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    «Ланс» потеряет очки на поле «Осера»?

    «Осер» — «Ланс». На что ставить в матче чемпионата Франции между «Осером» и «Лансом» 14 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов с коэффициентом 1.88

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Ланс»
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    «Осер»
    14 декабря в 15-м туре французской Лиги 1 «Осер» в родных стенах сразится против «Ланса». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Декабря 2024 года

    Осер

  • Осер
    •  Осер 21:00 Ланс

    Ланс

  • Ланс
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    «Осер»

    Турнирное положение: Чемпион Франции 1996 года с 20 набранными очками разместился на восьмой строке в турнирной таблице и на три балла отстает от шестой еврокубковой позиции.

    «Осер» по шесть раз в текущем первенстве побеждал и уступал, а также два поединка свел вничью, забил и пропустил по 21 голу.

    Осер — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Бургундцы» в прошлом игровом дне на своем поле расписали почетную мировую против лидирующего в чемпионате «ПСЖ», сыграв со счетом 0:0. Туром ранее они уступили в гостевой встрече «Тулузе», прервав тем самым длительную серию без фиаско.

    Не сыграют: Лассо Кулибали и Усуман Камара находятся в лазарете команды.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Осер» за предыдущие семь встреч в рамках чемпионата Франции потерпел только одно поражение.

    Еще за это время команда расписала две мировые и отпраздновала четыре виктории, две из которых были с сухим счетом. Всего же команда смогла сохранить свои ворота на замке в трех из пяти минувших матчей, а не забила в данном отрезке в двух случаях.

    «Ланс»

    Турнирное положение: Чемпион Франции 1998 года с 23 зачетными пунктами разместился в турнирной таблице на строку выше, чем предстоящий оппонент.

    «Ланс» выиграл шесть встреч из 14 проведенных, пять матчей закончил мировыми исходами и трижды проиграл, разница мячей составляет 17:12.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Кроваво-золотые» вышли победителями из своих двух предыдущих проведенных встреч чемпионата, поочередно с одинаковым счетом по 2:0 одолев «Реймс» в гостях и «Монпелье» дома. Перед этим они в родных стенах усутпили «Марселю» со счетом 1:3.

    Не сыграют: Мартин Сатриано, Джимми Кабо, Сиди Бэйн и Рубен Агилар — травмированы.

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    Состояние команды: «Ланс» неплохо провел свои два последних поединка чемпионата, выиграв в них всухую, но у команд из второй части таблицы.

    Перед этим же коллектив выдал весьма неудачный период, одолев в нем только аутсайдера «Нант» на своем поле 3:2, а также проиграв три другие встречи, но проиграв «Лиллю» 0:2, «ПСЖ» 0:1 и «Марселю» 1:3.

    И эти фиаско стали первыми для клуба в этом чемпионате, которыми он прервал 8-матчевую серию без поражений, где было три виктории и пять мировых.

    Статистика для ставок

    • В позапрошлом чемпионате «Ланс» дважды обыграл «Осер» — 1:0 и 3:1

    • «Осер» не может одолеть «Ланс» вот уже на протяжении шести игр, проиграв пять из них

    • Пять из восьми предыдущих очных встреч данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ланса» — 1.99, победа «Осера» — 4.09, ничья — 3.73.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: «Осер» весьма неплохо провел свои предыдущие матчи, проиграв только раз в них. Так что на своем поле он вполне может отобрать очки у соседа по таблице.

    Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.88.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на низовой исход, ведь между собой эти клубы зачастую играют по низам. Да и в своих предыдущих матчах чемпионата они особой результативностью не отмечались.

    Ставка: ТМ 2,5 1.96.

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    «Осер» — «Ланс»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. «Ланс» потеряет очки на поле «Осера»?
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