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    Под знаком голевого изобилия?!

    «Херенвен» — ПСВ. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Эредивизия, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Херенвен» — ПСВ
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    Люк де Йонг
    14 декабря в 16-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Херенвен» и ПСВ. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Херенвен» — ПСВ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 14 Декабря 2024 года

    Херенвен

  • Херенвен
    •  Херенвен 20:45 ПСВ

    ПСВ

  • Эйндховен
    •

    «Херенвен»

    Турнирное положение: Подопечные Робина ван Перси выступают на своем уровне. Ныне они пребывают на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Херенвен» лишь на 3 очка отстает от зоны топ-8. А вот средняя результативность команды составляет фактически гол за матч.

    Херенвен — ПСВ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла непростую викторию. Подопечные Робина ван Перси одолели «Виллем II» (2:1).

    При этом «Херенвен» до того не сумел переиграть «Валвейк» (1:1). А вот немногим ранее команда была разгромлена «Фейеноордом» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Павел Бохневич, Матс Келерт, Джейкоб Тренсков — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Херенвен» ныне пребывает в достаточно приличных кондициях. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

    Поединки с ПСВ для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Херенвен» проиграл 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены подтянуться к первой восьмерке. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила эйндховенцам.

    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ привычно метит в чемпионы. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем ПСВ имеет весьма надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда в свои ворота пропустила всего 12 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Эйндховенцы минимально уступили «Бресту».

    При этом до того команда учинила разгром «Твенте» (6:1). Плюс встреча с «Утрехтом» завершилась уверенной викторией (5:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСВ отпраздновал 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Эйндховенцы уже на 7 очков опережают ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем почти 4 гола за матч.

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    Команда атакует результативнее всех в Эредивизии. При этом в кадровом плане у ПСВ фактически полнейшая идиллия.

    При этом команда уже 7 лет не проигрывает «Херенвену». Да и в двух последних очных поединках она обыгрывала соперника, не пропустив от него ни разу.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. ПСВ явно не собирается снижать темпов, да и реабилитироваться за поражение от «Бреста» необходимо.

    Статистика для ставок

    • ПСВ в 2 последних матчах не пропускал от «Херенвена»

    • «Херенвен» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • ПСВ в Эредивизии в среднем забивает чуть меньше 4 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

    Прогноз: «Херенвен» в последних матчах выглядел весьма выгодно, и явно постарается подтянуться к первой восьмерке.

    Номинальные гости явно будут действовать активно, да и оппонент наверняка не собирается лишь обороняться.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.00

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    «Херенвен» — ПСВ: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Под знаком голевого изобилия?!
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