26 декабря в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Зюйдтироль» и «Читтаделла». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зюйдтироль» — «Читтаделла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зюйдтироль»

Турнирное положение: «Зюйдтироль» бьется за сохранение прописки во втором по рангу итальянском дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Зюйдтироль» не столь ярко атакует, отличившись 18 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 31 раз.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. С минимальным счетом был обыгран «Бари».

А вот до того команда подписала мировую с «Мантовой» (2:2). При этом поединок с «Юве Стабией» также завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Зюйдтироль» забил 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Зюйдтироль» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. А вот не проигрывает команда уже 2 матча кряду.

Матчи против «Читтаделлы» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Зюйдтироль» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда в последних матчах выглядела достаточно монолитно.

«Читтаделла»

Турнирное положение: «Читтаделла» в текущем чемпионате бьются за сохранение прописки в Серии B. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Читтаделла» настрелял всего лишь 13 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой уже 30 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она уверенно переиграла «Реджану» (3:1).

До того команда расписала паритет с «Кремонезе» (0:0). А вот поединок со «Специей» завершился разгромным поражением (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Читтаделла» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Читтаделла» проводит относительно неплохой отрезок. Команда в двух последних поединках разжилась 4 очками.

При этом «Читтаделла» все никак не решит проблемы с реализацией. По этому показателю команда является худшей в лиге.

Плюс «Читтаделла» уже 2 года не проигрывает «Зюйдтиролю». А вот последний очный поединок завершился сухи паритетом.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда потенциально способна выбраться из опасной зоны.

Статистика для ставок

«Читтаделла» уже 2 года не проигрывает «Зюйдтиролю»

Обе команды не проигрывали в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чуть реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зюйдтироль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

Прогноз: Обе команды мотивированы выбраться из группы аутсайдеров, и уж точно будут активно атаковать.

И тем, и другим срочно нужны очки, да и в последних своих поединках обе команды смотрелись достаточно выгодно.

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00