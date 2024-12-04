4 декабря в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: сейчас «Ньюкасл» идет на 11-м месте в таблице АПЛ с 19 очками.

Последние матчи: в 13-м туре команда Эдди Хау сыграла на выезде вничью с «Кристал Пэлас». «Сороки» открыли счет в начале второго тайма в результате автогола защитника соперников. Это был их единственный момент в матче. Статистика из двух ударов за 90 минут красноречиво свидетельствуют об этом. «Кристал Пэлас» выглядел гораздо лучше и был вознагражден голом на последних минутах.

Ранее было поражение дома от «Вест Хэма» (0:2) и победа над «Ноттингемом» в гостях со счетом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Ботман, Исак, Ласселс и Крафт.

Состояние команды: сейчас «Ньюкасл» находится не в лучшем состоянии и по делу идет в середине турнирной таблицы. У команды короткая лавка, это хорошо, что в этом сезоне без еврокубков, так было бы совсем тяжело. В последнем туре еще получил травму ведущий форвард Исак, а равнозначной замены ему попросту нет.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: сейчас «Ливерпуль» с огромным отрывом лидирует в таблице АПЛ с 34 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 13-м туре подопечные Арне Слота довольно легко обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Преимущество мерсисайдцев было подавляющим с первых минут и три очка взяты абсолютно по делу. Уже на 12-й минуте счет открыл Гакпо, а точку в матче поставил Салах в конце второго тайма.

До этого была победа в ЛЧ над «Реалом» (2:0) и в АПЛ над «Саутгемптоном» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Брэдли, Кьеза, Конате, вряд ли успеют восстановиться Алиссон, Диогу Жота и Цимикас.

Состояние команды: сейчас «Ливерпуль» на голову сильнее всех в АПЛ, а, возможно, и во всей Европе. Команда выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах. Ее лидеры во главе с Салахом в отличной форме, в коллективе непринужденная атмосфера, а главный тренер Слот излучает спокойствие и уверенность в будущих победах.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дома победил со счетом 4:2

Матч на выезде также завершился победой мерсисайдцев (2:1)

В прошлом сезоне игры также остались за «Ливерпулем» (2:1, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ньюкасла» дают 4,30, а на «Ливерпуль» — 1,82, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,37, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,63.

Прогноз: сейчас «Ливерпуль» на голову, а то и две сильнее «Ньюкасла», и непонятно, что ему может помешать набрать очередные три очка. У хозяев не будет из-за травмы Исака, это очень серьезная потеря, на нем многое завязано в атаке, он отлично цепляется за мячи и хорошо убегает в отрывы.

Основная ставка: победа «Ливерпуля» за 1,82.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу «Ливерпуля».

Дополнительная ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1,5 за 3,0.