В субботу, 28 декабря, в 16-м туре португальской Примейры АВС дома примет «Эштрелу». Начало игры запланировано на 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч АВС — «Эштрела», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АВС

Турнирное положение: АВС по итогам 15-ти поединков португальского первенства набрал 13 баллов и вовсю борется за выживание.

Команда занимает 15-ю строчку в таблице и лишь на один балл опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на один балл зону вылета (17-18-я позиции).

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Боавиштой» (0:0).

Перед этим в 14-м туре португальского первенства коллектив сыграл в нулевую ничью на домашней арене с «Бенфикой» со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в девяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, АВС ни разу не проиграл, а сейчас у него ничейная серия в три игры.

Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы на победу, но в то же время обещает им неплохие перспективы на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля.

Нене и Васко Лопес — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с двумя голами.

«Эштрела»

Турнирное положение: «Эштрела» по итогам 14-ти поединков португальского первенства набрала 15 баллов и борется за выживание.

Команда занимает 12-ю строчку в таблице и на два очка опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на три балла зону вылета (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Риу Аве» (1:0).

Перед этим коллектив в 14-м туре португальского первенства в чужих стенах потерпел поражение от «Порту» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Португалии, «Эштрела» выиграла два раза при одном поражении.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один балл, особенно если учесть как минимум тот же класс соперника.

Кикаш — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах АВС сыграл вничью

в трех из пяти последних матчей АВС забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Эштрела» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АВС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.10, победа «Эштрелы» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, как и ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева не проиграли. При этом в них забивали меньше 2,5 голов.

При этом в двух из четырех последних матчей гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: АВС не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

Ставка: ничья за 3.10