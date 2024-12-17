ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Амад ДиаллоРождение звезды. Диалло вдохновил «Манчестер Юнайтед» на камбэк в дерби, ошеломив «Сити» Пеп ГвардиолаИстория повторяется. Уроки «Кальчополи» в деле о 115 обвинениях в адрес «Ман Сити» «Челси»«Челси» — «Брентфорд» 2:1. Онлайн
  • 01:00
    • «Барселона» дома сенсационно уступила «Леганесу»
  • 00:48
    • «ПСЖ» уверенно победил «Лион» в Лиге 1
    Все новости спорта

    Блицкриг от аравийцев заказывали?!

    Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз и ставки на Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Саудовской Аравии
    17 декабря в международном товарищеском матче по футболу сыграют Саудовская Аравия и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Декабря 2024 года

    Саудовская Аравия

  • Эр-Рияд
    •  Саудовская Аравия 19:45 Тринидад и Тобаго

    Тринидад и Тобаго

  • Порт-оф-Спейн
    •

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Аравийцы переживают непростое время. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы квалификации на Мундиаль.

    При этом Саудовская Аравия в шести стартовых турах квалификации добыла всего 6 очков. Причем забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: минувший тур квалификации аравийцы также не запишут себе в актив. Команда по всем статьям уступила Индонезии (0:2).

    При этом чуть ранее аравийцы расписали мировую с Австралией (0:0). Да и поединок с Бахрейном завершился сухой мировой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Саудовская Аравия разжилась одной викторией. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Нестабильные аравийцы имеют не столь надежные тылы. При этом команда пропустила 6 мячей в 6 матчах квалификации.

    С тринидадцами команда пересекалась лишь однажды. Саудовская Аравия одиннадцать лет назад уступила сопернику (1:3).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Аравийцы постараются прибавить в плане реализации.

    Тринидад и Тобаго

    Турнирное положение: Эта команда в Лиге наций КОНКАКАФ выступает крайне неуверенно. На текущий момент тринидадцы находятся на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Тринидад и Тобаго в 4 поединках квалификации добыла 5 зачетных баллов. При этом команда забила всего 5 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

  • Запоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ
  • Выбираем лучших по итогам летне-осенней кампании российского первенства
  • 14/12/2024

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. Тринидад и Тобаго переиграл кубинцев (3:1).

    До того команда расписала мировую в той же Кубой (2:2). А вот поединок с Французской Гвианой принес сухой паритет (0:0).

    Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах победил дважды. Забила в них команда 12 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе тринидадцы выглядят довольно симпатично. При этом команда в последних матчах прибавила в плане реализации.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Тринидадцы не проигрывали в трех своих последних поединках. А вот стабильности в игре команды все равно не сыщешь днем с огнем.

    Даже имея весьма скромный по именам состав, Тринидад и Тобаго уж точно не собирается лишь обороняться. Да и справиться с проблемными аравийцами команде вполне по силам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тринидадцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • Тринидадцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

    • Аравийцы не могут победить в 4 своих последних матчах

    • Саудовская Аравия не забивала в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Аравийцам пора улучшать реализацию, чем они и займутся с первых минут встречи.

    Номинальные гости имеют проблемы в обороне, да и вообще, не блещут стабильностью результатов.

    Ставка: Победа Саудовской Аравии в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брага — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.44
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Риу Аве — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 17.12.2024. Прогнозы на футбол. Блицкриг от аравийцев заказывали?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры