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    Кто выиграет битву за выживание?

    «Вулверхэмптон» — «Ипсвич». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Ипсвич»
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    Лиам Делап
    «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Ипсвич» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 14 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Декабря 2024 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 15-ти туров английской Премьер-лиги находится в зоне вылета и вовсю борется за выживание.

    Команда занимает 18-ю позицию и на четыре очка отстает от спасительной 17-й строчки, а также лишь по разнице забитых и пропущенных мячей отстает от нынешнего соперника.

    Вулверхэмптон — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура английского первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Вест Хэма» (1:2).

    В предыдущем поединке в рамках 14-го тура английского первенства «Волки» также на выезде потерпели разгромное поражение от «Эвертона», пропустив четыре безответных мяча.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Жозе Са, Сарабия, Траоре, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицирован — Жоау Гомеш.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» проиграл с общей разницей 3-10.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, встреча с прямым конкурентом примерно того же класса, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» после 15-ти туров английского первенства набрал только девять баллов и также борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета, на четыре очка отставая от спасительной 17-й строчки, а также лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опережая нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура АПЛ «Трактористы» в домашних стенах потерпели поражение от «Борнмута» (1:2).

    Ранее в 14-м туре английского первенства коллектив также оказался слабее, уступив на своем поле «Кристал Пэлас» с минимальным результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Туанзебе, Донасьен, Хирст, Огбене, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Ипсвич» проиграл и не знает поражений вот уже четыре матча (все — в рамках АПЛ).

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    Данная форма сулит гостям небольшие шансы даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем не менее, примерно тот же уровень соперника все же позволяет рассчитывать на успех.

    Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Вулверхэмптон» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Ипсвич» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.80, победа «Ипсвича» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали обе команды.

    Вместе с тем, в пяти из семи последних поединков гостей забивали оба соперника, а в трех из них забивали больше 2,5 голов.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.90

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    «Вулверхэмптон» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за выживание?
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