«Вулверхэмптон» примет на своем поле «Ипсвич» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 14 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ипсвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 15-ти туров английской Премьер-лиги находится в зоне вылета и вовсю борется за выживание.

Команда занимает 18-ю позицию и на четыре очка отстает от спасительной 17-й строчки, а также лишь по разнице забитых и пропущенных мячей отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура английского первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Вест Хэма» (1:2).

В предыдущем поединке в рамках 14-го тура английского первенства «Волки» также на выезде потерпели разгромное поражение от «Эвертона», пропустив четыре безответных мяча.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Жозе Са, Сарабия, Траоре, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицирован — Жоау Гомеш.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» проиграл с общей разницей 3-10.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, встреча с прямым конкурентом примерно того же класса, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» после 15-ти туров английского первенства набрал только девять баллов и также борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета, на четыре очка отставая от спасительной 17-й строчки, а также лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура АПЛ «Трактористы» в домашних стенах потерпели поражение от «Борнмута» (1:2).

Ранее в 14-м туре английского первенства коллектив также оказался слабее, уступив на своем поле «Кристал Пэлас» с минимальным результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Туанзебе, Донасьен, Хирст, Огбене, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Ипсвич» проиграл и не знает поражений вот уже четыре матча (все — в рамках АПЛ).

Данная форма сулит гостям небольшие шансы даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем не менее, примерно тот же уровень соперника все же позволяет рассчитывать на успех.

Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Вулверхэмптон» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Ипсвич» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.80, победа «Ипсвича» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали обе команды.

Вместе с тем, в пяти из семи последних поединков гостей забивали оба соперника, а в трех из них забивали больше 2,5 голов.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.90