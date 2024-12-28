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    Вернется ли «Морейренсе» к победам?

    «Эшторил» — «Морейренсе». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 28 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Морейренсе»
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    Луис Асуэ
    В субботу, 28 декабря, в 16-м туре португальской Примейры «Эшторил» дома примет «Морейренсе». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эшторил» — «Морейренсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 28 Декабря 2024 года

    Эшторил

  • Португалия. Примейра
    •  Эшторил 21:00 Морейренсе

    Морейренсе

  • Морейра-де-Конегуш
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    «Эшторил»

    Турнирное положение: «Эшторил» по итогам 13-ти поединков португальского первенства набрал 14 баллов и вовсю борется за выживание.

    Команда занимает 13-ю строчку в таблице и лишь на два балла опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место), а также зону вылета (17-18-я позиции).

    Эшторил — Морейренсе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Бенфики» (0:3).

    Перед этим в 14-м туре португальского первенства коллектив также остался ни с чем, когда на домашней арене проиграл «Каса Пиа» со счетом 0:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись национальный чемпионат, «Эшторил» не выиграл и дважды проиграл.

    Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, с учетом фактора своего поля они все же есть.

    Алехандро Маркес — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с пятью голами.

    «Морейренсе»

    Турнирное положение: «Морейренсе» по итогам 15-ти поединков португальского первенства набрал 20 баллов и находится в середине таблицы.

    Команда занимает восьмую строчку и на восемь очков отстает от зоны еврокубков, а также на восемь баллов опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе и зону вылета (17-18-я позиции).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Порту» (0:3).

    Перед этим коллектив в 14-м туре португальского первенства в чужих стенах потерпел поражение от «Насьонала» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Португалии, «Морейренсе» проиграл трижды при одной победе.

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    Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать даже на мировую, не говоря уже про выигрыш, особенно на чужом поле против чуть более сильного соперника.

    Луис Асуэ — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Эшторила» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Морейренсе» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Морейренсе» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Морейренсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.10, победа «Эшторила» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних поединков.

    При этом в пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Морейренсе».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70

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    «Эшторил» — «Морейренсе»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Морейренсе» к победам?
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