26 декабря в 23-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Лутон Таун». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Лутон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 22-х туров английского Чемпионшипа находится на 12-й позиции в середине турнирной таблицы.

Команда на восемь баллов отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на девять очков опережает зону вылета (22-24-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (1:1).

Перед этим «Зарянки» также довольствовались миром с аналогичным результатом, когда в рамках предыдущего тура в чужих стенах поделили очки с «Сандерлендом».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Армстронг, Сайкс, Уильямс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, поэтому его шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, не выглядят очевидными, но зато велика вероятность непроигрыша хозяев.

Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с шестью голами.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун» после 22-х стартовых туров английского Чемпионшипа набрал 25 баллов и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию, отставая на два очка от своего нынешнего соперника, а также на семь баллов опережая зону вылета в Лигу 1.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал победу над «Дерби Каунти» (2:1).

Перед этим в 21-м туре второго английского дивизиона «Шляпники» потерпели поражение, когда в чужих стенах проиграли «Блэкберну» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Белл, Баптист, Менги, Бурк, Локьер, Даути, Уолтерс, дисквалифицирован — Уолш.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Лутон Таун» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник в последнее время не выигрывает.

Карлтон Моррис — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с шестью голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Бристоль Сити» забивали меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Бристоль Сити» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Лутон Таун» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.45, победа «Лутон Таун» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

Вместе с тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Бристоль Сити».

Ставка: только одна команда забьет за 2.45