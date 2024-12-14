Осер
Ланс
«Осер»
Турнирное положение: Чемпион Франции 1996 года с 20 набранными очками разместился на восьмой строке в турнирной таблице и на три балла отстает от шестой еврокубковой позиции.
«Осер» по шесть раз в текущем первенстве побеждал и уступал, а также два поединка свел вничью, забил и пропустил по 21 голу.
Осер — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Бургундцы» в прошлом игровом дне на своем поле расписали почетную мировую против лидирующего в чемпионате «ПСЖ», сыграв со счетом 0:0. Туром ранее они уступили в гостевой встрече «Тулузе», прервав тем самым длительную серию без фиаско.
Не сыграют: Лассо Кулибали и Усуман Камара находятся в лазарете команды.
Состояние команды: «Осер» за предыдущие семь встреч в рамках чемпионата Франции потерпел только одно поражение.
Еще за это время команда расписала две мировые и отпраздновала четыре виктории, две из которых были с сухим счетом. Всего же команда смогла сохранить свои ворота на замке в трех из пяти минувших матчей, а не забила в данном отрезке в двух случаях.
«Ланс»
Турнирное положение: Чемпион Франции 1998 года с 23 зачетными пунктами разместился в турнирной таблице на строку выше, чем предстоящий оппонент.
«Ланс» выиграл шесть встреч из 14 проведенных, пять матчей закончил мировыми исходами и трижды проиграл, разница мячей составляет 17:12.
Последние матчи: «Кроваво-золотые» вышли победителями из своих двух предыдущих проведенных встреч чемпионата, поочередно с одинаковым счетом по 2:0 одолев «Реймс» в гостях и «Монпелье» дома. Перед этим они в родных стенах усутпили «Марселю» со счетом 1:3.
Не сыграют: Мартин Сатриано, Джимми Кабо, Сиди Бэйн и Рубен Агилар — травмированы.
Состояние команды: «Ланс» неплохо провел свои два последних поединка чемпионата, выиграв в них всухую, но у команд из второй части таблицы.
Перед этим же коллектив выдал весьма неудачный период, одолев в нем только аутсайдера «Нант» на своем поле 3:2, а также проиграв три другие встречи, но проиграв «Лиллю» 0:2, «ПСЖ» 0:1 и «Марселю» 1:3.
И эти фиаско стали первыми для клуба в этом чемпионате, которыми он прервал 8-матчевую серию без поражений, где было три виктории и пять мировых.
Статистика для ставок
- В позапрошлом чемпионате «Ланс» дважды обыграл «Осер» — 1:0 и 3:1
- «Осер» не может одолеть «Ланс» вот уже на протяжении шести игр, проиграв пять из них
- Пять из восьми предыдущих очных встреч данных команд завершились на ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ланса» — 1.99, победа «Осера» — 4.09, ничья — 3.73.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.96 соответственно.
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Прогноз: «Осер» весьма неплохо провел свои предыдущие матчи, проиграв только раз в них. Так что на своем поле он вполне может отобрать очки у соседа по таблице.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.88.
Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на низовой исход, ведь между собой эти клубы зачастую играют по низам. Да и в своих предыдущих матчах чемпионата они особой результативностью не отмечались.
Ставка: ТМ 2,5 1.96.