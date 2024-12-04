«Эвертон» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 4 декабря и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 15-й позиции.

Команда пребывает вне зоны вылета, которая начинается с 18-й строчки, и опережает ее только на два балла, поэтому вовсю борется за выживание в элите.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Манчестер Юнайтед» (0:4).

В предыдущем туре в английском национальном первенстве «Ириски» не проиграли, а разошлись миром с «Брентфордом» с результатом 0:0 в домашних стенах.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Гарнер и Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних безвыигрышных поединках в разных турнирах текущего сезона «Эвертон» два раза проиграл и трижды сыграл вничью.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, соперник примерно того же класса, а также фактор своего поля может помочь им выиграть.

Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с тремя голами.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после 13-ти туров английского первенства набрал только девять баллов, поэтому закономерно борется за выживание.

Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета, по дополнительным показателям уступает спасительному 17-му месту, а также на два балла отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Волки» в домашних стенах потерпели поражение от «Борнмута» (2:4).

Ранее в 12-м туре английского первенства коллектив неожиданно одержал разгромную победу, на выезде обыграв «Фулхэм» (4:1), который пропустил сразу четыре мяча.

Не сыграют: травмированы — Педро Лима, Траоре, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицирован — Семеду.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Данная форма не сулит хороших шансов гостям на победу, особенно на чужом поле, зато она обещает им неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть, что это встреча с конкурентом.

Матеус Куньяс — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивала только одна команда

в 10-ти из 11-ти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.

Прогноз: в 10-ти из 11-ти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в их пяти последних выездных поединках был реализован такой же сценарий.