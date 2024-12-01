ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар» «Бавария» — ПСЖБлистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов Том АспиналлДжонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса»
    Все новости спорта

    «Шпоры» оставят «дачников» без очков

    «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 1 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Фулхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм»
    1 декабря в 13-м туре АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле примет «Фулхэм». Начало игры запланировано на 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Декабря 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 16:30 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Эта лондонская команда имеет в активе 19 очков, с которыми идет на шестой строке и на три пункта отстает от третьей.

    «Тоттенхэм» выиграл шесть встреч чемпионата из 12 проведенных, раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 27:13.

    Тоттенхэм — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В преддверии данного поединка «шпоры» на своем поле расписали мировую со счетом 2:2 с итальянской «Ромой» в рамках Лиги Европы, но выступали они далеко не основным составом. А в последней игре чемпионата Англии они в гостях неожиданно разгромили «Ман Сити» со счетом 4:0, прервав таким образом серию из двух фиаско.

    Не сыграют: Ришарлисон, Мики ван де Вен, Вилсон Одоберт и Гильелмо Викарио травмированы, а Родриго Бентанкур — дисквалифицирован.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Тоттенхэм» крайне нестабильно выступает в этом чемпионате. Так, например, в предыдущем туре АПЛ коллектив разгромил на выезде действующего чемпионат в лице «Ман Сити» 4:0 на его поле, а перед этим в родных стенах уступил новичку лиги «Ипсвичу» со счетом 1:2. Всего же в отрезке последних семи игр во всех турнирах «шпоры» по три раза побеждали и уступали, а также раз сыграли вничью.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: А эта лондонская команда имеет в своем активе 18 зачетных пунктов и находится на пару строк в таблице ниже.

    «Фулхэм» выиграл пять поединков из 12 проведенных, три матча свел вничью и четыре раза уступил, забил и пропустил по 17 мячей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «дачники» на своей арене были разгромлены «Вулверхэмптоном» со счетом 1:4. Ранее они в матчах дерби в гостях обыграли «Кристал Пэлас» 2:0 и дома справились с «Брентфордом» 2:1.

    Не сыграют: Харрисон Рид пропустит данный поединок.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: На счету «Фулхэма» 14 проведенных встреч в текущем сезоне. В них коллектив отпраздновал шесть викторий, четыре раза проиграл и расписал четыре мировых исхода. Свою последнюю проведенную игру «дачники» проиграли, прервав тем самым 3-матчевую серию без фиаско, в которой раз сыграли вничью и дважды победили. Также еще отметим, что коллектив забивал в 13 из 14 матчей текущего сезона.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:3

    • «Шпоры» выиграли у «дачников» в четырех из шести предыдущих очных играх

    • Пять из семи минувших очных противостояний данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.77, победа «Фулхэма» — 4.28, ничья — 3.38.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.85 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем в этом противостоянии не особо результативный исход, потому что очень часто между собой эти команды выдают низы.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,5 за 1.84.

    Прогноз: И также еще поставим на викторию «шпор», которые превосходят своего соперника в классе, да и зачастую обыгрывают «дачников» в последнее время, особенно дома.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Адмирал — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сокол — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джумхур — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Акрон — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вердер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. «Шпоры» оставят «дачников» без очков
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры