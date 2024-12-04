ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Янник СиннерДоминирование Синнера, регресс Медведева и еще 10 событий теннисного сезона Давид Де ХеаВторое дыхание. Давид Де Хеа реанимирует карьеру в «Фиорентине» Хвича КварацхелияТрансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
    Все новости спорта

    Оторвется ли «Эвертон» от зоны вылета?

    «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 4 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Вулверхэмптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуайт Макнил
    «Эвертон» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 4 декабря и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2024 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 22:30 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 15-й позиции.

    Команда пребывает вне зоны вылета, которая начинается с 18-й строчки, и опережает ее только на два балла, поэтому вовсю борется за выживание в элите.

    Эвертон — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Манчестер Юнайтед» (0:4).

    В предыдущем туре в английском национальном первенстве «Ириски» не проиграли, а разошлись миром с «Брентфордом» с результатом 0:0 в домашних стенах.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Гарнер и Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних безвыигрышных поединках в разных турнирах текущего сезона «Эвертон» два раза проиграл и трижды сыграл вничью.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, соперник примерно того же класса, а также фактор своего поля может помочь им выиграть.

    Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с тремя голами.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после 13-ти туров английского первенства набрал только девять баллов, поэтому закономерно борется за выживание.

    Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета, по дополнительным показателям уступает спасительному 17-му месту, а также на два балла отстает от нынешнего соперника.

  • Каземиро, Зинченко, Стоунз и еще семь игроков, которым надо срочно искать новую команду
  • В их случае январский трансфер станет лучшим решением
  • 30/11/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Волки» в домашних стенах потерпели поражение от «Борнмута» (2:4).

    Ранее в 12-м туре английского первенства коллектив неожиданно одержал разгромную победу, на выезде обыграв «Фулхэм» (4:1), который пропустил сразу четыре мяча.

    Не сыграют: травмированы — Педро Лима, Траоре, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицирован — Семеду.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Данная форма не сулит хороших шансов гостям на победу, особенно на чужом поле, зато она обещает им неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть, что это встреча с конкурентом.

    Матеус Куньяс — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивала только одна команда

    • в 10-ти из 11-ти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.

    Прогноз: в 10-ти из 11-ти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в их пяти последних выездных поединках был реализован такой же сценарий.


    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.45, победа «Вулверхэмптона» — в 3.55. Вместе с тем, в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в 10-ти из 11-ти последних матчей «Вулверхэмптона».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    2.49
  • Прогноз на матч Пахтакор — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ян — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арминия — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Болонья — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ипсвич — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вердер — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.32
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Эвертон» от зоны вылета?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры