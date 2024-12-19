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    Пошатнет ли «Юргорден» позиции «Легии»?

    «Юргорден» — «Легия». Прогноз и ставка (к. 1.83) на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Легия»
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    Лукиньяш
    19 декабря в шестом туре основного этапа Лиги конференций «Юргорден» на своем поле сыграет против «Легии». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Легия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Юргорден

  • Стокгольм
    •  Юргорден 23:00 Легия

    Легия

  • Варшава
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    «Юргорден»

    Турнирное положение: «Юргорден» после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает 11-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда из Швеции набрала 10 баллов и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала турнира (1-8-е позиции), а также на один пункт опережает ближайшего преследователя.

    Юргорден — Легия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура еврокубка «Юргорден» на чужом поле одержал победу над «Викингур» (2:1).

    В своем национальном чемпионате розыгрыша 2024 года, который уже завершился, коллектив финишировал на четвертой позиции и не попал в еврокубки, зона которого ограничивается топ-3.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Юргорден» выиграл четыре раза при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, тем не менее, в игре против примерно равного себе по классу соперника, пусть даже и на своем поле, сделать это будет непросто.

    Тобиас Фьельд Гулликсен — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.

    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает четвертую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала.

    Польская команда набрала 12 баллов и на три пункта отстает от лидера «Челси», а также на два очка опережает зону стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура основного раунда Лиги конференций «Легия» на своем поле проиграла «Лугано» (1:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти поединков находится на четвертой позиции, на три балла отставая от зоны еврокубков (топ-3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Легия» проиграла лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

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    Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, путь даже поединок и состоится на арене соперника.

    Лукиньяш — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Юргорден» выиграл

    • в 12-ти последних матчах «Легии» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Легии» забивала только одна команда.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Юргорден» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа «Легии» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: в 12-ти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи последних выездных поединках.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Юргорден» победит за 2.50

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    «Юргорден» — «Легия»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. Пошатнет ли «Юргорден» позиции «Легии»?
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