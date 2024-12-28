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    За кем останется дуэль за выживание?

    АВС — «Эштрела». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 28 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на АВС — «Эштрела»
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    Лео Кордейро («Эштрела»)
    В субботу, 28 декабря, в 16-м туре португальской Примейры АВС дома примет «Эштрелу». Начало игры запланировано на 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч АВС — «Эштрела», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 28 Декабря 2024 года

    АВС

  • Вила-даз-Авиш
    •  АВС 18:30 Эштрела

    Эштрела

  • Португалия. Примейра
    •

    АВС

    Турнирное положение: АВС по итогам 15-ти поединков португальского первенства набрал 13 баллов и вовсю борется за выживание.

    Команда занимает 15-ю строчку в таблице и лишь на один балл опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на один балл зону вылета (17-18-я позиции).

    АВС — Эштрела: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Боавиштой» (0:0).

    Перед этим в 14-м туре португальского первенства коллектив сыграл в нулевую ничью на домашней арене с «Бенфикой» со счетом 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в девяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, АВС ни разу не проиграл, а сейчас у него ничейная серия в три игры.

    Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы на победу, но в то же время обещает им неплохие перспективы на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля.

    Нене и Васко Лопес — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с двумя голами.

    «Эштрела»

    Турнирное положение: «Эштрела» по итогам 14-ти поединков португальского первенства набрала 15 баллов и борется за выживание.

    Команда занимает 12-ю строчку в таблице и на два очка опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на три балла зону вылета (17-18-я позиции).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Риу Аве» (1:0).

    Перед этим коллектив в 14-м туре португальского первенства в чужих стенах потерпел поражение от «Порту» (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Португалии, «Эштрела» выиграла два раза при одном поражении.

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    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один балл, особенно если учесть как минимум тот же класс соперника.

    Кикаш — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах АВС сыграл вничью

    • в трех из пяти последних матчей АВС забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Эштрела» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АВС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.10, победа «Эштрелы» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, как и ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева не проиграли. При этом в них забивали меньше 2,5 голов.

    При этом в двух из четырех последних матчей гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: АВС не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

    Ставка: ничья за 3.10

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    АВС — «Эштрела»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на футбол. За кем останется дуэль за выживание?
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