив с 19 очкам идет в зоне вылета, но от безопасной позиции отстает всего лишь на один пункт.

«Халл Сити» выиграл всего четыре поединка из 23 проведенных, семь встреч свел вничью и 12 раз проиграл, разница мячей составляет 21:32.

Последние матчи: В прошлом туре «тигры» потерпели минимальное гостевое фиаско от середняка «Престона» со счетом 0:1. А в двух своих предыдущих поединках они в родных стенах справились с «Суонси» со счетом 2:1 и уступили с таким же результатом на выезде «Ковентри».

Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди потерь есть несколько важных игроков.

Состояние команды: «Халл Сити» в отрезке десяти минувших игр смог разжиться баллами лишь в двух случаях, раз победив и расписав одну мировую. И эти поединки пришлись на четыре последний игры команды. Перед этим же она уступила в шести встречах кряду, не забив в четырех случаях за это время.

Статистика для ставок

«Блэкберн» проиграл лишь раз за восемь минувших игр при шести викториях

«Халл Сити» выиграл только раз за десять предыдущих встреч при восьми фиаско

В первом круге текущего первенства «Блэкберн» обыграл «Халл» на его поле со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Блэкберна» — 2.04, победа «Халл Сити» — 3.64, ничья — 3.48.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.74 соответственно.

Прогноз: «Блэкберн» к данной игре подходит в куда более лучшем состоянии, чем «Халл», и при своих болельщиках просто обязан брать здесь три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Блэкберна» за 2.04.

Прогноз: И также еще здесь поставим на обмен забитыми мячами ,ведь эти клубы в своих предыдущих играх редко когда уходили с поля без результативных действий.

Ставка: обе забьют за 1.90.