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    Вспомнит ли «Бристоль Сити» об успехах?

    «Бристоль Сити» — «Лутон Таун». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Лутон Таун»
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    Карлтон Моррис
    26 декабря в 23-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Лутон Таун». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Лутон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2024 года

    Бристоль Сити

  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 18:00 Лутон Таун

    Лутон Таун

  • Лутон
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    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 22-х туров английского Чемпионшипа находится на 12-й позиции в середине турнирной таблицы.

    Команда на восемь баллов отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на девять очков опережает зону вылета (22-24-я строчки).

    Бристоль Сити — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (1:1).

    Перед этим «Зарянки» также довольствовались миром с аналогичным результатом, когда в рамках предыдущего тура в чужих стенах поделили очки с «Сандерлендом».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Армстронг, Сайкс, Уильямс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, поэтому его шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, не выглядят очевидными, но зато велика вероятность непроигрыша хозяев.

    Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с шестью голами.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Лутон Таун» после 22-х стартовых туров английского Чемпионшипа набрал 25 баллов и находится в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 15-ю позицию, отставая на два очка от своего нынешнего соперника, а также на семь баллов опережая зону вылета в Лигу 1.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал победу над «Дерби Каунти» (2:1).

    Перед этим в 21-м туре второго английского дивизиона «Шляпники» потерпели поражение, когда в чужих стенах проиграли «Блэкберну» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Белл, Баптист, Менги, Бурк, Локьер, Даути, Уолтерс, дисквалифицирован — Уолш.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Лутон Таун» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник в последнее время не выигрывает.

    Карлтон Моррис — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Бристоль Сити» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Бристоль Сити» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Лутон Таун» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.45, победа «Лутон Таун» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Бристоль Сити».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.45

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    «Бристоль Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Вспомнит ли «Бристоль Сити» об успехах?
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