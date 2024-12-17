17 декабря в международном товарищеском матче по футболу сыграют Саудовская Аравия и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Аравийцы переживают непростое время. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы квалификации на Мундиаль.

При этом Саудовская Аравия в шести стартовых турах квалификации добыла всего 6 очков. Причем забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации аравийцы также не запишут себе в актив. Команда по всем статьям уступила Индонезии (0:2).

При этом чуть ранее аравийцы расписали мировую с Австралией (0:0). Да и поединок с Бахрейном завершился сухой мировой.

Вообще, в 5 своих последних матчах Саудовская Аравия разжилась одной викторией. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Нестабильные аравийцы имеют не столь надежные тылы. При этом команда пропустила 6 мячей в 6 матчах квалификации.

С тринидадцами команда пересекалась лишь однажды. Саудовская Аравия одиннадцать лет назад уступила сопернику (1:3).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Аравийцы постараются прибавить в плане реализации.

Тринидад и Тобаго

Турнирное положение: Эта команда в Лиге наций КОНКАКАФ выступает крайне неуверенно. На текущий момент тринидадцы находятся на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Тринидад и Тобаго в 4 поединках квалификации добыла 5 зачетных баллов. При этом команда забила всего 5 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. Тринидад и Тобаго переиграл кубинцев (3:1).

До того команда расписала мировую в той же Кубой (2:2). А вот поединок с Французской Гвианой принес сухой паритет (0:0).

Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах победил дважды. Забила в них команда 12 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе тринидадцы выглядят довольно симпатично. При этом команда в последних матчах прибавила в плане реализации.

Тринидадцы не проигрывали в трех своих последних поединках. А вот стабильности в игре команды все равно не сыщешь днем с огнем.

Даже имея весьма скромный по именам состав, Тринидад и Тобаго уж точно не собирается лишь обороняться. Да и справиться с проблемными аравийцами команде вполне по силам.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тринидадцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

Тринидадцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

Аравийцы не могут победить в 4 своих последних матчах

Саудовская Аравия не забивала в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Аравийцам пора улучшать реализацию, чем они и займутся с первых минут встречи.

Номинальные гости имеют проблемы в обороне, да и вообще, не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Победа Саудовской Аравии в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05