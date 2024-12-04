Эвертон
Вулверхэмптон
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 15-й позиции.
Команда пребывает вне зоны вылета, которая начинается с 18-й строчки, и опережает ее только на два балла, поэтому вовсю борется за выживание в элите.
Эвертон — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Манчестер Юнайтед» (0:4).
В предыдущем туре в английском национальном первенстве «Ириски» не проиграли, а разошлись миром с «Брентфордом» с результатом 0:0 в домашних стенах.
Не сыграют: травмированы — Гарнер и Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних безвыигрышных поединках в разных турнирах текущего сезона «Эвертон» два раза проиграл и трижды сыграл вничью.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, соперник примерно того же класса, а также фактор своего поля может помочь им выиграть.
Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с тремя голами.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после 13-ти туров английского первенства набрал только девять баллов, поэтому закономерно борется за выживание.
Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета, по дополнительным показателям уступает спасительному 17-му месту, а также на два балла отстает от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Волки» в домашних стенах потерпели поражение от «Борнмута» (2:4).
Ранее в 12-м туре английского первенства коллектив неожиданно одержал разгромную победу, на выезде обыграв «Фулхэм» (4:1), который пропустил сразу четыре мяча.
Не сыграют: травмированы — Педро Лима, Траоре, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицирован — Семеду.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.
Данная форма не сулит хороших шансов гостям на победу, особенно на чужом поле, зато она обещает им неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть, что это встреча с конкурентом.
Матеус Куньяс — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивала только одна команда
- в 10-ти из 11-ти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.
Прогноз: в 10-ти из 11-ти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в их пяти последних выездных поединках был реализован такой же сценарий.
- 1.85Мальорка — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.10Бавария — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Милан — Сассуоло: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в 10-ти из 11-ти последних матчей «Вулверхэмптона».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в 10-ти из 11-ти последних матчей «Вулверхэмптона».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15