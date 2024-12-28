В субботу, 28 декабря, в 16-м туре португальской Примейры «Эшторил» дома примет «Морейренсе». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эшторил» — «Морейренсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эшторил»

Турнирное положение: «Эшторил» по итогам 13-ти поединков португальского первенства набрал 14 баллов и вовсю борется за выживание.

Команда занимает 13-ю строчку в таблице и лишь на два балла опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место), а также зону вылета (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Бенфики» (0:3).

Перед этим в 14-м туре португальского первенства коллектив также остался ни с чем, когда на домашней арене проиграл «Каса Пиа» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись национальный чемпионат, «Эшторил» не выиграл и дважды проиграл.

Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, с учетом фактора своего поля они все же есть.

Алехандро Маркес — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с пятью голами.

«Морейренсе»

Турнирное положение: «Морейренсе» по итогам 15-ти поединков португальского первенства набрал 20 баллов и находится в середине таблицы.

Команда занимает восьмую строчку и на восемь очков отстает от зоны еврокубков, а также на восемь баллов опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе и зону вылета (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Порту» (0:3).

Перед этим коллектив в 14-м туре португальского первенства в чужих стенах потерпел поражение от «Насьонала» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Португалии, «Морейренсе» проиграл трижды при одной победе.

Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать даже на мировую, не говоря уже про выигрыш, особенно на чужом поле против чуть более сильного соперника.

Луис Асуэ — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Эшторила» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Морейренсе» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Морейренсе» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Морейренсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.10, победа «Эшторила» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних поединков.

При этом в пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Морейренсе».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70