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    Соперники сыграют по низам?

    «Мольде» — «Млада-Болеслав». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Млада-Болеслав»
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    ХИК — «Мольде»
    «Мольде» сыграет против «Млады-Болеслав» в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Млада-Болеслав», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Мольде

  • Мольде
    •  Мольде 23:00 Млада-Болеслав

    Млада-Болеслав

  • Млада-Болеслав
    •

    «Мольде»

    Турнирное положение: «Мольде» в Лиге конференций занимает 26 место, набрав 4 очка из 15 возможных. Норвежцы пока находятся вне зоны плей-офф, чтобы обеспечить путёвку в 1/16 финала ЛК команде нужна только победа в предстоящей игре.

    Последние матчи: В матче 5 тура «Мольде» сыграл вничью с финским ХИКом (2:2).

    Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на трёх футболистов, которые травмированы: Бакке, Бериша и Хагельскаер.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В Лиге конференций «Мольде» смог одержать всего одну победу, одну встречу завершил вничью, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

    «Млада-Болеслав»

    Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 22 место, «Млада-Болеслав» набрала 6 очков в турнире.

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    • Последние матчи: В пятом туре «Млада-Болеслав» одержал минимальную победу над командой «Ягеллония» (1:0).

    Не сыграют: Команде из-за травм не смогут помочь полузащитник Давид Козел и нападающий Лукаш Машек.

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    Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Млада-Болеслав» одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и потерпел три поражения.

    Статистика для ставок

    • «Мольде» занимает 26 место в Лиге конференций

    • «Млада-Болеслав» занимает 22 место в Лиге конференций

    • «Млада-Болеслав» и «Мольде» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.83, а победа «Млады-Болеслав» — в 6.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.61 и 2.39.

    Прогноз: В среднем за игру футболисты «Мольде» и «Млады-Болеслав» забивают по мячу, так что вполне возможно, что оппоненты отличаться в предстоящем матче.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники не забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.39.

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    «Мольде» — «Млада-Болеслав»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют по низам?
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