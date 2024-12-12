«Шемрок Роверс» дома сыграет против «Борац» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — «Борац», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занимает 10 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе ирландского коллектива — 8 набранных очков.

Последние матчи: На международной арене ирландский клуб стартовал с ничейного результата в поединке против кипрского АПОЭЛа (1:1). Во втором туре Лиги конференций «Шемрок Роверс» выиграл у «Ларна» (4:1). В 3 туре еврокубка ирландцы добились победы в матче против ТНС (2:1).

В 4 туре Лиги конференций «Шемрок Роверс» обменялся голами с «Борацом» (1:1).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Рори Гаффни.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В Лиге конференций «Шемрок Роверс» пока идёт без поражений. В четырёх матчах ирландцы одержали две победы и две встречи завершили вничью.

«Борац»

Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занимает 15 место, которое дает право выйти в 1/16 финала еврокубках. На данный момент боснийский клуб набрал 7 очков.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Борац» сыграл вничью с греческим «Панатинаикосом» (1:1). Боснийцам удалось уйти от поражения на 50-й минуте матча после того, как сербский форвард команды Джордже Деспотович забил спасительный гол.

Во втором туре «Борац» на выезде с минимальным счётом выиграл у кипрского АПОЭЛа (1:0). Победный гол 63-й минуте забил австрийский полузащитник Стефан Савич. В третьем туре «Борац» проиграл в третьем туре «Викингуру» (0:2), а в четвёртом боснийцы выиграли у австрийского клуба ЛАСК (2:1).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Никола Четкович.

Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Борац» добился двух побед, одну игру завершил вничью и одну проиграл.

Статистика для ставок

«Шемрок Роверс» идет без поражений в Лиге конференций

«Борац» поднялся на 15 место в Лиге конференций

«Шемрок Роверс» и «Борац» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.38, а победа «Бораца» — в 3.40.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.21 и 1.70 соответственно.

Прогноз: «Шемрок Роверс» идет без поражений в этом сезоне, есть вероятность, что ирландцы смогут сохранить эту тенденцию.

Ставка: Фора «Шемрок Роверс» (-1) с коэффициентом 3.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.21.