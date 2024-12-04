Ньюкасл
Ливерпуль
«Ньюкасл»
Турнирное положение: сейчас «Ньюкасл» идет на 11-м месте в таблице АПЛ с 19 очками.
Последние матчи: в 13-м туре команда Эдди Хау сыграла на выезде вничью с «Кристал Пэлас». «Сороки» открыли счет в начале второго тайма в результате автогола защитника соперников. Это был их единственный момент в матче. Статистика из двух ударов за 90 минут красноречиво свидетельствуют об этом. «Кристал Пэлас» выглядел гораздо лучше и был вознагражден голом на последних минутах.
Ньюкасл — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение дома от «Вест Хэма» (0:2) и победа над «Ноттингемом» в гостях со счетом 3:1.
Не сыграют: травмированы — Ботман, Исак, Ласселс и Крафт.
Состояние команды: сейчас «Ньюкасл» находится не в лучшем состоянии и по делу идет в середине турнирной таблицы. У команды короткая лавка, это хорошо, что в этом сезоне без еврокубков, так было бы совсем тяжело. В последнем туре еще получил травму ведущий форвард Исак, а равнозначной замены ему попросту нет.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: сейчас «Ливерпуль» с огромным отрывом лидирует в таблице АПЛ с 34 очками.
Последние матчи: в 13-м туре подопечные Арне Слота довольно легко обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Преимущество мерсисайдцев было подавляющим с первых минут и три очка взяты абсолютно по делу. Уже на 12-й минуте счет открыл Гакпо, а точку в матче поставил Салах в конце второго тайма.
До этого была победа в ЛЧ над «Реалом» (2:0) и в АПЛ над «Саутгемптоном» (3:2).
Не сыграют: травмированы — Брэдли, Кьеза, Конате, вряд ли успеют восстановиться Алиссон, Диогу Жота и Цимикас.
Состояние команды: сейчас «Ливерпуль» на голову сильнее всех в АПЛ, а, возможно, и во всей Европе. Команда выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах. Ее лидеры во главе с Салахом в отличной форме, в коллективе непринужденная атмосфера, а главный тренер Слот излучает спокойствие и уверенность в будущих победах.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Ливерпуль» дома победил со счетом 4:2
- Матч на выезде также завершился победой мерсисайдцев (2:1)
- В прошлом сезоне игры также остались за «Ливерпулем» (2:1, 2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ньюкасла» дают 4,30, а на «Ливерпуль» — 1,82, ничью букмекеры оценивают в 4,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,37, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,63.
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Прогноз: сейчас «Ливерпуль» на голову, а то и две сильнее «Ньюкасла», и непонятно, что ему может помешать набрать очередные три очка. У хозяев не будет из-за травмы Исака, это очень серьезная потеря, на нем многое завязано в атаке, он отлично цепляется за мячи и хорошо убегает в отрывы.
Основная ставка: победа «Ливерпуля» за 1,82.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу «Ливерпуля».
Дополнительная ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1,5 за 3,0.