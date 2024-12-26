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    Определят ли «Блэкберн» и «Сандерленд» сильнейшего?

    «Блэкберн» — «Сандерленд». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Сандерленд»
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    Назарий Русин («Сандерленд»)
    «Блэкберн» на своем поле примет «Сандерленд» в матче 23-го тура Чемпионшипа. Встреча состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Сандерленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2024 года

    Блэкберн Роверс

  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 18:00 Сандерленд

    Сандерленд

  • Сандерленд
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    «Блэкберн»

    Турнирное положение: команда из Блэкберна борется за повышение в АПЛ в этом сезоне.

    Сейчас коллектив из одноименного города имеет в своем активе 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

    Блэкберн Роверс — Сандерленд: коэффициенты букмекеров

    «Роверс» смог забить 25 мячей, а в свои ворота пропустил 18.

    Последние матчи: в прошлом туре «риверсайдцы» уступили «Миллуолу» (0:1).

    До этого же «сине-белые» смогли победить «Лутон» (2:0), «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) и «Халл» (1:0).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим «бродяги» также выиграли у «Лидса» (1:0), «Мидлсбро» (1:0) и «Кардиффа» (3:1).

    Не сыграют: травмированы Зак Гильсенан, Арнор Сигурдссон и Скотт Уортон.

    Состояние команды: в последнее время «Блэкберн» смог набрать потрясающую форму и вернулся в борьбу за то, чтобы пробиться в АПЛ.

    Подопечные Джона Юстаса стали настоящей грозной силой, с которой все должны считаться. 19-м местом, которое «Блэкберн» занял в прошлом сезоне, сейчас и не пахнет.

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: коллектив из одноименного города также вполне может рассчитывать на повышение в классе.

    Команда из Сандерленда сейчас имеет на своем счету 43 очка и идет на четвертом месте.

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  • 21/12/2024

    • «Черные коты» смогли забить 34 мяча, а в свои ворота пропустили всего 18.

    Последние матчи: в прошлых турах «Сандерленд» переиграл «Норвич» (2:1) и «Суонси» (3:2).

    До этого же подопечные Режиса Ле Бри сыграли вничью с «Бристолем» (1:1), но выиграли у «Стока» (2:1).

    Только перед этим команда уступила «Шеффилду» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете команды сейчас Алан Браун, Ниалл Хаггинс, Ромейн Мандл и Дженсон Зилт.

    Состояние команды: «Сандерленду» нужно продолжать в том же духе и тогда команда точно будет претендовать на повышение в классе. Возможно, даже на прямое, поскольку отставание от второго «Лидса» составляет всего два очка.

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    Можно сказать, что такая задача перед «Сандерлендом» стоит, а команда показывает качественный футбол, достаточно забивая и мало пропуская.

    Статистика для ставок

    • «Блэкберн» выиграл 6 из последних 7 матчей

    • «Сандерленд» проиграл только 1 из последних 15 матчей

    • В последнем очном противостоянии команд 1 апреля «Блэкберн» разгромил «Сандерленд» со счетом 5:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Блэкберна» — в 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: обе команды сейчас находятся на ходу, поэтому стоит ждать упорной игры, которая может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.20.

    Прогноз: команды играют не очень результативно, поэтому их максимум в этой игре два забитых мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.25.

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    «Блэкберн» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Определят ли «Блэкберн» и «Сандерленд» сильнейшего?
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