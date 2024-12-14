Вулверхэмптон
Ипсвич Таун
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 15-ти туров английской Премьер-лиги находится в зоне вылета и вовсю борется за выживание.
Команда занимает 18-ю позицию и на четыре очка отстает от спасительной 17-й строчки, а также лишь по разнице забитых и пропущенных мячей отстает от нынешнего соперника.
Вулверхэмптон — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура английского первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Вест Хэма» (1:2).
В предыдущем поединке в рамках 14-го тура английского первенства «Волки» также на выезде потерпели разгромное поражение от «Эвертона», пропустив четыре безответных мяча.
Не сыграют: травмированы — Жозе Са, Сарабия, Траоре, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицирован — Жоау Гомеш.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» проиграл с общей разницей 3-10.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, встреча с прямым конкурентом примерно того же класса, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на успех.
Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Ипсвич» после 15-ти туров английского первенства набрал только девять баллов и также борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета, на четыре очка отставая от спасительной 17-й строчки, а также лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опережая нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура АПЛ «Трактористы» в домашних стенах потерпели поражение от «Борнмута» (1:2).
Ранее в 14-м туре английского первенства коллектив также оказался слабее, уступив на своем поле «Кристал Пэлас» с минимальным результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Туанзебе, Донасьен, Хирст, Огбене, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Ипсвич» проиграл и не знает поражений вот уже четыре матча (все — в рамках АПЛ).
Данная форма сулит гостям небольшие шансы даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем не менее, примерно тот же уровень соперника все же позволяет рассчитывать на успех.
Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Вулверхэмптон» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Ипсвич» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.80, победа «Ипсвича» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали обе команды.
Вместе с тем, в пяти из семи последних поединков гостей забивали оба соперника, а в трех из них забивали больше 2,5 голов.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.90