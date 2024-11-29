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    «Саутгемптон» продолжит проигрывать в гостях?

    «Брайтон» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, АПЛ, 29 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Саутгемптон»
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    Дэнни Уэлбек — нападающий «Брайтона»
    В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем поле примет «Саутгемптон». Поединок пройдет 29 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Ноября 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 23:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» располагаются на 5-й позиции Премьер-лиги с 22 очками в активе после 12-и туров, отставая от 2-й строчки в чемпионате лишь на 1 балл.

    На своем поле «Брайтон» выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 6-я строчка. Команда набрала 12 очков дома из 18-и возможных.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Брайтон» обыграл «Борнмут» со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме. До этого «чайки» одолели «Манчестер Сити» с тем же счетом.

    В последних 5-и матчах в рамках АПЛ «Брайтон» проиграл только «Ливерпулю» (1:2), а также одолел «Ньюкасл» (1:1) и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Карлос Балеба (красная карточка), Соломон Марч, Джеймс Милнер, Мэтт О Райли (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Брайтон» выступает гораздо выше ожиданий, команде даже удалось обыграть «Манчестер Сити». Если «чайки» продолжат побеждать, то вполне могут претендовать на зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

    К тому же, в команде феерит 34-летний нападающий Дэнни Уэлбек. Этот форвард является лучшим бомбардиром «Брайтона», он забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи за 12 встреч в АПЛ.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» занимают последнее 20-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе после 12-и туров. «Саутгемптон» отстает от спасительной 17-й позиции на 5 пунктов.

    Команда является худшей в лиге по многим показателям, но интересно, что «Саутгемптон» не смог набрать ни одного очка на своем поле за 6 матчей — это также худший показатель.

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    • Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «святые» проиграли «Ливерпулю» (2:3), а до этого команда уступила «Саутгемптону» со счетом 0:2, пропустив по одному голу в каждом тайме.

    В последних 5-и турах чемпионата Англии «святые» выиграли только «Эвертон» со счетом 1:0, а также проиграли «Манчестер Сити» (0:1) и «Лестеру» (2:3), упустив преимущество в 2 мяча.

    Не сыграют: Гэвин Базуну, Ян Беднарек, Аарон Рамсдейл, Вильям Смолбон и Росс Стюард (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Саутгемптон» продолжает пробивать очередное дно. «Святые» пока что далеко от того, чтобы бороться за выживание в АПЛ, команде необходимо наладить свою игру во всех линиях.

    Последний раз «Саутгемптон» набирал очки в матче против «Брайтона» в 2022-м году. В той встрече команды сыграли вничью (2:2), «святые» совершили камбэк со счетом 0:2.

    Статистика для ставок

    • В последних 7-и матчах АПЛ «Саутгемптон» выиграл только 1 раз

    • «Брайтон» проиграл только однажды в последних 6-и встречах

    • «Брайтон» трижды обыгрывал «Саутгемптон» в последних 5-и очных матчах при 2-х ничейных результатах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брайтона» — 1.40, победа «Саутгемптона» — 6.90, ничья — 5.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Саутгемптон» вновь проиграет на чужом поле.

    Ставка: Победа «Брайтона» с форой (-1.5) за 2.05.

    Прогноз: «Чайки» начнут делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Победа «Брайтона» в 1-м тайме за 1.80.

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    «Брайтон» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на футбол. «Саутгемптон» продолжит проигрывать в гостях?
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