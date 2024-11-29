В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем поле примет «Саутгемптон». Поединок пройдет 29 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» располагаются на 5-й позиции Премьер-лиги с 22 очками в активе после 12-и туров, отставая от 2-й строчки в чемпионате лишь на 1 балл.

На своем поле «Брайтон» выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 6-я строчка. Команда набрала 12 очков дома из 18-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке «Брайтон» обыграл «Борнмут» со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме. До этого «чайки» одолели «Манчестер Сити» с тем же счетом.

В последних 5-и матчах в рамках АПЛ «Брайтон» проиграл только «Ливерпулю» (1:2), а также одолел «Ньюкасл» (1:1) и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Карлос Балеба (красная карточка), Соломон Марч, Джеймс Милнер, Мэтт О Райли (у всех — травмы).

Состояние команды: «Брайтон» выступает гораздо выше ожиданий, команде даже удалось обыграть «Манчестер Сити». Если «чайки» продолжат побеждать, то вполне могут претендовать на зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

К тому же, в команде феерит 34-летний нападающий Дэнни Уэлбек. Этот форвард является лучшим бомбардиром «Брайтона», он забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи за 12 встреч в АПЛ.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» занимают последнее 20-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе после 12-и туров. «Саутгемптон» отстает от спасительной 17-й позиции на 5 пунктов.

Команда является худшей в лиге по многим показателям, но интересно, что «Саутгемптон» не смог набрать ни одного очка на своем поле за 6 матчей — это также худший показатель.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «святые» проиграли «Ливерпулю» (2:3), а до этого команда уступила «Саутгемптону» со счетом 0:2, пропустив по одному голу в каждом тайме.

В последних 5-и турах чемпионата Англии «святые» выиграли только «Эвертон» со счетом 1:0, а также проиграли «Манчестер Сити» (0:1) и «Лестеру» (2:3), упустив преимущество в 2 мяча.

Не сыграют: Гэвин Базуну, Ян Беднарек, Аарон Рамсдейл, Вильям Смолбон и Росс Стюард (у всех — травмы).

Состояние команды: «Саутгемптон» продолжает пробивать очередное дно. «Святые» пока что далеко от того, чтобы бороться за выживание в АПЛ, команде необходимо наладить свою игру во всех линиях.

Последний раз «Саутгемптон» набирал очки в матче против «Брайтона» в 2022-м году. В той встрече команды сыграли вничью (2:2), «святые» совершили камбэк со счетом 0:2.

Статистика для ставок

В последних 7-и матчах АПЛ «Саутгемптон» выиграл только 1 раз

«Брайтон» проиграл только однажды в последних 6-и встречах

«Брайтон» трижды обыгрывал «Саутгемптон» в последних 5-и очных матчах при 2-х ничейных результатах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брайтона» — 1.40, победа «Саутгемптона» — 6.90, ничья — 5.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Саутгемптон» вновь проиграет на чужом поле.

Ставка: Победа «Брайтона» с форой (-1.5) за 2.05.

Прогноз: «Чайки» начнут делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Брайтона» в 1-м тайме за 1.80.