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    ОФК Белград — «Бачка-Топола». Ставка (к. 2.97) и прогноз на футбол, чемпионат Сербии, 23 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на ОФК Белград — «Бачка-Топола»
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    «Бачка-Топола»
    23 декабря в 20-м туре чемпионата Сербии по футболу сыграют ОФК Белград и «Бачка-Топола». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ОФК Белград — «Бачка-Топола», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ОФК Белград

    Турнирное положение: ОФК Белград нынче бьется за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 строчке таблицы.

    При этом ОФК Белград в 19 матчах настрелял 25 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 22 раза.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. С минимальным счетом был обыгран «Чукарички».

    До того ОФК Белград подписал мировую с «Нови Пазаром» (1:1). А вот поединок с «Текстилацем» принес форменное разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 2 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ОФК Белград на 6 зачетных пунктов отстает от идущего вторым «Партизана». Да и оборона команды ошибается частенько.

    С «Бачка-Тополой» команда пересекалась лишь однажды. Четыре месяца назад ОФК Белград минимально переиграл соперника.

    Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

    «Бачка-Топола»

    Турнирное положение: «Бачка-Топола» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они находятся на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бачка-Топола» в 18 матчах набрала 24 очка. Забила команда 28 мячей при 24 пропущенных в собственные ворота.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Дома она нанесла поражение «Ноа» (4:3).

    До того команда потерпела поражение от «Войводины» (1:3). А вот поединок с «Гентом» завершился болезненной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бачка-Топола» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: главной проблемой «Бачка-Тополы» являются не столь надежные тылы. Да и в последнее время команда не блещет стабильностью результатов.

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    При этом «Бачка-Топола» в среднем забивает чаще гола за матч. Вот только ошибки в обороне стали неприятными спутниками команды.

    В кадровом плане у команды все относительно позитивно. Да и по своему потенциалу она просто обязана бороться за попадание в топ-8.

    Очевидно, что номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент не отличается стабильностью в плане игры и результатов.

    Статистика для ставок

    • ОФК Белград не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • ОФК Белград 4 месяца назад минимально переиграл «Бачка-Тополу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бачка-Топола» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.86.

    Прогноз: «Бачка-Топола» явно постарается побороться за попадание в первую восьмерку.

    Номинальные хозяева проводят довольно приличный сезон, так что явно будут активны в атаке.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.25

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    ОФК Белград — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка (2.97), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не ждите!
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