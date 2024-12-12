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    «Шемрок Роверс» — «Борац». Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — «Борац»
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    «Шемрок Роверс» дома сыграет против «Борац» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — «Борац», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
    •  Шэмрок Роверс 23:00 Борац

    Борац

  • Баня-Лука
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    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занимает 10 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе ирландского коллектива — 8 набранных очков.

    Последние матчи: На международной арене ирландский клуб стартовал с ничейного результата в поединке против кипрского АПОЭЛа (1:1). Во втором туре Лиги конференций «Шемрок Роверс» выиграл у «Ларна» (4:1). В 3 туре еврокубка ирландцы добились победы в матче против ТНС (2:1).

    В 4 туре Лиги конференций «Шемрок Роверс» обменялся голами с «Борацом» (1:1).

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Рори Гаффни.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В Лиге конференций «Шемрок Роверс» пока идёт без поражений. В четырёх матчах ирландцы одержали две победы и две встречи завершили вничью.

    «Борац»

    Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занимает 15 место, которое дает право выйти в 1/16 финала еврокубках. На данный момент боснийский клуб набрал 7 очков.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Борац» сыграл вничью с греческим «Панатинаикосом» (1:1). Боснийцам удалось уйти от поражения на 50-й минуте матча после того, как сербский форвард команды Джордже Деспотович забил спасительный гол.

    Во втором туре «Борац» на выезде с минимальным счётом выиграл у кипрского АПОЭЛа (1:0). Победный гол 63-й минуте забил австрийский полузащитник Стефан Савич. В третьем туре «Борац» проиграл в третьем туре «Викингуру» (0:2), а в четвёртом боснийцы выиграли у австрийского клуба ЛАСК (2:1).

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Никола Четкович.

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    Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Борац» добился двух побед, одну игру завершил вничью и одну проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Шемрок Роверс» идет без поражений в Лиге конференций

    • «Борац» поднялся на 15 место в Лиге конференций

    • «Шемрок Роверс» и «Борац» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.38, а победа «Бораца» — в 3.40.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.21 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: «Шемрок Роверс» идет без поражений в этом сезоне, есть вероятность, что ирландцы смогут сохранить эту тенденцию.

    Ставка: Фора «Шемрок Роверс» (-1) с коэффициентом 3.15.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.21.

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    «Шемрок Роверс» — «Борац»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Шемрок Роверс» сохранит беспроигрышную серию в ЛК?
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