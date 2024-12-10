Сандерленд
Бристоль Сити
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Чёрные коты» бьются за повышение в классе. По итогам 19 туров чемпионата команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Сандерленд» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.
Сандерленд — Бристоль Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сандерленд» нанес поражение «Сток Сити» (2:1).
До того команда минимально уступила «клинкам». При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Вест Бромвич» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сандерленд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Не сыграют: Алан Браун, Ромейн Мандл, Иан Поведа — травмированы.
Состояние команды: «Чёрные коты» имеют весьма крепкий по именам состав. А вот от 2 позиции команда отстаёт на 2 зачетных пункта.
Матчи против «Бристоль Сити» для команды исторически складываются непросто. В пяти последних очных поединках «Сандерленд» выиграл и проиграл по разу.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться в группе лидеров. Вот только «Бристоль Сити» команда не может обыграть уже 2 года.
«Бристоль Сити»
Турнирное положение: Бристольцы пока осели в группе середняков лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Бристоль Сити» в 19 матчах отправил 24 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила столько же.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Бристольцы были биты «Портсмутом» (0:3).
До того команда уверенно расправилась с «Плимутом» (4:0). А вот встреча с «Уотфордом» завершилась минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бристоль Сити» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Марк Сайкс, Джордж Таннер, Джозеф Уильямс — травмированы.
Состояние команды: Бристольцы намерены отдалиться от опасной зоны. На данный момент гандикап от 22 места измеряется 8 зачетными баллами.
При этом «Бристоль Сити» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.
Бристольцы проиграли в двух своих последних выездных поединках. Причем в них игроки команды не отличились ни разу.
Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Бристольцы не боятся никого, да и нередко выдают на-гора качественные поединки.
Статистика для ставок
- «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Сандерленд» не может обыграть бристольцев уже 2 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 1.90Вест Хэм — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Чёрные коты» нынче выглядят весьма выгодно, плюс намерены закрепиться в группе лидеров.
«Бристоль Сити» уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах, да и «Сандерленд» не особенно стабилен.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.40