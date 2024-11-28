28 ноября в пятом туре основного этапа Лиги Европы ФКСБ на своем поле сыграет против «Олимпиакоса». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Олимпиакос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ после четырех туров занимает 8-е место в зоне прямого выхода в 1/8 финала с отрывом в два балла от «Лиона», который занимает 9-ю строчку — уже в зоне плей-офф.

Команда на своем поле одержала победы над РФШ (4:1) и «Мидтьюлланном» (2:0), а в чужих стенах обыграла ПАОК (1:0) и на выезде крупно проиграла «Рейнджерс» (0:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках румынского первенства ФКСБ в домашних стенах разгромил «Унирю» (3:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 17-ти поединков находится на пятой позиции, на четыре очка отставая от лидера первенства «Университати» из Клужа.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ФКСБ выиграл трижды при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, им предстоит встретиться с непростым соперником, а заодно и конкурентом за место в топ-8.

Даниэл Бырлиджа — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: «Олимпиакос» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 11-ю позицию в зоне плей-офф с отставанием в два балла от зоны прямого выхода в 1/8 финала.

Команда на чужом поле потерпела поражение от «Лиона» (0:2) и одержала победу над «Мальмё» (1:0), а также дома разгромила «Брагу» (3:0) и сыграла вничью с «Рейнджерс» (1:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках первенства Греции «Олимпиакос» на своем поле не оставил шансов АЕКу Афины (4:1).

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает первую строчку, на один балл опережая своего ближайшего преследователя ПАОК и на два — третий в таблице «Панатинаикос».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Олимпиакос» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, их соперник — явно не из легких.

Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир команды в Лиге Европы и вообще турнира текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей ФКСБ выиграл

в трех из четырех последних матчей «Олимпиакос» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакос» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.35, победа ФКСБ — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей «Олимпиакоса» забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

При этом в двух из трех последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Олимпиакоса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25