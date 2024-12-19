«Мольде» сыграет против «Млады-Болеслав» в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Млада-Болеслав», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мольде»

Турнирное положение: «Мольде» в Лиге конференций занимает 26 место, набрав 4 очка из 15 возможных. Норвежцы пока находятся вне зоны плей-офф, чтобы обеспечить путёвку в 1/16 финала ЛК команде нужна только победа в предстоящей игре.

Последние матчи: В матче 5 тура «Мольде» сыграл вничью с финским ХИКом (2:2).

Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на трёх футболистов, которые травмированы: Бакке, Бериша и Хагельскаер.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В Лиге конференций «Мольде» смог одержать всего одну победу, одну встречу завершил вничью, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

«Млада-Болеслав»

Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 22 место, «Млада-Болеслав» набрала 6 очков в турнире.

Последние матчи: В пятом туре «Млада-Болеслав» одержал минимальную победу над командой «Ягеллония» (1:0).

Не сыграют: Команде из-за травм не смогут помочь полузащитник Давид Козел и нападающий Лукаш Машек.

Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Млада-Болеслав» одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и потерпел три поражения.

Статистика для ставок

«Мольде» занимает 26 место в Лиге конференций

«Млада-Болеслав» занимает 22 место в Лиге конференций

«Млада-Болеслав» и «Мольде» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.83, а победа «Млады-Болеслав» — в 6.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.61 и 2.39.

Прогноз: В среднем за игру футболисты «Мольде» и «Млады-Болеслав» забивают по мячу, так что вполне возможно, что оппоненты отличаться в предстоящем матче.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники не забьют больше двух мячей.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.39.