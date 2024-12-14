Херенвен
ПСВ
«Херенвен»
Турнирное положение: Подопечные Робина ван Перси выступают на своем уровне. Ныне они пребывают на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Херенвен» лишь на 3 очка отстает от зоны топ-8. А вот средняя результативность команды составляет фактически гол за матч.
Херенвен — ПСВ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла непростую викторию. Подопечные Робина ван Перси одолели «Виллем II» (2:1).
При этом «Херенвен» до того не сумел переиграть «Валвейк» (1:1). А вот немногим ранее команда была разгромлена «Фейеноордом» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Павел Бохневич, Матс Келерт, Джейкоб Тренсков — травмированы.
Состояние команды: «Херенвен» ныне пребывает в достаточно приличных кондициях. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.
Поединки с ПСВ для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Херенвен» проиграл 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены подтянуться к первой восьмерке. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила эйндховенцам.
ПСВ
Турнирное положение: ПСВ привычно метит в чемпионы. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем ПСВ имеет весьма надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда в свои ворота пропустила всего 12 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Эйндховенцы минимально уступили «Бресту».
При этом до того команда учинила разгром «Твенте» (6:1). Плюс встреча с «Утрехтом» завершилась уверенной викторией (5:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах ПСВ отпраздновал 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Эйндховенцы уже на 7 очков опережают ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем почти 4 гола за матч.
Команда атакует результативнее всех в Эредивизии. При этом в кадровом плане у ПСВ фактически полнейшая идиллия.
При этом команда уже 7 лет не проигрывает «Херенвену». Да и в двух последних очных поединках она обыгрывала соперника, не пропустив от него ни разу.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. ПСВ явно не собирается снижать темпов, да и реабилитироваться за поражение от «Бреста» необходимо.
Статистика для ставок
- ПСВ в 2 последних матчах не пропускал от «Херенвена»
- «Херенвен» не проигрывал в 2 своих последних поединках
- ПСВ в Эредивизии в среднем забивает чуть меньше 4 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.
- 2.15Вальядолид — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Эмполи — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Тулуза — Сент-Этьен: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Херенвен» в последних матчах выглядел весьма выгодно, и явно постарается подтянуться к первой восьмерке.
Номинальные гости явно будут действовать активно, да и оппонент наверняка не собирается лишь обороняться.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.00