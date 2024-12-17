Саудовская Аравия
Тринидад и Тобаго
Саудовская Аравия
Турнирное положение: Аравийцы переживают непростое время. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы квалификации на Мундиаль.
При этом Саудовская Аравия в шести стартовых турах квалификации добыла всего 6 очков. Причем забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур квалификации аравийцы также не запишут себе в актив. Команда по всем статьям уступила Индонезии (0:2).
При этом чуть ранее аравийцы расписали мировую с Австралией (0:0). Да и поединок с Бахрейном завершился сухой мировой.
Вообще, в 5 своих последних матчах Саудовская Аравия разжилась одной викторией. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нестабильные аравийцы имеют не столь надежные тылы. При этом команда пропустила 6 мячей в 6 матчах квалификации.
С тринидадцами команда пересекалась лишь однажды. Саудовская Аравия одиннадцать лет назад уступила сопернику (1:3).
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Аравийцы постараются прибавить в плане реализации.
Тринидад и Тобаго
Турнирное положение: Эта команда в Лиге наций КОНКАКАФ выступает крайне неуверенно. На текущий момент тринидадцы находятся на 4 месте турнирной таблицы.
Причем Тринидад и Тобаго в 4 поединках квалификации добыла 5 зачетных баллов. При этом команда забила всего 5 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. Тринидад и Тобаго переиграл кубинцев (3:1).
До того команда расписала мировую в той же Кубой (2:2). А вот поединок с Французской Гвианой принес сухой паритет (0:0).
Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах победил дважды. Забила в них команда 12 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе тринидадцы выглядят довольно симпатично. При этом команда в последних матчах прибавила в плане реализации.
Тринидадцы не проигрывали в трех своих последних поединках. А вот стабильности в игре команды все равно не сыщешь днем с огнем.
Даже имея весьма скромный по именам состав, Тринидад и Тобаго уж точно не собирается лишь обороняться. Да и справиться с проблемными аравийцами команде вполне по силам.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тринидадцы постараются воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- Тринидадцы не проигрывали в 3 своих последних поединках
- Аравийцы не могут победить в 4 своих последних матчах
- Саудовская Аравия не забивала в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
- 3.30Лацио — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Борнмут — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.04Карабах — Сумгаит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Аравийцам пора улучшать реализацию, чем они и займутся с первых минут встречи.
Номинальные гости имеют проблемы в обороне, да и вообще, не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа Саудовской Аравии в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05