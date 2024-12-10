ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции Пеп Гвардиола с трофеем КЧМКлубный чемпионат мира-2025: фавориты, «темные лошадки» и претенденты на «Золотую бутсу» Фрагмент матча«Краснодар» — первый! Команда Мусаева не выиграла у «Локо», но ушла на перерыв лидером
    Все новости спорта

    «Чёрные коты» и бристольцы обеспечат голепад!

    «Сандерленд» — «Бристоль Сити». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 10 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Сандерленд Прогнозы на Бристоль Сити
    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Бристоль Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бристоль Сити»
    10 декабря в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Бристоль Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Декабря 2024 года

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •  Сандерленд 22:45 Бристоль Сити

    Бристоль Сити

  • Бристоль
    •

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Чёрные коты» бьются за повышение в классе. По итогам 19 туров чемпионата команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сандерленд» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

    Сандерленд — Бристоль Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сандерленд» нанес поражение «Сток Сити» (2:1).

    До того команда минимально уступила «клинкам». При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Вест Бромвич» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сандерленд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Не сыграют: Алан Браун, Ромейн Мандл, Иан Поведа — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чёрные коты» имеют весьма крепкий по именам состав. А вот от 2 позиции команда отстаёт на 2 зачетных пункта.

    Матчи против «Бристоль Сити» для команды исторически складываются непросто. В пяти последних очных поединках «Сандерленд» выиграл и проиграл по разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться в группе лидеров. Вот только «Бристоль Сити» команда не может обыграть уже 2 года.

    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: Бристольцы пока осели в группе середняков лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Бристоль Сити» в 19 матчах отправил 24 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила столько же.

  • Бомба замедленного действия. Авторитет Луиса Энрике в «ПСЖ» тает на глазах
  • Недовольство работой испанского тренера продолжает нарастать в расположении парижан
  • 07/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Бристольцы были биты «Портсмутом» (0:3).

    До того команда уверенно расправилась с «Плимутом» (4:0). А вот встреча с «Уотфордом» завершилась минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бристоль Сити» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Марк Сайкс, Джордж Таннер, Джозеф Уильямс — травмированы.

    Состояние команды: Бристольцы намерены отдалиться от опасной зоны. На данный момент гандикап от 22 места измеряется 8 зачетными баллами.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Бристоль Сити» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

    Бристольцы проиграли в двух своих последних выездных поединках. Причем в них игроки команды не отличились ни разу.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Бристольцы не боятся никого, да и нередко выдают на-гора качественные поединки.

    Статистика для ставок

    • «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Сандерленд» не может обыграть бристольцев уже 2 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Чёрные коты» нынче выглядят весьма выгодно, плюс намерены закрепиться в группе лидеров.

    «Бристоль Сити» уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах, да и «Сандерленд» не особенно стабилен.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.40

    Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Прогноз на матч Олимпик — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Газиантеп — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Картахена — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монца — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.12
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хетафе — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эштрела — Арока
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бёрнли — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сандерленд» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на футбол. «Чёрные коты» и бристольцы обеспечат голепад!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры