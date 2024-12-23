23 декабря в 20-м туре чемпионата Сербии по футболу сыграют ОФК Белград и «Бачка-Топола». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ОФК Белград — «Бачка-Топола», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ОФК Белград

Турнирное положение: ОФК Белград нынче бьется за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 строчке таблицы.

При этом ОФК Белград в 19 матчах настрелял 25 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 22 раза.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. С минимальным счетом был обыгран «Чукарички».

До того ОФК Белград подписал мировую с «Нови Пазаром» (1:1). А вот поединок с «Текстилацем» принес форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 2 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ОФК Белград на 6 зачетных пунктов отстает от идущего вторым «Партизана». Да и оборона команды ошибается частенько.

С «Бачка-Тополой» команда пересекалась лишь однажды. Четыре месяца назад ОФК Белград минимально переиграл соперника.

Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

«Бачка-Топола»

Турнирное положение: «Бачка-Топола» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они находятся на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Бачка-Топола» в 18 матчах набрала 24 очка. Забила команда 28 мячей при 24 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Дома она нанесла поражение «Ноа» (4:3).

До того команда потерпела поражение от «Войводины» (1:3). А вот поединок с «Гентом» завершился болезненной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бачка-Топола» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главной проблемой «Бачка-Тополы» являются не столь надежные тылы. Да и в последнее время команда не блещет стабильностью результатов.

При этом «Бачка-Топола» в среднем забивает чаще гола за матч. Вот только ошибки в обороне стали неприятными спутниками команды.

В кадровом плане у команды все относительно позитивно. Да и по своему потенциалу она просто обязана бороться за попадание в топ-8.

Очевидно, что номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент не отличается стабильностью в плане игры и результатов.

Статистика для ставок

ОФК Белград не проигрывал в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

ОФК Белград 4 месяца назад минимально переиграл «Бачка-Тополу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бачка-Топола» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.86.

Прогноз: «Бачка-Топола» явно постарается побороться за попадание в первую восьмерку.

Номинальные хозяева проводят довольно приличный сезон, так что явно будут активны в атаке.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25