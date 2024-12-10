10 декабря в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Бристоль Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Чёрные коты» бьются за повышение в классе. По итогам 19 туров чемпионата команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Сандерленд» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сандерленд» нанес поражение «Сток Сити» (2:1).

До того команда минимально уступила «клинкам». При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Вест Бромвич» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сандерленд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: Алан Браун, Ромейн Мандл, Иан Поведа — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Чёрные коты» имеют весьма крепкий по именам состав. А вот от 2 позиции команда отстаёт на 2 зачетных пункта.

Матчи против «Бристоль Сити» для команды исторически складываются непросто. В пяти последних очных поединках «Сандерленд» выиграл и проиграл по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться в группе лидеров. Вот только «Бристоль Сити» команда не может обыграть уже 2 года.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: Бристольцы пока осели в группе середняков лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Бристоль Сити» в 19 матчах отправил 24 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила столько же.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Бристольцы были биты «Портсмутом» (0:3).

До того команда уверенно расправилась с «Плимутом» (4:0). А вот встреча с «Уотфордом» завершилась минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бристоль Сити» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Марк Сайкс, Джордж Таннер, Джозеф Уильямс — травмированы.

Состояние команды: Бристольцы намерены отдалиться от опасной зоны. На данный момент гандикап от 22 места измеряется 8 зачетными баллами.

При этом «Бристоль Сити» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

Бристольцы проиграли в двух своих последних выездных поединках. Причем в них игроки команды не отличились ни разу.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Бристольцы не боятся никого, да и нередко выдают на-гора качественные поединки.

Статистика для ставок

«Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Сандерленд» не может обыграть бристольцев уже 2 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Чёрные коты» нынче выглядят весьма выгодно, плюс намерены закрепиться в группе лидеров.

«Бристоль Сити» уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах, да и «Сандерленд» не особенно стабилен.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.40