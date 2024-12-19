Мольде
Млада-Болеслав
«Мольде»
Турнирное положение: «Мольде» в Лиге конференций занимает 26 место, набрав 4 очка из 15 возможных. Норвежцы пока находятся вне зоны плей-офф, чтобы обеспечить путёвку в 1/16 финала ЛК команде нужна только победа в предстоящей игре.
Последние матчи: В матче 5 тура «Мольде» сыграл вничью с финским ХИКом (2:2).
Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на трёх футболистов, которые травмированы: Бакке, Бериша и Хагельскаер.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В Лиге конференций «Мольде» смог одержать всего одну победу, одну встречу завершил вничью, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.
«Млада-Болеслав»
Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 22 место, «Млада-Болеслав» набрала 6 очков в турнире.
Последние матчи: В пятом туре «Млада-Болеслав» одержал минимальную победу над командой «Ягеллония» (1:0).
Не сыграют: Команде из-за травм не смогут помочь полузащитник Давид Козел и нападающий Лукаш Машек.
Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Млада-Болеслав» одержал одну победу, одну встречу сыграл вничью и потерпел три поражения.
Статистика для ставок
- «Мольде» занимает 26 место в Лиге конференций
- «Млада-Болеслав» занимает 22 место в Лиге конференций
- «Млада-Болеслав» и «Мольде» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.83, а победа «Млады-Болеслав» — в 6.56.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.61 и 2.39.
- 3.80Монако — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.02Реал — Пачука: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.00Саутгемптон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В среднем за игру футболисты «Мольде» и «Млады-Болеслав» забивают по мячу, так что вполне возможно, что оппоненты отличаться в предстоящем матче.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники не забьют больше двух мячей.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.39.