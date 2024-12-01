1 декабря в 13-м туре АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле примет «Фулхэм». Начало игры запланировано на 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: Эта лондонская команда имеет в активе 19 очков, с которыми идет на шестой строке и на три пункта отстает от третьей.

«Тоттенхэм» выиграл шесть встреч чемпионата из 12 проведенных, раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 27:13.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «шпоры» на своем поле расписали мировую со счетом 2:2 с итальянской «Ромой» в рамках Лиги Европы, но выступали они далеко не основным составом. А в последней игре чемпионата Англии они в гостях неожиданно разгромили «Ман Сити» со счетом 4:0, прервав таким образом серию из двух фиаско.

Не сыграют: Ришарлисон, Мики ван де Вен, Вилсон Одоберт и Гильелмо Викарио травмированы, а Родриго Бентанкур — дисквалифицирован.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Тоттенхэм» крайне нестабильно выступает в этом чемпионате. Так, например, в предыдущем туре АПЛ коллектив разгромил на выезде действующего чемпионат в лице «Ман Сити» 4:0 на его поле, а перед этим в родных стенах уступил новичку лиги «Ипсвичу» со счетом 1:2. Всего же в отрезке последних семи игр во всех турнирах «шпоры» по три раза побеждали и уступали, а также раз сыграли вничью.

«Фулхэм»

Турнирное положение: А эта лондонская команда имеет в своем активе 18 зачетных пунктов и находится на пару строк в таблице ниже.

«Фулхэм» выиграл пять поединков из 12 проведенных, три матча свел вничью и четыре раза уступил, забил и пропустил по 17 мячей.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «дачники» на своей арене были разгромлены «Вулверхэмптоном» со счетом 1:4. Ранее они в матчах дерби в гостях обыграли «Кристал Пэлас» 2:0 и дома справились с «Брентфордом» 2:1.

Не сыграют: Харрисон Рид пропустит данный поединок.

Состояние команды: На счету «Фулхэма» 14 проведенных встреч в текущем сезоне. В них коллектив отпраздновал шесть викторий, четыре раза проиграл и расписал четыре мировых исхода. Свою последнюю проведенную игру «дачники» проиграли, прервав тем самым 3-матчевую серию без фиаско, в которой раз сыграли вничью и дважды победили. Также еще отметим, что коллектив забивал в 13 из 14 матчей текущего сезона.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:3

«Шпоры» выиграли у «дачников» в четырех из шести предыдущих очных играх

Пять из семи минувших очных противостояний данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.77, победа «Фулхэма» — 4.28, ничья — 3.38.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.85 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем в этом противостоянии не особо результативный исход, потому что очень часто между собой эти команды выдают низы.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,5 за 1.84.

Прогноз: И также еще поставим на викторию «шпор», которые превосходят своего соперника в классе, да и зачастую обыгрывают «дачников» в последнее время, особенно дома.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.15.