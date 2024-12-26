«Блэкберн» на своем поле примет «Сандерленд» в матче 23-го тура Чемпионшипа. Встреча состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Сандерленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Блэкберн»

Турнирное положение: команда из Блэкберна борется за повышение в АПЛ в этом сезоне.

Сейчас коллектив из одноименного города имеет в своем активе 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

«Роверс» смог забить 25 мячей, а в свои ворота пропустил 18.

Последние матчи: в прошлом туре «риверсайдцы» уступили «Миллуолу» (0:1).

До этого же «сине-белые» смогли победить «Лутон» (2:0), «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) и «Халл» (1:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим «бродяги» также выиграли у «Лидса» (1:0), «Мидлсбро» (1:0) и «Кардиффа» (3:1).

Не сыграют: травмированы Зак Гильсенан, Арнор Сигурдссон и Скотт Уортон.

Состояние команды: в последнее время «Блэкберн» смог набрать потрясающую форму и вернулся в борьбу за то, чтобы пробиться в АПЛ.

Подопечные Джона Юстаса стали настоящей грозной силой, с которой все должны считаться. 19-м местом, которое «Блэкберн» занял в прошлом сезоне, сейчас и не пахнет.

«Сандерленд»

Турнирное положение: коллектив из одноименного города также вполне может рассчитывать на повышение в классе.

Команда из Сандерленда сейчас имеет на своем счету 43 очка и идет на четвертом месте.

«Черные коты» смогли забить 34 мяча, а в свои ворота пропустили всего 18.

Последние матчи: в прошлых турах «Сандерленд» переиграл «Норвич» (2:1) и «Суонси» (3:2).

До этого же подопечные Режиса Ле Бри сыграли вничью с «Бристолем» (1:1), но выиграли у «Стока» (2:1).

Только перед этим команда уступила «Шеффилду» (0:1).

Не сыграют: в лазарете команды сейчас Алан Браун, Ниалл Хаггинс, Ромейн Мандл и Дженсон Зилт.

Состояние команды: «Сандерленду» нужно продолжать в том же духе и тогда команда точно будет претендовать на повышение в классе. Возможно, даже на прямое, поскольку отставание от второго «Лидса» составляет всего два очка.

Можно сказать, что такая задача перед «Сандерлендом» стоит, а команда показывает качественный футбол, достаточно забивая и мало пропуская.

Статистика для ставок

«Блэкберн» выиграл 6 из последних 7 матчей

«Сандерленд» проиграл только 1 из последних 15 матчей

В последнем очном противостоянии команд 1 апреля «Блэкберн» разгромил «Сандерленд» со счетом 5:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Блэкберна» — в 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

Прогноз: обе команды сейчас находятся на ходу, поэтому стоит ждать упорной игры, которая может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.20.

Прогноз: команды играют не очень результативно, поэтому их максимум в этой игре два забитых мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.25.