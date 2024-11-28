28 ноября в пятом туре основного этапа Лиги Европы «Ницца» на своем поле сыграет против «Рейнджерс». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после четырех туров занимает 31-ю позицию с отставанием в два балла от зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда на своем поле сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) и «Твенте» (2:2), а также на выезде потерпела поражения от «Лацио» (1:4) и «Фиорентины» (0:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Ницца» в домашних стенах обыграла «Страсбург» (2:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 12-ти поединков находится на пятой позиции в зоне еврокубков, на два очка отставая от зоны Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Оракпо, Клосс, Абди, Менди, Сансон и Моффи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, им предстоит встретиться с непростым соперником, который уж точно окажется достойное сопротивление.

Жереми Бога — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 10-ю позицию в зоне плей-офф с отставанием в два балла от зоны прямого выхода в 1/8 финала.

Команда на чужом поле одержала победу над «Мальмё» (2:0) и сыграла вничью с «Олимпиакосом» (1:1), а также дома проиграла «Лиону» (1:4) и разгромила ФКСБ (4:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шотландского первенства «Рейнджерс» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает третью строчку, на 11 баллов отставая от лидера «Селтика», а также на восемь очков от второго в таблице «Абердина».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Рейнджерс» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, что, правда, будет непросто, если учесть форму соперника.

Вацлав Черны и Томас Лоуренс — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Ницца» выиграла

в четырех последних матчах «Рейнджерс» не проиграл

в трех последних матчах «Рейнджерс» забили меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.80, победа «Рейнджерс» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Также в этих поединках забивали больше 2,5 голов.

При этом в трех из шести последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов забьют за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяев не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: «Ницца» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.30