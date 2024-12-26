26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Вест Хэм». Начало встречи — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: В таблице АПЛ «Саутгемптон» находится на последнем месте. Команда проваливает текущий сезон.

У «Саутгемптона» шесть очков по итогам 17 матчей. «Святые» на данный момент одержали в АПЛ лишь одну победу.

Последние матчи: В декабре «Саутгемптон» провел пять матчей. Четыре встречи команда проиграла.

«Святым» удалось не уступить в матче с «Фулхэмом». Игра состоялась 22 декабря и закончилась вничью 0:0.

Не сыграют: Базуну, Корне, Смолбон, Стюарт.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Саутгемптон» находится в критическом состоянии. Тренерскому штабу нужно как можно быстрее исправлять ситуацию. Если клуб не прибавит, то рискует в следующем сезоне играть в Чемпионшипе.

У «Саутгемптона» проблемы в нападении. Команда обладает худшей атакой в лиге.

В 17 встречах «святые» забили лишь 11 голов. А пропустил клуб 36 мячей. Больше только у «Вулверхэмптона» (40).

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» располагается на 14-м месте. Команда набрала 20 очков. У «молотобойцев» пять побед, пять ничьих и 7 поражений.

Последние матчи: В декабре «Вест Хэм» провел четыре матча. Текущий месяц начался с поражения от «Лестера» со счетом 1:3.

Затем «Вест Хэм» в трех матчах кряду добился положительного результата. Победа была одна — 9 декабря клуб взял верх над «Вулверхэмптоном» (2:1).

Не сыграют: Антонио, Пакета.

Состояние команды: «Вест Хэм» является фаворитом предстоящего матча. «Молотобойцам» по силам одолеть аутсайдера АПЛ.

В текущем сезоне «Вест Хэм» в гостях выиграл один матч. Виктория была одержана 25 ноября. Тогда «молотобойцы» на выезде одолели «Ньюкасл» со счетом 2:0.

Последний матч команды провели 2 апреля 2023 года. «Вест Хэм» на своем поле победил со счетом 1:0. Единственный гол забил Наиф Агер.

Статистика для ставок

У «Саутгемптона» худшая атака в АПЛ — забито лишь 11 голов

В декабре «Вест Хэм» добился одной победы

2 апреля 2023 года «молотобойцы» победили дома «Саутгемптон» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а выигрыш оппонента — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.32.

Прогноз: «Вест Хэм» является фаворитом. Гости будут максимально активны в атаке. Высока вероятность, что три очка завоюют «молотобойцы».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме команды не станут форсировать события и будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.27